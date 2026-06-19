Как Джанни Инфантино превратил ФИФА в машину для зарабатывания миллиардов

В мировом футболе нет человека, более влиятельного, чем президент ФИФА Джанни Инфантино. Именно он решает, кто получит право провести чемпионат мира, как будут распределяться миллиарды долларов между футбольными федерациями и каким будет будущее самого популярного вида спорта на планете. Благодаря чему он превратил футбольную ассоциацию в машину, печатающую деньги, рассказывает «Минфин».

Деньги вне правил

2 декабря 2010 года в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе собрались представители национальных футбольных федераций, чтобы определить хозяев двух следующих чемпионатов мира. Среди стран, претендовавших на проведение чемпионата мира, были Англия, США, Австралия, Япония, совместные заявки подготовили Испания с Португалией и Бельгия с Нидерландами.

Однако выбор оказался самым неочевидным из всех возможных. В 2018 году соревнования было решено провести в России, а в 2022 году — в Катаре. Все прекрасно понимали, что авторитарные режимы в обеих странах будут использовать турнир для отбеливание репутации. На поверхности были и потенциальные проблемы для болельщиков.

Россияне построили современные стадионы для соревнований, но не подготовили инфраструктуру. Если в Москве или Санкт-Петербурге отелей хватало, то Саранск и Волгоград неожиданно оказались не готовы к масштабным мероприятиям. Когда болельщики пытались заселиться в забронированные номера — они оказывались уже перепроданными. Спасало ситуацию разве что-то, что из стран Западной Европы приехало рекордно мало болельщиков. Части из них Россия была просто неинтересна, некоторые отказались от поездки из-за российской агрессии в Украине. В результате средняя посещаемость матчей оказалась ниже, чем на предыдущих чемпионатах в Германии, Бразилии и даже ЮАР.

Чемпионат в Катаре выявил еще одну проблему — невыносимую летнюю жару, из-за которой соревнования перенесли на зиму. Кроме того, из-за фактически рабских условий труда на строительстве стадионов погибли тысячи рабочих. А болельщики столкнулись с высокой стоимостью жизни в стране и множеством ограничений, таких как запрет на употребление алкоголя.

Почему ФИФА выбрала именно эти страны для проведения чемпионата, все догадывались с самого начала. Но окончательно все точки над «i» расставило расследование ФБР и Министерства юстиции США в 2015 году. Следователи назвали конкретные имена функционеров и суммы в несколько миллионов долларов, которые те получали за поддержку России и Катара. Более 10 человек получили уголовные приговоры.

Хаос — это лестница

В 2015 году на фоне коррупционного скандала тогдашний президент ФИФА Зеп Блаттер категорически отказывался уходить в отставку. Несмотря на почтенный возраст и громкие обвинения во взяточничестве, он не только выдвинул свою кандидатуру на очередное переизбрание, но и выиграл выборы.

Однако его радость длилась недолго. Такая наглость вызвала возмущение правоохранительных органов и ключевых спонсоров ФИФА. Блаттер понимал, что кольцо уголовного дела вокруг него сжимается, и через несколько дней подал в отставку.

Новым бесспорным фаворитом на пост президента ФИФА стал тогдашний глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. Легендарный футболист, завоевавший в 80-х годах три «Золотых мяча», опирался на поддержку Европы — главного финансового донора мирового футбола — и пользовался высоким авторитетом в других федерациях.

Однако незадолго до выборов коррупционный скандал подкосил и его. Стало известно, что он получил от Блаттера несколько миллионов швейцарских франков. И хотя оба утверждали, что это была плата за какие-то старые консультационные услуги — объяснения звучали сомнительно.

В результате Платини не допустили к выборам. И вот тут в футбольных кулуарах прозвучало имя Джанни Инфантино — человека, о котором не слышал почти никто из футбольных болельщиков.

Он происходил из семьи итальянских трудовых мигрантов в Швейцарии. Отец работал на железной дороге. Инфантино никогда не был профессиональным футболистом, лишь немного играл за любительские команды. Зато родители мечтали, чтобы он получил хорошее образование, и обеспечили ему его.

Инфантино получил образование юриста, специализируясь на коммерческом, международном и спортивном праве. С молодости он интересовался спортивным менеджментом — вместе с друзьями взял под управление местную любительскую команду. Главным козырем на выборах руководства клуба стало то, что мама Джанни согласилась бесплатно стирать форму для всей команды.

Профессиональную карьеру Инфантино начал на посту генерального секретаря Международного центра спортивных исследований в Университете Невшателя. А в 2000 году перешел на работу в структуры УЕФА, где отвечал за правовые и коммерческие вопросы.

С 2009 года он получил повышение, став генеральным секретарем УЕФА. На этой должности он отвечал за операционную деятельность, помогал внедрять финансовый фейр-плей. Другими словами, реализовывал идеи Платини.

Когда из гонки за кресло президента ФИФА выбыл Платини, Инфантино заменил его фактически в качестве «технического кандидата». Он заявлял, что если легендарный футболист получит возможность баллотироваться — то снимет свою кандидатуру. Но Платини к выборам так и не допустили.

Главным фаворитом на выборах считался президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Помимо родного региона, он опирался на поддержку африканских федераций.

За Инфантино выступали европейцы, а также представители Южной Америки. Этого оказалось достаточно для того, чтобы они вдвоём вышли во второй тур. А дальше началась «магия» Инфантино. Обвинений в коррупции ему никто не выдвигал, но он обещал представителям разных стран, что обеспечит рост доходов их федераций. А то, что он умеет приумножать деньги, Джованни уже доказал своей работой в Европе. Ему поверили. И, забегая вперед, констатируем, что он не подвёл.

Сколько теперь зарабатывает ФИФА

Чемпионат мира, который сейчас проходит в США, Канаде и Мексике, — это триумф финансового подхода Инфантино. Предполагается, что за четырехлетний цикл чемпионата доходы ФИФА достигнут $13 млрд. Для сравнения: предыдущий цикл чемпионата в Катаре принес $7,5 млрд.

Для начала разберёмся, что такое этот цикл и как именно рассчитываются доходы. Основной источник доходов ФИФА — это чемпионат мира по футболу среди мужчин, который проходит раз в четыре года. Поэтому доходы рассчитываются с начала следующего года после предыдущего чемпионата и до конца года следующего.

В течение четырёхлетнего цикла проходят и другие турниры. Клубный чемпионат мира, женский чемпионат, юношеские турниры, соревнования по футзалу и пляжному футболу. Доходы от них также учитываются в общей казне. Кроме того, есть различные доходы от лицензирования, например, использование бренда ФИФА в компьютерных играх. Но почти 70% доходов обеспечивает именно чемпионат мира.

Ожидаемые $13 млрд — это именно доход, а не чистая прибыль. Расходы за этот период составляют около $3,75 млрд. Сюда закладываются призовые фонды для участников, операционные расходы (безопасность, транспорт, логистика) и т. д.

Соответственно, чистая прибыль составляет $9,25 млрд. Если бы ФИФА была частной компанией, эти деньги пошли бы на дивиденды акционерам. Однако это некоммерческая организация, а потому доход идет «на развитие футбола», или, другими словами, через различные программы распределяется между национальными федерациями.

Это и есть те деньги, которые Инфантино обещал отдать федерациям в случае его избрания. Деньги, стоит отметить, вполне легальные, никаких чемоданов с наличными. И именно благодаря этим финансовым результатам президент ФИФА и в дальнейшем пользуется поддержкой футбольных чиновников со всего мира.

Секрет финансового успеха

В первую очередь доходы выросли благодаря более удачному месту проведения турнира. Вместо России или Катара соревнования проходят в более привлекательных с туристической точки зрения США, Канаде и Мексике. К тому же здесь значительно больше стадионов, поэтому посещаемость матчей группового этапа близка к рекордной — в среднем 63−65 тыс.

Кроме того, рынок Северной Америки более привлекателен для спонсоров. Полученные от них доходы подскочили с $1,8 млрд в 2022 году до прогнозируемых $2,8 млрд.

Второй фактор, повлиявший на рост доходов, — увеличение количества участников чемпионата: если раньше их было 32, то теперь уже 48. При этом рост произошел неравномерно по регионам.

Например, от Европы теперь 16 участников — на 3 больше, чем было.

Из Африки — 9,5 команд — на 4,5 больше (поясним, что эти 0,5 команды означают, что один представитель региона получает шанс побороться за выход на чемпионат с командами других регионов; сейчас таким образом разыгрываются 2 путевки)

Из Азии — 8,5 команд — на 4 больше

Северной Америки — 6,5 команд — на 2 больше

Южной Америки — 6,5 команд — на 2 больше

Океании — 1,5 — на 1 больше (ранее победитель регионального розыгрыша получал лишь право принять участие в плей-офф).

Критики этого подхода говорят, что теперь на чемпионат попадает больше слабых команд, конкуренция на групповом этапе снижается и такой футбол никто смотреть не будет.

Но цифры говорят об обратном — вместе с увеличением количества матчей растет и стоимость телевизионных прав. За этот чемпионат они принесут ФИФА $4,3 млрд против $3,4 млрд в Катаре.

Для Инфантино же это расширение означает, что больше региональных ассоциаций будут благодарны ему за возможность попасть на чемпионат. Соответственно, укрепляя его поддержку.

По стопам Блаттера?

Несмотря на более удачный коммерческий подход, некоторые решения Инфантино всё же вызывают сомнения. Право провести Чемпионат мира в 2034 году получила Саудовская Аравия. Это означает, что, скорее всего, возникнут все те же проблемы с организацией, которые были в Катаре.

Инфантино обвиняют в том, что он способствовал этому решению. Дело в том, что согласно правилам ротации, соревнования должна была принимать страна из Азии или Океании. Выдвинуть свою кандидатуру планировала Австралия, но на подготовку документов ей было отведено крайне мало времени. В результате она просто не подала заявку, и Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом.

Обвинения в чемоданах с деньгами на этот раз не звучат. Но Саудовская Аравия пошла другим путем — согласилась профинансировать различные программы развития футбола по всему миру.

Еще одна темная сторона президента ФИФА — инициатива по возвращению России в официальные футбольные соревнования. Есть ли в этом коррупционная составляющая или стремление расширить рынок и найти новых спонсоров, сказать трудно.

Читайте также: Лионель Месси: чуть не оставил футбол, потому что не имел $12 тыс., и отказался от зарплаты в $1 млрд

Представителям украинской власти, которые будут бороться против такого решения, следует отдавать себе отчет в том, что Инфантино — сильный игрок, почти нерушимо сидящий в своем кресле. Следующие выборы президента ФИФА состоятся в следующем году и почти нет сомнений, что он их легко выиграет. Может быть, других кандидатов даже не будет. Уж очень нравятся региональным федерациям его финансовые достижения и щедрость в перераспределении средств.