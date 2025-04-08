За 5 лет стоимость золота в гривневом эквиваленте выросла почти в 3 раза

С 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2025 года стоимость 1 тройской унции золота (31,10348 грамм) выросла по учетной цене НБУ в гривне почти в 3 раза: с 44,3 тыс. до 129,2 тыс. грн. В долларовом эквиваленте по курсу НБУ стоимость золота выросла почти в 2 раза: с $1,604 тыс. до $3,118 тыс. Об этом пишет Центр экономических исследований и прогнозирования «Финансового пульса».

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Как изменялась стоимость золота

Динамика стоимости 1 тройской унции золота на Лондонской бирже (в долларах США) за этот период была очень похожа: рост в 1,98 раза — с $1,576 тыс. до $3,134 тыс.

При этом за этот период по курсу НБУ гривна просела по отношению к доллару в 1,5 раза — с 27,63 грн/$ до 41,42 грн/$.

За 10 лет (с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2025 года) по учетной цене НБУ в гривне стоимость 1 тройской унции золота выросла в 4,6 раза: с 27,84 тыс. до 129,2 тыс. грн. грн. Стоимость в долларовом эквиваленте по курсу НБУ выросла в 2,6 раза — с $1,187 тыс. до $3,118 тыс.)

Динамика стоимости 1 тройской унции золота на Лондонской бирже (в долларах США) за этот период была практически идентичной: рост в 2,6 раза с $1,197 тыс. до $3,134 тыс.

При этом за этот период по курсу НБУ гривна просела по отношению к доллару в 1,8 раза: с 23,45 грн/$ до 41,42 грн/$.

Тенденция к росту стоимости золота наблюдается практически в течение всего исследуемого периода, кроме с 1 апреля 2018−1 апреля 2019 года. валенте и в 1,4 раза в долларовом эквиваленте

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С 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года рост золота в гривневом эквиваленте по курсу НБУ составил 27%.

С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года рост составил 20%.

С 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года рост составляет 50%.

То есть, за 3 года стоимость золота в гривневом эквиваленте увеличилась почти на 100%.

В настоящее время золото напрямую не привязано ни к одной валюте. Его стоимость формируется на основе объема предложения и спроса на рынке (спрос зависит от потребностей промышленности, ювелирной отрасли, инвесторов).

Традиционно золото считается «безопасным активом» и используется для страхования рисков в долгосрочной перспективе. Но из-за геополитической нестабильности существует вероятность его заметного роста в дальнейшем, в том числе из-за новой таможенной политики США. Прогнозируется, что в период с 01.04.2025 по 01.04.2026 рост цен на золото может составить 10%-12%.

Главный вывод: покупка золота является эффективным инструментом для долгосрочного финансирования. Динамика увеличения его стоимости позволяет не только сохранить денежные средства от инфляции, но и получить ощутимую прибыль.