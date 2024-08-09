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9 августа 2024, 16:35 Читати українською

Глобальные рынки потеряли $6,4 трлн: почему, и смогут ли они восстановиться

В минувшие выходные, когда неделя еще не началась, казалось, что она будет тихой и спокойной. Почему рынки упали уже в понедельник, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В минувшие выходные, когда неделя еще не началась, казалось, что она будет тихой и спокойной.

Ничто не предвещало тревог: никаких судьбоносных отчетов об экономике, результатах мегакомпаний за второй квартал, или новых кандидатов в президенты США.

Большинство инвесторов надеялись, что удастся перевести дух после турбулентности, вызванной не очень утешительными результатами Отчета о состоянии рынка труда, но думалось так, а выдалось эдак!

А выдалось так, что ветераны-инвесторы даже начали вспоминать о «черном вторнике», в течение которого в 1987 году Dow Jones потерял 23% за один день.

Понедельник начался с падения, которого рынки не знали уже несколько лет. Краснело, да еще как, абсолютно все: фьючерсы на американские фондовые индексы, сырье, криптовалюта, азиатские рынки, а спрятаться можно было только в облигациях.

Почему рынки упали, и при чем здесь Баффетт

Причина? Объяснений много, но нет ни одного, что само по себе дало бы исчерпывающий ответ.

Всего понемногу:

  • слабые экономические показатели в США,
  • хуже, чем ожидалось, результаты компаний, прежде всего технологических,
  • паника в Токио, где индекс Nikkei 225 потерял в понедельник 12%.

А если добавить, что рынки перегреты, зафиксировать прибыль хочется, о вероятности рецессии говорят давно, многие и достаточно известные люди, то и не удивительно, что нервы у многих и не выдержали.

Распродажа началась, и о ситуации на рынках не говорил только ленивый, включая пенсионеров, и хотел написать пионеров, но их уже не существует в природе.

Всеобщей панике помогла еще и информация о том, что Уоррен Баффет продал половину своей гигантской позиции в Apple и держит основную долю активов в денежных средствах, а это примерно $277 миллиардов, словно готовясь к кризису.

Выглядело все достаточно логично, если не считать, что Баффет уже достаточно давно «сидит» на многомиллиардной груде наличных денег и гособлигаций, по одной простой причине — не так легко инвестировать такое сумасшедшее количество денег в нечто хорошее, что соответствует инвестиционной философии гениального инвестора.

Чуть позже, в среду, выяснилось, что Баффет не так уж скептически оценивает состояние американской экономики и даже, напротив, «впечатлен ее устойчивостью». Об этом рассказал журналистам Джейми Даймон, CEO JP Morgan, который встречался на этой неделе с Баффетом и обсуждал состояние экономики и рынков.

Кстати, сам Даймон тоже настроен оптимистично, оценивает вероятность рецессии на уровне не выше 35−40%, и уверяет, что «рынки — это не экономика», а события понедельника — это лишь слишком бурная реакция, свойственная человеческой природе.

Рынки мотает в разные стороны

Во вторник рынки успокоились… Продолжение падения, которого многие ждали со страхом, к счастью не случилось. И слава богу, потому что последствия могли бы быть очень плохими.

Паника повышает риски: если бы распродажа продолжилась, то и не опомнились бы, как финансовые рынки охватил кризис, потом бы затрещала банковская система, а там уже и до рецессии недалеко.

И неудивительно, что многие инвесторы в начале недели призвали ФРС мгновенно и внеочередно снизить ставки (прямо, как требование дешевых кредитов от НБУ!), а вероятность того, что центральный банк в конце концов не выдержит давления и снизит четыре раза до конца года, росла прямо на глазах. Но система проявила стойкость и устояла!

К утру среды рынки немного успокоились и начали торговую сессию уверенным ростом, частично отыграв потерянное.

Но спокойствие длилось недолго — уже после обеда все закраснело и снова стали доминировать панические настроения. День закончился падением и трейдеры затаили дыхание в ожидании четверга и свежих данных о состоянии рынка труда, которые должны повлиять на дальнейшее развитие событий.

Четверг всех успокоил: первичные заявки по безработице, количество которых было меньше, чем на прошлой неделе, и ниже прогноза, дали надежду, что рецессия отменяется (временно?) — индексы взлетели вверх, продолжая неделю больших колебаний на оптимистической ноте, будто бы ничего и не случилось.

Но неделя еще не закончилась… Если сегодня, в пятницу, индексы не удержатся и отправятся на юг, то это будет четвертая неделя падения подряд. По оценкам Bloomberg, за это время глобальные рынки потеряли около $6,4 триллиона. Немало!

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Как будут разворачиваться события дальше

Уверен, что этого точно не знает никто, но немного пара на этой недели выпустили. Хотя, день-два роста, до новых максимумов, несомненно повысят давление снова.

А, собственно, с точки зрения фундаментальных факторов, с понедельника мало что изменилось, и так же, как хорошие экономические данные в четверг помогли рынкам восстановиться, любая плохая новость в ближайшие дни может взбудоражить новые страхи по поводу рецессии и спровоцировать новый круг падения. А может и нет…

Поэтому, все как обычно, и любые события на рынках можно объяснить одним словом: «Волатильность!». То вниз, то вверх, собственно, как и должно быть… Так что, на всякий случай, я бы держал ремни безопасности пристегнутыми.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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