Экономика США удивляет: рецессия отменена, а ФРС снова может поднять ставки

В преддверии Дня независимости американцы могут сохранять оптимизм. По крайней мере, экономические и рыночные данные должны их радовать. Настораживает только инфляция и позиция главного ФРС, который готов решительно с ней бороться. О ключевых событиях этой недели в мире финансов рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Неделя была короткой в связи с празднованием Дня независимости США, с чем мы поздравляем американский народ, которому действительно есть что праздновать. И я имею в виду даже не исторические достижения европейских переселенцев, завоевателей Дикого Запада, или вклад коренных народов, а те результаты, которые демонстрирует американская экономика и финансовые рынки в последнее время. Никаких сомнений, что это все заслуга Дональда Трампа, но если серьезно, то финансово-экономическая система США держится просто великолепно, а апокалиптические настроения и прогнозы о неизбежной рецессии, которые доминировали в информационном пространстве еще не так давно, уже куда-то исчезли. Сейчас больше разговоров о росте, его влиянии на инфляцию и последствиях борьбы с ней.

Главной темой недели стала статистика о состоянии рынка труда США. Традиционно первым был обнародован отчет JOLTS, согласно которому количество вакансий на рынке труда оказалось больше, чем прогнозировалось — 7,6 миллиона против ожидаемых 7,3 миллиона. Уровни найма и увольнений не изменились. Отчет ADP оказался не столь оптимистичным: в июне частный сектор добавил 98 тыс. рабочих мест, ожидалось 120 тыс., а в мае было зафиксировано 122 тыс. А вот заработная плата продолжает расти: на 4,4% у тех, кто работает на прежнем месте, и на 6,6% у тех, кто меняет работу.

Отчет о состоянии рынка труда, ключевой набор данных, характеризующих ситуацию с безработицей в США, показал, что в июне экономика США добавила 57 тысяч рабочих мест, что меньше ожидаемых 113 тысяч и существенно меньше, чем в мае, даже несмотря на то, что майские и апрельские показатели были пересмотрены в сторону понижения. Уровень безработицы за последний месяц снизился до 4,2%, и это ниже ожидаемых 4,3%. В мае, кстати, тоже было 4,3%.

В итоге, в июне на рынке труда наблюдалось небольшое охлаждение, но это не означает, что вопрос о повышении ставки уже снят с повестки дня. После объявления данных о состоянии рынка труда вероятность того, что ставку повысят в июле, на следующем заседании ФРС, снизилась с 29% до 17%, но в то же время немного выросла вероятность того, что это произойдет до конца года: 43% — что ставку поднимут на 25 б.п., 27% — на 50 б.п., 7% — на 75%, 1% — на 100 б.п. Итак, вероятность того, что ставку повысят, составляет 78%, а месяц назад она составляла всего 58%, и это сложно игнорировать.

ФРС отстаивает независимость

Согласен ли с рынком председатель ФРС Кевин Ворш? Выступая в Португалии на мероприятии, организованном Европейским центральным банком, Кевин Ворш сказал, что, если кто-то думает, что «этот центральный банк (ФРС) чувствует себя комфортно с инфляцией выше 2%, то, пожалуй, они будут разочарованы. Мы обеспечим стабильность цен в США». Итак, «голубь» оказался вовсе не «голубем», и похоже, что заявления, сделанные Воршем несколько недель назад после заседания ФРС, были неслучайными. Таким образом, новый руководитель настроен решительно бороться с инфляцией, по крайней мере, на словах. Как будет на деле, посмотрим…

На этой неделе мы получили дополнительные свидетельства того, что независимость ФРС остается незыблемой. Конечно, Трамп будет давить, он иначе не умеет, но вот Верховный суд США в прошлый понедельник высказался в пользу независимости, запретив Трампу увольнять Лизу Кук, одну из руководителей ФРС, которая в свое время не понравилась президенту. Так что Кевину Воршу бояться нечего — в случае чего суд на его стороне.

Зарабатывает Трамп и не только

Ну, и как не упомянуть о талантах Дональда Трампа?! Финансовый отчет, обнародованный Управлением по правительственной этике США, показал, что в прошлом году президент США заработал на криптопроектах не менее $1,4 миллиарда. Криптовалюта была крупнейшим источником дохода, раскрытым в документе, который также подробно описывал доходы от отелей, гольф-курортов и других бизнесов. И скажите, как же не восхищаться президентом США, который успевает всё на свете — и повоевать, и в гольф поиграть, и денег в криптовалютном мире заработать?

Что в итоге? Рынок, как и прежде, полон оптимизма. Трейдеры победоносно закрыли второй квартал, зафиксировав самый большой квартальный рост S&P 500 и Nasdaq, начиная с 2020 года — 15% и 20% соответственно. Главной движущей силой остается технологический сектор, его доля в индексе S&P 500 достигла 39%, что является самым высоким показателем в истории, даже выше, чем накануне «доткомовского» кризиса (35%). Итак, если в трех словах, то дорого, рискованно и очень привлекательно. Но деньги ваши, решать вам.