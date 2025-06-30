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30 июня 2025, 18:10 Читати українською

Дефицит наличной валюты достиг максимума за три месяца: в чем причина

Несмотря на увеличение предложения валюты, спрос на нее также стремительно растет. Как это влияло на курс на прошлой неделе и чего ждать в течение этой, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на увеличение предложения валюты, спрос на нее также стремительно растет.

Евро на новом максимуме, из-за мирового драйва, где EURUSD достиг отметки 1,175 и двигается в зону 1,20. Итак, безналичный евро вырос с 48,2 до 48,78 грн/евро, а наличный — с 48,37 до 49,20 грн/евро.

Чтобы не дать евро еще вырасти по отношению к гривне, НБУ решил сбить стоимость доллара, который активно неделю до этого рос. Итак, по результатам недели, безналичный доллар снизился с 41,83 до 41,64 грн, наличный доллар скорректировался с 42,04 до 42,86 грн.

За неделю значительно выросла торговая активность как межбанка, так и наличного рынка.

На межбанке из-за налогового периода выросло предложение валюты на 28% — до $250 млн среднесуточно, при росте спроса на 13% — до $350 млн. Таким образом, среднесуточный дефицит валюты на межбанке достиг $100 млн.

Население нарастило покупку как безналичной, так и наличной валюты на 7−9%, при росте спроса на 3−5%. Однако за безналичной валютой сохраняется среднесуточный профицит на уровне $4,4 млн, в то время как дефицит наличной валюты вырос до 13-недельного максимума — $18,8 млн.

Интервенции НБУ за неделю выросли на 21% до 15-недельного максимума — $975,1 млн.

На что обратить внимание

Кабмин увеличил расходную часть бюджета на 412 млрд грн, что позволит обеспечить финансирование обороны и полиции. Главное — это инструменты, за счет которых будет покрыто это увеличение расходов. И здесь есть вопросы в условиях стагнирующей экономики.

Цены на топливо выросли почти на 2 грн, что очень опасно, особенно в период жатвы. Это вымывает и без того незначительные запасы аграриев, которые страдают из-за низкого урожая и ограничений ЕС.

Европейские страны могут включать финансирование военных и оборонных проектов в Украине в счета безопасности в рамках НАТО.

ЕС подтвердил готовность предоставить Украине еще 30,6 млрд евро.

За неделю фиксируется резкий рост пассажиропотока из Украины из-за летних каникул и отпусков.

Чего ждать на этой неделе

Конец квартала и полугодия. Время закрытия и пересчета балансов, что может повлечь за собой резкие колебания курса в последний и первый день квартала.

Сезонно июль сопровождается медленным ослаблением гривны, которое длится где-то до 20 июля. Начало налогового периода в последнюю декаду месяца стабилизирует рынок и даже приводит к откату курса доллара из-за роста предложения валюты. Такое состояние может продлиться даже до конца первой недели августа. Однако в июле, как правило, гривна закрывает ослабление.

30 июня Совет Директоров МВФ примет решение о новом кредите Украине.

Начало жатвы у аграриев. Поступают плохие новости о качестве подсолнечника.

Премьериада. Обещают на ближайшие 2 недели политические новости.

3 июля — сокращенный день, а 4 июля — выходной в Штатах, значит, будет традиционная волатильность до, во время и после этого периода.

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Следим за евро на мировом рынке, потому что сейчас это фокус рынка и, думаю, НБУ. Курс доллара может скатиться до 42 грн, евро может стабилизироваться на уровне 49 грн и его последующее движение будет зависеть от EURUSD. Безусловно, НБУ будет контролировать ситуацию, и, если сочтет нужным, будет сбивать спрос.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
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