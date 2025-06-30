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30 июня 2025, 7:10 Читати українською

Граждане снова скупают валюту: увидим ли на этой неделе евро по 50 грн

Эта неделя на украинском валютном рынке будет неординарной. С одной стороны, сработают традиционные для конца отчетного периода факторы, с другой — проявится влияние многих международных и местных событий, которые будут формировать поведение всех участников рынка до конца года.

Эта неделя на украинском валютном рынке будет неординарной.

К привычным уже факторам, которые повлияют на поведение всех участников валютного рынка, стоит отнести:

Завершение отчетного периода. Это всегда сопровождается максимальной активностью всех клиентов и самих банков вплоть до последних минут рабочего времени торговой сессии. И хотя основные по объемам сделки по покупке-продаже валюты клиенты провели еще в прошлые четверг-пятницу, всегда найдется с десятка два минимум серьезных операторов рынка, которые не успели что-то закончить по своим гривневым и валютным расчетам.

Кроме того, и банкам надо зафиксировать конечный финансовый результат на отчетную дату по собственной валютной позиции, чего нельзя сделать заранее.

В итоге до конца рабочего дня 30 июня на межбанке будут проходить активные операции всех клиентов, а после обеда к ним добавятся операции самих банков по фиксации торгового результата от торговли валютой на отчетную дату. Это всегда вносит элемент непредсказуемости поведения курса до последних минут сессии.

Начало нового отчетного периода. 1 июля все банки и их клиенты традиционно подведут первые итоги завершившегося отчетного периода. А также будут определяться со своей стратегией работы на новый месяц.

Это всегда снижает активность участников валютного рынка и уменьшает статистику торгов. При малых объемах операций и относительной вялости многих участников сессии любая крупная сделка может кардинально разворачивать тренд по курсу в ту или иную сторону. И это особенность такой даты. Поэтому даже на нашем зарегулированном Нацбанком валютном межбанке возможны частые смены курсового тренда в течение первого рабочего дня месяца.

4 июля, в пятницу, в США отмечают День независимости. Как правило, уже со 2−3 июля американский и частично международный рынок снижают свою активность, а 4 июля все расчеты по доллару в Украине пройдут ТОМом. Расчеты в гривне этой датой, поставка доллара на следующий рабочий день, то есть в данном случае это будет не раньше понедельника-вторника.

Такая форма расчетов «не нравится» украинским продавцам доллара. Поэтому они сразу перенесут свои сделки уже на следующий понедельник-вторник, 7−8 июля, либо проведут их пораньше, то есть 2−3 июля.

В итоге статистика торгов по доллару на нашем межбанке на этой неделе будет больше во вторник — среду, а к концу недели быстро снизится. Кроме того, 4 июля из-за того, что расчеты по доллару не будут проходить день в день, все участники нашего рынка сосредоточатся на своих операциях в евро, так как в Европе это будет обычный рабочий день. И это значительно увеличит долю расчетов именно в евро в общей статистике украинского межбанка.

К нестандартным факторам, которые окажут серьезное влияние на поведение всего валютного рынка Украины не только в июле, но уже и до конца года, можно отнести решение Кабмина об увеличении более чем на 400 млрд гривен расходной части бюджета, которое было одобрено 25 июня. После оперативного принятия этого законопроекта Верховной Радой и подписания Президентом, изменения вступят в силу.

Это, во-первых, увеличит давление на курс нацвалюты из-за постепенного вливания в банковскую систему новых порций гривны в виде финансирования бюджетных расходов. А избыточная ликвидность в банковской системе при наличии свободной гривны у компаний-контрагентов бюджета — это всегда опасность девальвации гривны.

Во-вторых, увеличение налоговых планов для бизнеса чревато ростом цен на товары и услуги. А изменения к бюджету-2025 предполагают увеличить доходную часть казны за счет перевыполнения налоговых планов на общую сумму 147,5 млрд грн.

Сумма налога на прибыль предприятий увеличится на 23,8 млрд грн, часть чистой прибыли и дивидендов, которые госкомпании перечисляют в бюджет, — на 15 млрд грн, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций — на 4,1 млрд грн, и некоторые другие статьи — все это прямо или косвенно, но быстро отразится на ценах предприятий и стоимости услуг.

Кроме того, тот же НДФЛ 56 млрд грн или акциз на табачные изделия в сумме 8,8 млрд гривен, и некоторые другие отчисления в бюджет — пойдут как за счет бизнеса, так и за счет населения, как конечного потребителя. В итоге реальные доходы населения снизятся на фоне нового роста цен, что чревато дальнейшим снижением платежеспособности внутреннего рынка.

Чиновники также планируют увеличить объемы внутренних заимствований (читай — довыпуск ОВГЗ) на сумму 184,9 млрд грн. А значит, возникнет вопрос, кто их будет покупать, если граждане станут менее платежеспособными, а бизнес потеряет часть оборотных средств в виде налоговых отчислений, что снизит экономическую активность всего украинского внутреннего рынка.

Скорее всего, Минфин в связке с НБУ будут всячески подталкивать банки к тому, чтобы часть своих ресурсов, которые финучреждения сейчас держат в депозитных сертификатах Нацбанка, они направили именно на покупку новых ОВГЗ. Учитывая, что у банков в депсертификатах НБУ находится свыше 400 млрд гривен, я прогнозирую, что от 40−50 млрд до 70−90 млрд гривен «перекочуют» у банков из депсертификатов в облигации уже в течение ближайших 3−5 месяцев.

Особенно, если Нацбанк повысит для банков норматив резервирования и при этом, по согласованию с Минфином, увеличит перечень бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых банки смогут закрывать этот повышенный норматив резервирования.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Все эти факторы серьезно повлияют на поведение всех рынков, в том числе и валютного, уже в ближайшее время.

Учитывая наш зарегулированный и малообъемный валютный рынок и наличие ЗВР в пределах $44,5 млрд (на 1.06.2025 года), Нацбанк достаточно спокойно справится с перекосами на валютном межбанке и сможет за счет политики гибкого курсообразования сглаживать скачки курса в приемлемых для него пределах.

Скорее всего, регулятор тут будет ориентироваться на заложенный правительством в бюджет текущего года валютный параметр — до 45 гривен за доллар на конец 2025 года. Безусловно, Нацбанк не станет целенаправленно подгонять курс под эту цифру, но и особо сопротивляться соответствующему тренду не станет. То есть будет плавно и контролируемо девальвировать гривну без глобальных обвалов.

С наличным рынком будет сложнее. Тут нашему регулятору уже в ближайшее время придется активно поработать, чтобы обеспечить не только относительную стабильность межбанка, но и опосредованно придавить всякие попытки расшатать наличный курс.

Практика прошлых лет показала, что Нацбанку это под силу. Главное, чтобы чиновники НБУ оперативно реагировали на малейшие попытки качнуть курс, а не уже догоняли уходящий поезд. Все инструменты у них для этого сейчас есть.

В конечном итоге 2025 год, с учетом поступлений международной финансовой помощи, можно условно считать почти закрытым по финансированию дефицита бюджета, что отразится на настроениях и поведении всех участников украинского валютного рынка.

А вот по 2026 году пока присутствует неопределенность, что также будет серьезно давить на валютный рынок в виде угрозы очередной девальвации гривны уже в следующем году.

Поэтому на нынешнем сложном этапе профессионализм Нацбанка и его оперативная реакция на ситуацию становятся одним из ключевых факторов, определяющих перспективы нашего валютного рынка как минимум до конца 2025 года.

Учитывая все вышеизложенные события, да еще и традиционные колебания пары евро/доллар на внешних рынках, которые напрямую влияют на курс евро относительно гривны в Украине, эта неделя будет очень сложной на нашем валютном рынке.

Пара евро/доллар на момент написания статьи

По моему прогнозу, на этой неделе коридор по паре евро/доллар будет в пределах 1,163−1,181 доллара за евро, что будет немедленно отражаться на курсе евровалюты к гривне.

Еще одним опасным фактором для курса можно считать увеличение интереса населения к покупке валюты. Для нашего рынка это уже закономерность: как только амплитуда скачков курса на межбанке и наличном рынке увеличивается, люди начинают скупать валюту.

И если еще недавно за счет относительной стабильности ценников обменников по доллару спрос и предложение со стороны граждан практически сравнялись — из-за последних скачков ценников как по доллару (достигали уровней 42 гривны и выше), так и по евро (курс продажи евро в обменниках пробил психологический порог в 49 гривен), сейчас покупка валюты снова стала превышать объемы ее сдачи.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Это опасный сигнал как для Нацбанка, так и для самих граждан, так как создает дополнительное психологическое и рыночное давление на курс. Особенно в ближайшие дни, когда открылись новые ежемесячные нацбанковские лимиты для покупки гражданами валюты на карты в пределах эквивалента 50 тысяч гривен и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев.

Уже традиционно, на поведение и настроения участников нашего валютного рынка также будет влиять ситуация на фронтах и активность атак россии на объекты критической и гражданской инфраструктуры в нашей стране.

По моим прогнозам, в период с 30 июня по 4 июля объем операций на межбанке по системе Блумберг будет колебаться в пределах от $145 млн до $245 млн. Пик активности клиентов придется на 30 июня и 2−3 июля, а более спокойными будут 1 и 4 июля.

Дефицит предложения доллара на рынке будет закрывать Нацбанк, активно проводя интервенции по продаже американской валюты. По моим расчетам, для поддержания курса гривны на торгах на период с 30-го июня по 4 июля НБУ потратит порядка $560 млн — 870 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 30 июня — 4 июля

Межбанк

НБУ будет ежедневно присутствовать на межбанке с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний. При моем прогнозе по коридору пары евро/доллар в пределах 1,163−1,181 доллара за евро и котировках безналичного доллара на торгах 30 июня — 4 июля в пределах коридора от 41,45 до 42 гривен, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 48,20 до 49,40 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, и от 20 до 60 копеек — по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах до 30 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,25 до 42,25 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,35 до 42,20 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,10 до 49,60 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 48,20 до 49,50 гривен. Евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка на этой неделе.

Причем обменники финкомпаний и банки будут вынуждены часто менять свои ценники приема и продажи евро в течение дня, в зависимости от ситуации на международном рынке и поведения украинского межбанка по евровалюте.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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