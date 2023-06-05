Чем интенсивнее обстрелы, тем активнее инвесторы вкладывают в военные ОВГЗ

За последние три недели объем покупок ОВГЗ вырос в три раза, а количество сделок — почти в полтора. Почему активизировались инвесторы и какие бумаги пользуются самым большим спросом, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Существенный рост объема покупок ОВГЗ связан с началом периода реинвестиций в новые бумаги средств от погашения облигаций в конце мая. Интересно, что доля реинвестированных средств достигала почти 90%, тогда как в начале года этот показатель был около 80%, а до войны — в среднем на уровне 70%.

Активность инвесторов выросла также на фоне длительных ежедневных обстрелов. Мы уже замечали подобную тенденцию, когда пик инвестиций приходился на масштабные обстрелы. Это было непосредственно в начале войны. Затем со стартом блекаута из-за прилетов на объекты энергетической инфраструктуры. И теперь украинцы снова отвечают ежедневным вражеским ракетам и дронам увеличением своих вложений в государственные облигации, особенно — в военные ОВГЗ. Видим это также по объему продаж через Дію.

Самым большим спросом по объемам покупок пользовались предложенные Министерством финансов новые ОВГЗ с погашением в октябре 2024 года и доходностью 19,5%. На втором месте — военные, максимально короткие, с погашением уже в июне 2023 года под 13,5%, и военные с погашением через год — в июне 2024 года под 19,5%. Совокупный объем этих трех серий в торгах достиг 55%.

По количеству сделок, но с меньшими суммами, лидерами являются три серии военных ОВГЗ и самые длинные ОВГЗ с погашением в мае 2027 года под 22%. Но наряду с ростом количества сделок объем вложений в военные бумаги сократился с 50% до 40%. Это, в основном, связано именно с тем, что погашение в мае произошло по обычным ОВГЗ, не военным.

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Спрос на более длинные бумаги с погашением в 2025 и 2027 годах остается стабильным, но их предложение пока достаточно ограничено, по сравнению с прошлыми месяцами, вследствие этого ставка доходности «длинных» бумаг снижается и дальше.

Если у вас возникают какие-либо вопросы об ОВГЗ — пожалуйста, оставляйте их в комментариях под статьей. Я постараюсь на них ответить в следующих выпусках.