Действительно ли в Украине «золотые» запасы лития

Один из пяти пунктов украинского Плана победы, который представил Владимир Зеленский, предусматривает общую добычу полезных ископаемых. Иными словами, пустив западные компании на наши месторождения, Украина надеется рассчитаться за военную помощь и заручиться поддержкой Дональда Трампа. Значительный акцент делается, в частности, на добычу лития. Обоснованы ли такие надежды, рассказал в.и.о. главы правления АО «ОГХК» Егор Перелыгин. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Меня часто спрашивают, есть ли у наших месторождений лития хоть какой-нибудь шанс привлечь внимание настоящих инвесторов, и есть ли у этих месторождений какое-нибудь светлое будущее? Хочу объяснить, что сегодня нет дефицита лития в мире. Это подтвержденный факт. Мы видим серию остановок и простоев со стороны профильных операторов. Мы также видим серию существенной оптимизации планов горных работ.

Мы все видели крайне негативную и опасную ситуацию, которая развернулась вокруг австралийской Mineral Resources, которая была вынуждена отправить в простой свой ГОК «Bald Hill» в Западной Австралии в связи с падением мировых цен на литий. Вертикально-интегрированная Arcadium Lithium объявила, что отправит в простой весь добывающий комплекс своего месторождения «Mt Cattlin» в середине 2025 года и поставит на паузу добывающий проект «Galaxy» в Канаде. Такие компании, как IGO, Liontown Resources, Pilbara Minerals и мировой гигант Albemarle, снижают объемы добычи и производства.

Ключевые факторы: высокая себестоимость, низкие мировые цены, профицит продукции, китайское технологическое доминирование и сверхбольшое ценовое и количественное давление на мировой рынок со стороны встроенных китайских гигантов (которые готовы работать в минус и «выносить» конкурентов).

В секторе критических минералов и в горнодобывающей промышленности все смотрят на динамику мировых цен и на прогноз этой динамики в долгосрочном периоде, чтобы просчитать экономику проекта. Это вопрос экономической целесообразности. Как вы думаете, можем ли мы быть интересны иностранным инвесторам и операторам, когда мы предлагаем неподготовленные месторождения с шахтным способом добычи и с нашей абсолютно неконкурентной ценой электроэнергии?

Сколько стоит литий

Здесь также взаимосвязанный вопрос о «cutoff grade». Минимальный уровень полезного содержания руды для того, чтобы эта руда считалась экономически целесообразной. Расчет ведется, с учетом мировых рыночных цен и тенденций. Я могу сказать, что в последующие 2−3 года мы будем жить в реалиях значительного профицита лития. Мировые цены останутся низкими. Давайте забудем о цене $85 за 1 кг гидроксид лития, которую мы видели в декабре 2022 года. Мне кажется, что коридор $10−25 за 1 кг — это реальность на ближайшие 2−3 года. Возможно, даже на ближайшие пять лет. И это я говорю о коридоре. Не вижу фундаментальных факторов, чтобы средняя цена в ближайшие 2−3 года смогла преодолеть уровень в $15 за 1 кг. Мы находимся в реалиях настоящего профицита.

Как я уже сказал, себестоимость добычи и переработки в украинских реалиях будет намного выше, чем в Австралии, Аргентине, Чили и, конечно, в Китае. Это означает, что даже если кто-то теоретически возьмет на себя украинские риски и проведет геологическую разведку, будет проблема подтвердить нормальные уровни «cutoff grade» руды в достаточном количестве для устойчивого временного горизонта проекта.

Не забываем, что CAPEX-инвестиции в таких проектах очень высокие. Даже если построить шахты и ГОКи за сотни миллионов долларов, необходимо строить электрохимическую переработку. Для понимания: комбинат по производству гидроксид лития в Квинане (Австралия) стоил Tianqi Lithium $700 млн. Паспортная мощность 24 тыс. тонн гидроксид лития. Североамериканский проект гиганта Albemarle на 50 тыс. тонн гидроксид лития (с возможностью быстрой экспансии до 100 тыс. тонн) стоит $1,3 млрд. Еще раз подчеркиваю, это только электрохимический комплекс.

Как определить качество месторождений

Базисом для расчета цены и себестоимости в твердых минералах лития является «SC6». То есть сподуменовый концентрат с 6% контентом лития. У нас в Кировоградской области много петалита, и тоже есть сподумен. Есть рудопроявления и участки, где сразу находятся сподумен и петалит. Я сотню раз объяснял, почему я не верю в петалит, и почему петалит абсолютно экономически нецелесообразен для интеграции в зеленые технологии и аккумуляторные стоимостные цепи. Лучшее практическое доказательство этому: фундаментальная проблема обогащения и переработки «бедного» петалита, по сравнению со сподуменом, и как результат — отсутствие петалита в современных аккумуляторных стоимостных цепях. Необходимо переработать значительно большее количество руды, чтобы выйти на количество лития, как в сподуменовом «SC6».

Не буду акцентировать внимание на том, что Шевченковское месторождение потеряно (Донецкая область). Шевченковское месторождение было достаточно адекватным по качеству месторождением (сподумен), но даже там потенциальная добыча была под большим вопросом в связи с высокой себестоимостью шахтной добычи и очень высокого уровня CAPEX-интенсивности проекта.

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Поэтому тезис — «приходите к нам, у нас есть литий» изначально некорректный и проблемный. Месторождения не подготовлены. Конкурентные преимущества отсутствуют. Фундаментальные экономические факторы крайне негативные. Конъюнктура мировых рынков сформирована так, что такой игрок, как Украина, вряд ли сможет зайти. Может быть, стоит сконцентрировать внимание и усилия на других минералах, металлах и материалах?