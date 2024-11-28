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28 ноября 2024, 17:33 Читати українською

Способна ли Украина рассчитаться за помощь США природными ресурсами

В плане победы Зеленского, среди прочего, речь идет о потенциале критических материалов и кооперации их добычи из США. Иными словами, Америка в обмен на военную помощь может получить право добычи необходимых металлов. Действительно ли такое предложение может быть интересно США, и достаточно ли у Украины природных ископаемых, рассказывает сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

В плане победы Зеленского, среди прочего, речь идет о потенциале критических материалов и кооперации их добычи из США.

За месяц до публикации плана победы, в сентябре 2024 года, Президент Зеленский встречался с сенатором-республиканцем Грэмом, который записал видео с таким текстом: «Они сидят на минералах стоимостью триллион долларов, которые могли бы принести пользу нашей экономике».

Еще раньше, в августе 2024 года, одна из крупнейших лоббистских компаний США DENTONS опубликовала у себя на сайте такой комментарий: «Украина располагает огромным количеством важнейших полезных ископаемых, оценочная стоимость которых превышает $26 триллионов, что делает ее значительным игроком в глобальной цепочке поставок».

Не знаю, откуда такие цифры, но они мне нравятся. Представляете, как они нравятся террористу россии и глобальному полицейскому США?

В июне упомянутый сенатор Грэм сделал заявление о том, что Украина — «золотая жила» с критически важными минералами стоимостью $12 трлн.

Если копнуть глубже, в 2000-е, когда я начинал заниматься профессионально аналитикой и конкурентной разведкой, встречал в американских СМИ и отчетах некоторых американских компаний информацию о том, что Украина входит в 5 стран, по стоимости своих природных ресурсов. Честно, не верил. Но сегодняшние заявления возвращают в те дни, и возникает другое понимание причин войны в Украине и перспектив этой войны.

В связи с этим, рекомендую прочитать интервью Андрея Бродского, основателя и руководителя украинской компании Велта, который с нуля построил бизнес по добыче титанового сырья и занял 2% мирового рынка, и проектирует завод по производству титанового порошка в США. Он, как никто иной, понимает возможные сценарии развития событий в связи с победой Трампа.

Приведу несколько тезисов из этого интервью:

  • В Украине находятся 28 из 34 критических минералов, определенных стратегическими ЕС, и более 30 из 52, признанных стратегическими в США.
  • У нас есть колоссальный потенциал, который может стать основой для экономического роста и укрепления наших международных позиций.
  • Среди этих богатств — титан, никель, кобальт, цирконий, золото, германий, скандий, галлий и другие материалы, необходимые для высокотехнологичных отраслей, таких как возобновляемая энергетика, авиакосмическая промышленность, производство полупроводников и аккумуляторов.
  • Расположение наших месторождений в центральных регионах (Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская области) обеспечивает удобную логистику и доступность потенциальных инвесторов.

Что мешает реализации?

Отсутствие учета по международным стандартам: запасы многих ресурсов не посчитаны по системе JORC, что затрудняет привлечение крупных инвесторов.

Нехватка государственной поддержки: указ Президента № 306/2021 определяет четкие шаги по развитию добывающей отрасли, но многие из них остаются на бумаге.

Что нужно сделать?

1. Пересчитать запасы: Проведение международного аудита запасов критических материалов (JORC) — ключ к доверию иностранных инвесторов.

2. Создать стимулирующие условия:

  • льготное кредитование и налоговые послабления для добывающих и перерабатывающих компаний;
  • программы поддержки импорта оборудования для переработки;
  • разработать государственные программы: активировать выполнение положений указа о стратегических полезных ископаемых, включая стимулирование создания полного цикла переработки;
  • предложить привлекательный инвестиционный пакет.

Украина должна стать страной, где добыча и переработка полезных ископаемых более выгодная, чем в Африке или Латинской Америке.

Почему это важно?

Мир движется к уменьшению зависимости от ископаемого топлива, и критические минералы занимают центральное место в этой трансформации. Если мы хотим, чтобы Украина стала не просто поставщиком сырья, а полноценным участником мировой экономической цепочки с высокой добавленной стоимостью, мы должны действовать уже сейчас.

У Украины есть все шансы стать ведущим игроком в сфере добычи и переработки редких минералов.

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Победа Трампа открывает Украине возможности для важнейшего соглашения. Америке нужны критические материалы, снижение зависимости от россии и Китая. Украине нужна безопасность, инвестиции, технологии и рабочие места.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
28 ноября 2024, 18:24
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Український кристалічний щит багато в собі приховує. Радує, що наші виродки-олігархи не мають технологій і обладнання для видобутку цих рідкоземельних металів. А стоп, я ж забув, наші скоробагатьки лише додеребанюють совкові заводи, які дістались за три копійки.
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