ChatGPT скоро заберет вашу работу и другие мифы об ИИ: стоит ли в них верить

Уже почти год мы наблюдаем невиданные темпы развития генеративного искусственного интеллекта (AI). Каждый день появляются новые инструменты, и также распространяются разнообразные мифы о том, как искусственный интеллект восстанет против человечества. Какие еще мифы об ИИ пугают сейчас общество и стоит ли их воспринимать всерьез, nv.ua рассказал сооснователь и CEO Gathers Богдан Пономар. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Давайте кратко разберемся, чем является генеративный искусственный интеллект, вроде нашумевшего ChatGPT. Это, грубо говоря, программа, синтез математики и компьютерного кода, главная цель которой — обучение машины по определенным данным, на основе которых она отвечает на ваши запросы. Однако, называть такие системы по-настоящему интеллектуальными нельзя, ведь у них нет сознания, абстрактного мышления, мотивации, желаний и подлинного понимания тех вещей, которым мы ее обучаем.

Это нормально — не понимать, как работает подобная сложная система, особенно если вы не работаете с AI постоянно. Однако, важно также не поддаваться панике, которая помешает вам овладеть этими системами, — в конце концов, от подобных страхов пострадает только ваша производительность. Единственное, что сейчас можно утверждать точно — AI никуда не денется, и со временем люди будут все больше полагаться на него. Поэтому необходимо развенчивать популярные мифы, чтобы разбивать страхи.

Миф #1: искусственный интеллект заберет мою работу

Традиционный миф для любой революционной технологии. Страх перед машинами, которые вот-вот заменят всех людей, активно распространялся еще в XVIII—XIX вв. во время промышленной революции, когда рабочие бастовали из-за внедрения станков на фабриках. В свою очередь, они получили значительное улучшение в производительности, безопасности труда и, в конце концов, оплате, ведь предприятия производили и продавали больше товаров.

Вспомните эру компьютеризации — тогда тоже многим казалось, что машины, которые могут делать некоторые задачи быстрее мозга, сделают человеческий труд ненужным. Однако, технологические революции всегда происходят одинаково: действительно, определенные профессии исчезают, однако вместо них возникают новые, а общая производительность повышается, что создает дополнительные предложения и спрос.

В случае с искусственным интеллектом все просто: вас не заменит AI, вас заменят люди, которые используют AI. Поэтому я бы рекомендовал расширять свой информационный пузырь и начинать знакомиться со сферой искусственного интеллекта.

Миф #2: искусственный интеллект сломает систему образования

Образовательный процесс будет трансформироваться. Да, ChatGPT сделал ненужными такие вещи, как написание эссе. Однако, искусственный интеллект поможет сделать обучение гораздо более персонализированным. AI в режиме реального времени сможет отмечать навыки ребенка, его предпочтения, и подсказывать учителям, как лучше настроить программу обучения под каждого ученика в отдельности.

Если сейчас это условная GTA, где у ребенка есть конкретные задачи и инструменты, то в будущем, благодаря искусственному интеллекту, образование будет больше похожим на Minecraft, где у игрока нет конкретной миссии. При этом он изучает окружающий мир и генерирует эти задачи сам для себя — только в реальной жизни у ребенка будет еще учитель, который поможет посмотреть в нужном направлении.

Благодаря AI мы сможем отойти от парадигмы, где важен только факт выполненной задачи, и прийти к культивированию креативности у детей благодаря дискуссиям и привлечению различных AI-инструментов.

Миф #3: Научиться работать с AI очень тяжело

Для того, чтобы взаимодействовать с инструментами генеративного AI, вам не нужны никакие технические навыки. Недаром бывший директор по искусственному интеллекту Tesla Андрей Карпаты, который сейчас работает в OpenAI, недавно написал, что самый «горячий язык программирования — английский».

Единственный «секрет», который поможет вам более эффективно работать с инструментами генеративного AI, — это промпт-инжиниринг. Если кратко, то это умение создавать четкие текстовые инструкции для нейросетей, учитывая их особенности, чтобы получать желаемый результат. Это навык, которому можно быстро научиться, и буквально через несколько недель подружиться с искусственным интеллектом.

Миф #4: AI постоянно лжет

Искусственный интеллект действительно может «лгать». У подобной «AI-лжи» есть даже официальное название — галлюцинации. Когда мы говорим, что искусственный интеллект галлюцинирует, значит, он уверенно пишет о вещах, которых нет в данных, на которых его тренировали. По факту, он «придумывает» их, просто подбирая какое-то логическое продолжение для предложения.

Некоторые даже используют эти галлюцинации в свою пользу. Например, языковые модели, такие как ChatGPT, могут использовать пропагандисты для распространения ложного контента. Что еще хуже, люди склонны больше верить именно той дезинформации, которую создает искусственный интеллект.

В настоящее время исследователи AI активно разрабатывают разнообразные инструменты, которые выявляли бы дезинформацию и контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Однако, этот процесс обоюдный — развиваются как антифейковые инструменты, так и языковые модели с чат-ботами, поэтому идеального решения этой проблемы пока нет.

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Если же говорить о галлюцинациях искусственного интеллекта (например, ChatGPT выдает вымышленную информацию), то с ними все проще. Здесь вам опять же поможет промпт-инженерия, которая помогает усмирить эти галлюцинации и заставить ChatGPT предоставлять правдивую и прикладную информацию.