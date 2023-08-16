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16 августа 2023, 10:07 Читати українською

ChatGPT скоро заберет вашу работу и другие мифы об ИИ: стоит ли в них верить

Уже почти год мы наблюдаем невиданные темпы развития генеративного искусственного интеллекта (AI). Каждый день появляются новые инструменты, и также распространяются разнообразные мифы о том, как искусственный интеллект восстанет против человечества. Какие еще мифы об ИИ пугают сейчас общество и стоит ли их воспринимать всерьез, nv.ua рассказал сооснователь и CEO Gathers Богдан Пономар. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Уже почти год мы наблюдаем невиданные темпы развития генеративного искусственного интеллекта (AI).

Давайте кратко разберемся, чем является генеративный искусственный интеллект, вроде нашумевшего ChatGPT. Это, грубо говоря, программа, синтез математики и компьютерного кода, главная цель которой — обучение машины по определенным данным, на основе которых она отвечает на ваши запросы. Однако, называть такие системы по-настоящему интеллектуальными нельзя, ведь у них нет сознания, абстрактного мышления, мотивации, желаний и подлинного понимания тех вещей, которым мы ее обучаем.

Это нормально — не понимать, как работает подобная сложная система, особенно если вы не работаете с AI постоянно. Однако, важно также не поддаваться панике, которая помешает вам овладеть этими системами, — в конце концов, от подобных страхов пострадает только ваша производительность. Единственное, что сейчас можно утверждать точно — AI никуда не денется, и со временем люди будут все больше полагаться на него. Поэтому необходимо развенчивать популярные мифы, чтобы разбивать страхи.

Миф #1: искусственный интеллект заберет мою работу

Традиционный миф для любой революционной технологии. Страх перед машинами, которые вот-вот заменят всех людей, активно распространялся еще в XVIII—XIX вв. во время промышленной революции, когда рабочие бастовали из-за внедрения станков на фабриках. В свою очередь, они получили значительное улучшение в производительности, безопасности труда и, в конце концов, оплате, ведь предприятия производили и продавали больше товаров.

Вспомните эру компьютеризации — тогда тоже многим казалось, что машины, которые могут делать некоторые задачи быстрее мозга, сделают человеческий труд ненужным. Однако, технологические революции всегда происходят одинаково: действительно, определенные профессии исчезают, однако вместо них возникают новые, а общая производительность повышается, что создает дополнительные предложения и спрос.

В случае с искусственным интеллектом все просто: вас не заменит AI, вас заменят люди, которые используют AI. Поэтому я бы рекомендовал расширять свой информационный пузырь и начинать знакомиться со сферой искусственного интеллекта.

Миф #2: искусственный интеллект сломает систему образования

Образовательный процесс будет трансформироваться. Да, ChatGPT сделал ненужными такие вещи, как написание эссе. Однако, искусственный интеллект поможет сделать обучение гораздо более персонализированным. AI в режиме реального времени сможет отмечать навыки ребенка, его предпочтения, и подсказывать учителям, как лучше настроить программу обучения под каждого ученика в отдельности.

Если сейчас это условная GTA, где у ребенка есть конкретные задачи и инструменты, то в будущем, благодаря искусственному интеллекту, образование будет больше похожим на Minecraft, где у игрока нет конкретной миссии. При этом он изучает окружающий мир и генерирует эти задачи сам для себя — только в реальной жизни у ребенка будет еще учитель, который поможет посмотреть в нужном направлении.

Благодаря AI мы сможем отойти от парадигмы, где важен только факт выполненной задачи, и прийти к культивированию креативности у детей благодаря дискуссиям и привлечению различных AI-инструментов.

Миф #3: Научиться работать с AI очень тяжело

Для того, чтобы взаимодействовать с инструментами генеративного AI, вам не нужны никакие технические навыки. Недаром бывший директор по искусственному интеллекту Tesla Андрей Карпаты, который сейчас работает в OpenAI, недавно написал, что самый «горячий язык программирования — английский».

Единственный «секрет», который поможет вам более эффективно работать с инструментами генеративного AI, — это промпт-инжиниринг. Если кратко, то это умение создавать четкие текстовые инструкции для нейросетей, учитывая их особенности, чтобы получать желаемый результат. Это навык, которому можно быстро научиться, и буквально через несколько недель подружиться с искусственным интеллектом.

Миф #4: AI постоянно лжет

Искусственный интеллект действительно может «лгать». У подобной «AI-лжи» есть даже официальное название — галлюцинации. Когда мы говорим, что искусственный интеллект галлюцинирует, значит, он уверенно пишет о вещах, которых нет в данных, на которых его тренировали. По факту, он «придумывает» их, просто подбирая какое-то логическое продолжение для предложения.

Некоторые даже используют эти галлюцинации в свою пользу. Например, языковые модели, такие как ChatGPT, могут использовать пропагандисты для распространения ложного контента. Что еще хуже, люди склонны больше верить именно той дезинформации, которую создает искусственный интеллект.

В настоящее время исследователи AI активно разрабатывают разнообразные инструменты, которые выявляли бы дезинформацию и контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Однако, этот процесс обоюдный — развиваются как антифейковые инструменты, так и языковые модели с чат-ботами, поэтому идеального решения этой проблемы пока нет.

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Если же говорить о галлюцинациях искусственного интеллекта (например, ChatGPT выдает вымышленную информацию), то с ними все проще. Здесь вам опять же поможет промпт-инженерия, которая помогает усмирить эти галлюцинации и заставить ChatGPT предоставлять правдивую и прикладную информацию.

Автор:
Пономар Богдан
Cооснователь и CEO Gathers. Пономар Богдан
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
16 августа 2023, 10:18
#
Заберет работу ? та прекрасно. Я много лет работал в банках — и прекрасно видел как происходит «автоматизация». Когда банк увольняет 3 операционистов , работавших за 5000 гривен в месяц , а через месяц — берет их же на должность «бизнес-аналитиков» с зарплатой 25000 гривен. проводки клепает программа , а они на постоянке за ней следят и допиливают. Пострадали ли они ? нет, наоборот. Пострадал ли банк — сложно сказать. С одной стороны он заплатили за тот же самый результат лишний миллион. с другой — отчитался перед акционером о «автоматизации и новых технологиях». Акционер потер пузо и пошел понтоватся перед другими акционерами. Ему радость…

«штучний інтелект зламає систему освіти» . И в чем ужас ? система образования и так сломана. Нужны новые формы и идеи. Кому-то внезапно стало жаль нынешнюю систему торговли дипломами ? Мне — нет. Она живет толкьо по инерции на советских идеях — «всем нужен диплом». Заметим — совсем не знания… Будет ли новое лучше ? а хз. поглядим.
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