Цена серебра падает: что делать инвесторам, если они не успели его продать «на пике»

Последние годы принесли инвесторам в серебро много позитивных и негативных эмоций. После обновления исторических рекордов цена металла резко обвалилась. Возможен ли новый рост и что делать инвесторам, которые оказались «в минусе», разбирался «Минфин».

Если вы покупали этот металл в декабре 2023 года по цене около $24 за унцию, а затем проявив выдержку и терпение «не слили» его в 2024 году по $31-$34 и даже не продали его во второй половине 2025 года по $37-$50 за унцию, а на «стальных» нервах продержали его до зимы 2026 года — то были вознаграждены рекордными январскими уровнями до $110 за унцию. И несомненно, в этот момент можно и нужно было фиксировать прибыль, так как стоимость инвестиций с декабря 2023 года по январь 2026 года выросла в 4,58 раза.

График серебра за последние 3 года

Но человеческая природа так устроена, что в момент постоянного и значительного роста его актива инвестор редко говорит себе «стоп — пора фиксировать прибыль». После любого взлета стоимости — всегда наступает период коррекции. Именно данный процесс начался на рынках, начиная с февраля-марта 2026 года и продолжается до сих пор.

График серебра: осень 2025 года — лето 2026 года

И если в начале марта 2026 года серебро просело до уровней около $87, то к концу июня уже стоило порядка $58,6 за унцию. И теперь перед инвестором снова стоит выбор — что дальше делать с серебром.

1) Если вы покупали серебро в 2023 году, то можете смело фиксировать прибыль в пределах около $58,6-$24=$34,6 на унции. Ведь за 3 года инвестиции выросли в 2,44 раза. И даже с учетом комиссий брокера и других накладных расходов вы получите как минимум в 2 раза больше от первоначальных вложений.

2) если вы покупали серебро в 2024 году по $34, то ваш результат уже скромнее: $58,6-$34=$24,6 на унции, то есть за 2 года увеличили стоимость актива в 1,72 раза. И даже с учетом комиссий брокера и других накладных расходов вы получите рост актива в пределах 1,3−1,4 раза от первоначальных вложений — то есть тоже достаточно приемлемый, хотя уже и не рекордный результат.

3) Если же вы покупали серебро уже на хайпе в конце декабря 2025 года по цене в $73 и даже чуть выше и решите сейчас его продать, то можете зафиксировать убыток в пределах $73-$58,6= $14,4 на унции, а с учетом еще и комиссий брокера и других накладных расходов получите «минус» в пределах до $17-$20 на унции.

График серебра декабрь 2025 — июнь 2026 года

4) А если вы вообще поддались январскому ажиотажу 2026 года и покупали унцию серебра на самом «пике» по цене около $110 и решите сейчас его продать, то убыток может вырасти до уровней около $110-$58,6= $51,4 на унции, а с учетом еще и комиссий получите убыток в пределах до $55-$60 от первоначальных вложений.

Что делать дальше

Главным и принципиальным вопросом для вас, как инвестора, должно быть именно то, когда вы заходили в актив. Если остаетесь «в плюсах» (вариант 1 и 2), то тут уже работает ваш дальнейший аппетит к риску. И вы просто должны для себя решить, готовы ли брать эти риски на себя в дальнейшем — ведь коррекция серебра тоже не бесконечна, а мировой дефицит физического серебра в электронике, зеленой энергетике, военной и ювелирной отрасли никуда не делся.

Вот несколько цифр в пользу того, что серебро остается одним из явно востребованных активов в мировом масштабе.

Мировой рынок физического серебра переживает шестой год подряд дефицит. Согласно данным отчета World Silver Survey ежегодная нехватка серебра составляет 46,3 миллиона тройских унций (около 1439 тонн), а совокупный объем дефицита этого металла за последние несколько лет превышает 800 миллионов унций.

Истощение запасов: Хроническая нехватка серебра превышает годовые объемы его добычи (в мире добывают всего около 25 тысяч тонн), что приводит к быстрому сокращению разведанных запасов.

Ценовое отражение нехватки серебра на рынках: постоянный дефицит физического металла является главной и постоянной причиной высокой волатильности и многократных скачков цен на серебро на спотовом рынке, что мы периодически и наблюдаем за последние 2−3 года.

В пользу серебра также стоит добавить и то, что соотношение серебра к золоту (Gold-Silver Ratio, GSR) в конце июня 2026 года находится на уровне около 67. А исторически GSR колеблется в периоды экономической стабильности в пределах 60−80:1, отражая меняющиеся рыночные настроения.

График Gold-Silver Ratio, GSR

Дело в том, что если золото — это финансовый актив и «безопасная гавань» для инвесторов, то серебро служит не только инвестицией, но и важнейшим промышленным металлом. Поэтому во время рецессий или кризисов инвесторы «уходят» в золото, из-за чего коэффициент растет (серебро дешевеет относительно золота). А при росте промышленного производства серебро дорожает быстрее и коэффициент снижается.

При таких вышеперечисленных вводных, да еще и с нестабильной ситуацией по золоту, где ценники из-за геополитических факторов то взлетают к уровню в $5 тыс.и выше за унцию, то пробивают порог ниже $4 тыс., а котировки серебра всегда условно ориентируются на поведение золота — серебро и дальше остается интересным активом как для профессиональных игроков рынка драгметаллов, так и для спекулянтов, которые в эпоху повышенной турбулентности и неопределенности активно работают на данном рынке.

Ведь показатель GSR на уровне 67, как раз и говорит о том, что у серебра теоретически есть достаточно большой потенциал к росту как в случае, если снова начнется цикл подорожания золота, так и за счет физического дефицита этого металла в промышленности. И тут уже вам решать, готовы ли вы ждать нового скачка серебра или просто склонны зафиксировать прибыль.

Если же у вас вариант сценария 3 или 4, то выбор невелик — либо фиксировать убыток и выходить из серебра, либо все же сыграть по другому. А именно, воспользовавшись ситуативным проседанием серебра докупать его в пределах ценников данного тренда и таким образом «размыть» свою среднюю цену покупки в портфеле.

И уже затем, дождавшись очередного скачка цен на серебро — закрыть всю позицию по цене, которая будет выше средней цены покупки.

Например, покупка в декабре 2025 года унции серебра на уже «высоких» ценах обошлась вам в условные $73. Текущая цена серебра около $58,663 за унцию, а с учетом комиссий брокера для простоты около $62. В итоге, купив сейчас унцию по $62 вы выходите на среднюю по портфелю уже на уровне ($73+$62) / 2 = $67,5.

А если вы докупаете, например, 5 унций, конечная цена в портфеле уже снижается до уровня ($73+ 5*$62)/6 = $63,83 за унцию. То есть в случае роста котировок серебра с теперешних $58,663 до вполне реальных $63,83 и выше хотя бы до $70 — вы уже перекрыли до этого убыточный вариант сценария 3.

По такой же тактике можно постепенно закрыть и неудачную покупку серебра на пиковых ценах января 2026 года (сценарий 4). Правда обойдется это уже значительно большим отвлечением капитала.

Например, вы докупаете условно 30 унций по цене $62. Тогда, при покупке 30 унций средняя цена в портфеле падает до уровня ($110+ 30*$62) /31 унция = $63,54 за унцию. И при теперешнем уровне в $58,663 за унцию — у вас как инвестора появляется шанс при очередном скачке цен исправить «залет» с покупкой по наихудшему варианту 4. Или при желании и финансовых возможностях продолжать усреднять цену серебра в портфеле, покупая новые объемы по снижающимся ценам.

Поэтому даже ваши неудачные сделки за счет метода усреднения можно либо полностью закрыть в дальнейшем при удачном рынке, либо по крайней мере частично нивелировать «минус».

Учитывая, вышеизложенные аргументы в пользу серебра, я бы сейчас даже при самых неудачных ранее сделках по покупке на «хаях» пока не спешил вообще отказываться от этого актива, а просто целенаправленно через метод усреднения снижал его стоимость в портфеле, а не фиксировал бы убыток. Но последнее слово, конечно за вами, как за инвестором.

По моему прогнозу, относительно высокая волатильность серебра сохранится практически весь оставшийся период 2026 года, что стоит учесть как инвесторам уже имеющим его в портфеле, так и желающим купить серебро в ближайшее время. А к концу 2026 года я бы обязательно провел отдельный анализ по перспективам дальнейшего поведения цен на серебро в 2027 году. В зависимости от ситуации именно с промышленным спросом на данный драгметалл, а также с оглядкой на поведение золота — я бы и принимал решение о размере его доли в инвестпортфеле.