5 перспективных акций технологических компаний на 2025 год

2025 год обещает быть как непредсказуемым, так и благоприятным для экономического роста. В частности, большой потенциал имеют технологические компании: от «Большой семерки» и ИИ до медицины, транспортной отрасли и рекламы. Какими акциями инвестор может дополнить портфель и какие перспективы имеет каждая из них — рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.

Micron Technology (MU)

Среди крупных технологических компаний стоит обратить внимание на Micron Technology (MU). Компания является одним из крупнейших в мире производителей DRAM- и NAND-чипов памяти, которые используются как в потребительском сегменте, так и среди корпоративных клиентов. Среди главных особенностей компании:

Micron является главным бенефициаром бума ИИ, поскольку спрос на чипы памяти стремительно растет как в потребительской электронике, так и в дата-центрах.

Чипы Micron обеспечивают скорость и энергоэффективность. Их используют в новейших смартфонах Apple, Samsung и многих других брендов.

Особое внимание стоит обратить на достижения компании в сегменте HBM-памяти. Micron стала первой компанией, которая начала поставки формата HBM3E для чипов Nvidia, что является критически важным для современных GPU-ускорителей.

Micron имеет ограниченные поставки в Китай, что минимизирует риски из-за потенциальных новых торговых ограничений США в сфере технологий. Рынок чипов памяти, который в течение последних лет находился на дне цикла, сейчас демонстрирует активное восстановление. Основные драйверы этого роста — обновление ПК и смартфонов, а также большой спрос со стороны дата-центров. Кроме этого, Micron получает признание со стороны крупнейших клиентов отрасли, из-за чего имеет ряд особенностей на рынке:

Высокая загрузка производственных мощностей.

Постоянно высокие цены на продукцию.

Рост прибыли и денежного потока.

По состоянию на сегодня, после коррекции котировок MU, акции компании выглядят особенно привлекательными для инвесторов. Позитивные рыночные тренды и перспективы гарантируют устойчивый рост в ближайшем будущем. В частности, целевая цена составляет $170 за ценную бумагу.

Alphabet (GOOGL)

Alphabet Inc. — это материнская компания Google и других технологических предприятий. Основным источником дохода компании является реклама, включая продвижение в поисковой системе Google (57% от общей выручки в 2023 году) и YouTube (10%). Еще около 11% выручки приносит сегмент облачной инфраструктуры и услуг Google Cloud.

Объем рынка интернет-рекламы в ближайшие 8 лет будет расти в среднем на 10% ежегодно. Google, который занимает более 90% рынка поисковых систем, станет главным бенефициаром этого роста. Компания будет сохранять свою актуальность даже в условиях высокой конкуренции и регуляторного давления. Кроме этого, Google Cloud продолжает укреплять свои позиции и успешно конкурирует с лидерами рынка AWS и Microsoft Azure. Среди основных преимуществ:

Использование собственных технологий ИИ;

Разработка инновационных чипов для дата-центров.

В 3 квартале 2024 года выручка Google Cloud выросла на 35% год к году, а операционная маржа достигла 17%.

Alphabet имеет четкие перспективы благодаря росту рынка интернет-рекламы и мощному развитию облачного сегмента. Стабильное укрепление позиций Google Cloud и высокая зависимость от рекламы обеспечивают компании прочную основу для дальнейшего роста.

Ford Motor Co. (F)

Ford — один из крупнейших производителей автомобилей и транспортной техники. Акции Ford Motor Co. (F) в 2024 году показывают динамику, близкую к нулю, что является существенным отличием от своих конкурентов на внутреннем рынке. Однако в 2025 году Ford имеет шансы сократить это «отставание» и показать рост котировок. В 2022 и 2023 годах автомобильный бизнес Ford обеспечил свободный денежный поток в размере $7 млрд. Аналогичный результат ожидается по итогам 2024 и 2025 годов.

Недавно финансовый директор компании заявил, что акционеры могут рассчитывать на дополнительную дивидендную выплату. Обычная выплата составляет $0,15 на акцию в квартал, и если регулярные дивиденды в целом будут составлять менее 50% от свободного денежного потока, то это означает возможное увеличение выплат.

Ожидается, что по итогам 2024 года Ford сгенерирует $7,7 млрд свободного денежного потока, что позволит поддерживать регулярные выплаты на уровне 31% от этой суммы. Дополнительная дивидендная выплата в первом квартале может составить $0,20 на акцию, что обеспечит форвардную дивидендную доходность на уровне 7,18%.

Увеличение дивидендов может стать ключевым фактором для положительной переоценки акций Ford в 2025 году. Благодаря стабильным финансовым результатам и привлекательным дивидендам, акции компании выглядят перспективным выбором для долгосрочных инвесторов.

First Solar Inc. (FSLR)

First Solar Inc. (FSLR) — американский представитель отрасли солнечной энергетики, который занимается производством и реализацией модулей солнечных панелей. Компания является крупнейшим производителем солнечных модулей в Северной Америке, и ее продукция обычно используется в крупных инфраструктурных проектах.

Общий объем невыполненных заказов First Solar до 2030 года составляет 75,9 ГВт солнечной энергии. Компания активно работает над достижением производственного уровня 25 ГВт в год до конца 2026 года. Это свидетельствует о больших и мощных заказах, предусматривающих спрос на услуги бизнеса в будущем.

По итогам 2023 года выручка FSLR выросла на 26% год к году. Ожидается, что в ближайшие годы выручка компании продолжит расти более чем на 20% ежегодно, а EPS за весь 2024 год может вырасти на 64% до $12,72.

Текущая оценка акций FSLR в 15 прибылей 2024 года выглядит привлекательной на фоне прогнозируемого роста объемов производства, увеличения объема невыполненных заказов и лидерства на внутреннем рынке. Целевая цена составляет $247 за акцию.

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Medtronic (MDT)

Medtronic (MDT) — ведущий производитель медицинского оборудования с диверсифицированным и развитым продуктовым портфелем в области лечения сердца и сосудов, нейронауки, хирургии и диабета.

Текущее обновление продуктового портфеля и сохранение устойчивого потребления способствуют ускорению роста выручки и EPS компании во втором полугодии 2025 финансового года. Снижение ставки ФРС и замедление инфляции также могут положительно повлиять на рентабельность Medtronic.

Ожидается, что подтверждение положительных тенденций роста EPS способно повысить оценки по P/E как минимум до средних значений за последние 5 лет на уровне 18. Целевая цена за акцию составляет $100.

Время возможностей несмотря на риски

Инвесторов может постичь страх потерять вложенные средства на фоне новостей о высокой конкуренции на рынке, и одновременно страх недоинвестировать в компанию, которая имеет большие шансы на рост. Несмотря на неизвестность и нестабильность, которую несет за собой геополитическая напряженность, президентство Трампа создает благоприятные возможности для процветания экономики США. Аналитики J.P. Morgan говорят о новой эре менеджмента и регуляции, что способствует выравниванию баланса на фондовом рынке. В 2025 году, как и всегда, стоит ответственно подходить к формированию портфелей, усиливать диверсификацию и внимательно следить за финансовыми отчетами и обновлениями выбранных компаний.

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