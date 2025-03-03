Новый закон об автогражданке: как изменения повлияют на рынок — интервью с CEO VUSO Андреем Артюховым

Вступление в силу нового закона об ОСАГО стало важным этапом на пути к адаптации страхового рынка к европейским стандартам. Водители уже начали переходить на новые условия, а страховщики сосредотачиваются на оценке влияния изменений и оптимизации своих процессов. О первых результатах, ключевых изменениях и ожидаемых преимуществах нового закона для водителей и компаний рассказывает Председатель правления СК VUSO Андрей Артюхов.

Какие главные изменения принес новый закон об ОСАГО для клиентов? Как новые правила способствуют повышению уровня финансовой и правовой безопасности водителей?

Внедрение нового закона — это решение, продиктованное современными реалиями. Предыдущее законодательство не учитывало изменения в ПДД, экономические тенденции и потребности клиентов.

Ключевое изменение — это подход к урегулированию убытков. Теперь пострадавшие в ДТП будут получать полную сумму для ремонта автомобиля, согласно счету выбранного СТО. Страховая компания обязана предложить клиенту список ближайших станций техобслуживания, а в случае автомобилей младше 5 лет — хотя бы один из сервисов должен быть официальным гарантийным центром. Это важный шаг, ведь ранее страховые выплаты часто ограничивались понятием материального ущерба с учетом износа, что вызывало недопонимание среди клиентов. Фактически компенсация происходила по принципу «старое на старое», и водители не могли полностью отремонтировать автомобиль.

Второе изменение — полный переход на принцип прямого урегулирования. Теперь пострадавший обращается в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП.

В итоге мы получили абсолютно новый страховой продукт, ориентированный на потребности клиентов и их защиту. Новые возможности, конечно, повлияли на стоимость полисов — в среднем они выросли на 80%. Однако важно понимать: когда клиент платит больше, он получает лучший сервис. Это не только увеличенные лимиты страховых выплат, но и скорость, удобство и полное покрытие расходов на ремонт. Кроме того, внедрены механизмы, которые позволяют клиентам экономить время: процесс от момента ДТП до полного урегулирования станет значительно короче. Мы строим работу по аналогии с КАСКО — проверенная база СТО, прозрачное сотрудничество с ними и четкий алгоритм выплат. Во многих случаях теперь клиенту будет выгоднее и быстрее получить отремонтированный автомобиль, чем денежную компенсацию.

Новое законодательство — это не просто изменение правил игры, а фундаментальный переход к современному стандарту, который защищает клиентов, повышает их доверие к страховому рынку и способствует развитию культуры страхования в Украине.

Что изменилось во взаимодействии клиента со страховой компанией после вступления закона в силу?

Если клиент застрахован в VUSO и получил повреждения, он обращается к нам за компенсацией. Мы берем на себя взаимодействие со страховой компанией виновника. Это важно, ведь теперь клиенты будут выбирать страховщиков не только по цене, но и по качеству сервиса, скорости и прозрачности обслуживания.

Большинство страховых случаев будет урегулироваться онлайн, что минимизирует коммуникацию, снижает стресс и делает процесс более удобным.

В течение 2025 года водители ощутят преимущества нового закона, а через два года старая система уйдет в прошлое.

Какие факторы, на ваш взгляд, будут влиять на выбор клиентов страховых компаний в новых условиях? Как рынок может обеспечить баланс между доступностью полисов и высоким уровнем защиты?

Раньше ОСАГО клиент покупал формально, не для себя. Теперь он будет выбирать полис осознанно, ориентируясь на показатели страховой компании, ведь именно к ней он будет обращаться в случае ДТП. Это изменяет рынок и повышает требования к обслуживанию.

Представим два автомобиля — старый и новый. Оба «на ходу», но ощущения от их использования кардинально различаются. Старый автомобиль чаще ломается, менее безопасен, требует больше затрат на ремонт и расходует больше топлива. Новый автомобиль, хотя и стоит дороже, обеспечивает более высокий уровень комфорта, надежности и экономичности. Новый закон об автогражданке — это и есть «новый автомобиль» в страховании: более комфортный, надежный и современный.

Повышение стоимости полиса — это результат внедрения новых решений, которые делают страхование более удобным для клиентов. Новый закон обеспечивает баланс между ценой и качеством. Стоит учитывать, что одно из ключевых изменений — увеличение лимитов. Старые лимиты часто были недостаточны для покрытия реальных затрат, что создавало неудобства. Новый закон предусматривает постепенное повышение этих лимитов до европейских стандартов, обеспечивая больший финансовый уровень защиты и повышая доверие к страхованию.

Как новый закон изменит конкурентную среду на страховом рынке?

Новый закон кардинально изменит конкурентную среду на страховом рынке. Ранее клиенты в основном выбирали полис по цене или скидкам, не обращая внимания на качество услуги. Теперь акцент смещается: клиенты будут ориентироваться не только на стоимость, но и на сервис, скорость обслуживания и показатели успешности страховщиков. Это стимулирует компании конкурировать качеством услуг.

Сейчас мы наблюдаем значительные различия в ценах, и это естественно для переходного этапа. Компании только прогнозируют уровень убыточности, так как пока недостаточно данных для точных расчетов. Кроме того, разница объясняется «аппетитом к риску»: одни страховщики действуют консервативно, другие готовы делать более смелые шаги. Со временем цены постепенно стабилизируются.

Важно помнить, что низкая цена не всегда означает выгодную сделку. Если предложение выглядит слишком дешевым, стоит внимательно оценить его наполнение. Как говорится, «дешевая рыба — горькая уха». В новых условиях эта пословица актуальна как никогда.

Каким образом новые изменения на рынке ОСАГО могут подчеркнуть конкурентоспособность украинских страховщиков в контексте европейских стандартов и практик?

Новый закон ориентирует украинский страховой рынок на адаптацию к европейским стандартам, внедряя проверенные практики, успешно работающие в странах ЕС. Постепенное увеличение страховых лимитов усиливает финансовую защиту клиентов в случае крупных страховых событий, что соответствует требованиям современного рынка. Это создает предпосылки для постепенной синхронизации деятельности украинских страховщиков с нормами и регуляциями европейского законодательства.

ОСАГО сейчас находится в переходном периоде: часть клиентов имеет старые договоры, а новые оформляются по измененным правилам. Есть ли временные меры для урегулирования возможных разногласий между условиями старых и новых договоров?

В переходный период, когда часть клиентов имеет старые полисы, а другие — новые, возможны ситуации, где применяются разные условия.

В случае ДТП, где один участник имеет старый полис, а другой — новый, действуют такие принципы: если виновник — владелец старого полиса, пострадавший получит возмещение по старым условиям; если виновник — владелец нового полиса, пострадавший получит компенсацию уже по новым условиям. Таким образом, разногласий нет, и все решается в соответствии с правилами, действовавшими на момент заключения договора.