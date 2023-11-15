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15 ноября 2023, 7:30 Читати українською

Как разбомбленные авто выдают за угон и другие мошенничества со страховками

Большая война в Украине создает большие проблемы нашей экономике и финансовым рынкам, страховому в том числе. Люди стараются выкрутиться, чтобы получить выплату страховой компании. Не гнушаются подтасовками и обманом. «Минфин» выяснял у наших СК новые схемы мошенничества, которые применяют украинцы для получения денег от страховых компаний в военное время.

Большая война в Украине создает большие проблемы нашей экономике и финансовым рынкам, страховому в том числе.

Стараются обойти военный риск

Отсутствие покрытия военных рисков стало серьезной проблемой для многих клиентов СК.

Выходит, что, если, например, застрахованный по КАСКО во время войны автомобиль попадает в обыкновенную аварию на неоккупированной территории (не на территории боевых действий) — страховая компания оплачивает водителю ущерб, согласно договору. Но если машина пострадала от военных действий — ее обстреляли во время налета/бомбежки/атаки (есть повреждения пулями, минами, осколками, ударной волной и пр.), то СК ничего не платит. Это страховое исключение, форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы), что описано в правилах и соглашении с СК. Еще с 2014 года страховые договоры компаний не работают на территории боевых действии и в оккупированных областях.

Такой подход практикуется не только в отношении машин, но также недвижимости и другого имущества.

Наши страховщики начали понемногу страховать военный риск лишь в 2023 году. Но чаще всего частично (с покрытием 10−15% страховой суммы) и в рамках банковского кредитования по отдельным программам. Застрахованное имущество автоматически является залогом. Однако, явление не стало массовым.

Чтобы покрыть убытки, люди стали придумывать разные ухищрения, чтобы получить страховую выплату во время войны. Кто-то понимал, что действует незаконно и это мошенничество, а кто-то даже всерьез об этом не задумывался и был готов использовать любые уловки для получения денег. При этом страховщики говорят, что иногда людям помогают правоохранительные органы.

«Что касается новых схем, то они действительно появились, и связаны именно с последствиями военного вторжения. Как пример: попытки получить страховое возмещение за имущество, поврежденное или похищенное оккупантами. Как правило, после детального изучения условий договора страхования и понимания того, что такие риски не покрываются, страхователи пытаются скрыть следы от влияния поражающих элементов (в том числе при содействии представителей правоохранительных органов), заявляют о похищении имущества после деоккупации территорий, хотя имущество было похищено ранее во время вторжения и активных боевых действий и т. д.», — рассказали «Минфину» в пресс-службе ЧАО СК «ПЗУ Украина».

То же самое касалось и повреждений имущества застрахованных людей.

«В начале вторжения были ситуации, когда клиенты обращались в страховую компанию со случаями повреждения автомобилей и сообщали об этом, как о результате противоправных действий третьих лиц. Очевидно, что этот ущерб был нанесен в результате военных действий, однако об этом многие не сообщали. Речь идет о результате артиллерийских обстрелов или шаровых повреждений», — привели пример в страховой компании VUSO.

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Инсценировки и схемы

Иногда водители не просто пытались выдать одни повреждения за другие (военные за невоенные), а устраивали целые инсценировки. Причем, в результате, люди теряли даже больше, чем от изначального ущерба.

«Было зафиксировано несколько событий, где последствия повреждения автомобилей от военных действий пытались скрыть, как обычный пожар в гараже. Это КАСКО, г. Днепр. Отказывали в выплате страхового возмещения», — сообщил «Минфину» начальник службы безопасности ЧАО «Страховая компания Брокбизнес» Игорь Иванцов.

А было, когда люди после бомбежек вели себя еще хитрее. Выдавали все за угон.

Схема несложная: если авто нанесен серьезный или вообще тотальный ущерб, и транспортное средство после обстрела или бомбежки восстановлению не подлежит, об этом в страховую компанию сразу не сообщают. Водитель выжидает недели или даже месяцы, а после заявляет в СК, что его машину угнали из какого-то безлюдного места (без камер). Обычно, франшиза по угону — 5% страховой суммы, так что возможность получить 95% страховой суммы — весьма неплохой результат.

«У нашей компании не было запросов по похищениям от клиентов, находившихся на территории, где ведутся активные боевые действия с большим риском обстрелов. Знаем, что по другим страховым компаниям такие случаи были», — заметили нам в VUSO.

Страховщики отмечают, что заявления об угоне стараются расследовать максимально тщательно, чтобы не допустить мошенничества. Однако, иногда это непросто обнаружить и доказать. Особенно в условиях активного передвижения украинцев по стране, когда машины страховались в одних городах, а после переезжали в другие. Водитель мог перегнать авто в относительно спокойный украинский регион, и заявить об угоне именно там, где не было вражеских атак, и его не заподозрят в обмане.

Специалисты говорят, что страховое мошенничество наиболее распространено в автостраховании и медицине.

«В основном, это КАСКО, а еще может быть автогражданка и медицина. Появились случаи, когда устанавливаются страховые диагнозы там, где их нет. Сейчас финансирование осуществляется только по трем направлениям: ковид, инфаркты, инсульты. Часто пациентам специально вписывают в диагноз инсульт или инфаркт, чтобы они могли бесплатно получить тромболизирующую терапию», — уточнили в VUSO.

Там также уточнили, что в медстраховании в 2022—2023 году чаще всего фиксировали случаи мошенничества в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

«С подозрением на мошенничество предоставляются документы как из лечебно-профилактического учреждения, так и от физлиц. На все случаи подозрения в мошенничестве были направлены письма руководителям ЛПУ, которые подтвердили диагнозы и результаты обследований», — объяснили в VUSO.

Игорь Иванцов из ЧАО «Страховая компания Брокбизнес» выделил такие актуальные схемы страхового мошенничества:

  • Страхование «битков» (уже поврежденных авто) за границей, с удаленным осмотром.
  • Предоставление ложных данных относительно места, даты, обстоятельств происшествия.
  • Инсценировка страхового случая.
  • Страхование по здоровью в нескольких страховых компаниях. Выплата — соответственно.
  • Использование особенностей военного положения по времени (комендантский час) — вызов полиции.

«Наш отдел безопасности обнаружил целую группу мошенников, занимающихся в определенном регионе автоподставами. Они страхуют не битую машину, а затем специально повреждают ее. Но это сложно доказать, потому мы минимально платим, ищем какие-то подобные признаки, по которым их можно вычислить на этапе продаж, и просто отказываем в страховании», — добавили в VUSO.

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Что будет за страховое мошенничество

Финансисты всегда предостерегают людей от обмана и схем, объясняя, что это страховое мошенничество может наказываться согласно ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса. Ответственность начинается от штрафов (например, в 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов — 17 тыс. грн) до 2−3 лет ограничения свободы.

Хотя страховщики признают, что у них есть проблемы с привлечением мошенников к ответственности.

«Для начала следует отметить, что украинское законодательство не дает расширенного толкования термина «мошенничество», поэтому понятие «мошенничество» в Уголовном кодексе Украины трактуется, как «завладение чужим имуществом или приобретением права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Более того, в отличие от других европейских государств, в Уголовном кодексе Украины отсутствует такое понятие, как «страховое мошенничество» или «мошенничество в сфере страхования», — разъяснили в пресс-службе ЧАО СК «ПЗУ Украина».

Там также уточнили, что правоохранительные и судебные органы нередко затягивают рассмотрение подобных дел.

«Такая проблема существует, и, в основном, она возникает из-за нежелания правоохранительных органов защищать интересы частных компаний, отсутствия реального контроля в правоохранительной системе за работой органов дознания и следствия, а в последнее время и из-за приоритетности дел, связанных с расследованием военных преступлений», — уточнили в СК «ПЗУ Украина».

Однако, в компаниях заверили, что стараются тщательно расследовать страховые случаи, чтобы не допускать передергиваний со стороны клиентов. Особенно, когда речь идет о крупных случаях возмещений.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
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Комментарии - 10

+
+129
goodnight
goodnight
15 ноября 2023, 8:57
#
Дуже багато слів «шахрайство» в сторону клієнтів. Страхові роблять шахрайств в десятки разів більше над клієнтами. Два рази отримував виплати і обидва рази вони шахраювали і виплачували половину від фактичної вартості збитків.
+
+75
Oleksii Ch
Oleksii Ch
15 ноября 2023, 9:25
#
Саме так, ті лихварі скаржаться, що їм діагнози підробляють, а самі чипляються формально до будь-якого слова в документах та ріжуть виплати за кожну кому, за яку змогли зачепитись.
Доходить до смішного — доводиться з лікарем ретельно проговорювати кожне слово діагноза перед дзвінком в страхову.
+
+45
Pumbovik
Pumbovik
15 ноября 2023, 11:51
#
Сами страховые и есть аферисты, их иксперды стоимость ремонта всегда оценивают как можно меньше рыночной, даже в гараже не возьмутся делать за эти деньги не говоря уже об нормальных запчастях, а не китайских копий из силумина
+
+30
viicore
viicore
15 ноября 2023, 13:56
#
Сначала понакупают на обочине самых дешевых полисов чтоб не дай бог не переплатить 200грн лишних, а потом еще пытаются за счет страховой починить битую до этого 10 раз машину, по цене официального сервиса, который эта машина не видела с момента выезда из салона 10 лет назад, а потом удивляются почему им дали денег не ремонт в гараже на отшибе где это корыто по факту и обслуживается. Все друг друга стоят и заслуживают. Быдло получает быдлячий сервис.
+
+15
KValera
KValera
15 ноября 2023, 14:49
#
Viicore. Вы представитель какой СК?
+
0
Pumbovik
Pumbovik
15 ноября 2023, 22:06
#
На самый дешевый, «быдлячий сервис» и с такие же страховые нужно просто ликвидировать. Ваши утверждения очень крайние. Уже перечинивали после гаражей на официале, дороже, но проблема ушла сразу и запчасти оригинальные, а не бу поставили, пока вы отвернулись. Очень жаль что вам приходится ездить на «корыте» и так не удалось заработать на норм авто
+
0
lm1986
lm1986
15 ноября 2023, 14:29
#
Нехай спочатку страхове законодавство врегулюють щоб страхові людей не «кидали». Мав ДТП майже 3 роки тому, досі не получив ні копійки страхової виплати, а тільки поніс витрати ще додаткові(експертиза, суди) страхова в процесі припинення, виграв суд, направив виконавчий лист в виконавчу службу, ті кілька місяців його потримали і повернули з відпискою, що нема майна яке можна стягнути.
+
0
Alex SH
Alex SH
15 ноября 2023, 23:22
#
Страхуйте у великих компаніях, а не у хлопців з полупідвалу де усе дуже дешево, але потім їх не відшукаєш.
+
0
mariupol2023
mariupol2023
15 ноября 2023, 18:38
#
Страховики это и есть главные аферисты. Не выплатили за отжатую машину в Мариуполе
+
0
Alex SH
Alex SH
15 ноября 2023, 23:18
#
Не только в страховке, но даже здесь в статье упоминают, что потери в зоне боевых действий страховыми не являются. Можете подойти на улице к любому прохожему и потребовать у него денег за авто. А когда он не заплатит, обижайтесь на него так же, как на страховую. Ведь он должен Вам не меньше и не больше страховой.
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