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5 мая 2023, 19:30 Читати українською

Золото, баксы и евро: как спекулянты будут зарабатывать на страхе

На этой неделе произошел ряд событий, которые заставили, с одной стороны, понервничать клиентов и банки, а с другой — дали заработать спекулянтам.

На этой неделе произошел ряд событий, которые заставили, с одной стороны, понервничать клиентов и банки, а с другой — дали заработать спекулянтам.

В первую очередь, это заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. Ажиотаж вокруг решений американского и европейского регулятора достиг своего пика 3 и 4 мая, и привел к валютным ралли по паре евро/доллар почти всю неделю.

Это практически в режиме реального времени отражалось на поведении курса евро относительно гривны как на нашем межбанке, так и на наличном рынке.

График пары евро/доллар на международных рынках:

А вот что происходило в эти дни с безналичным евро на украинском межбанке:

И как реагировал на все происходящее наличный курс евро в Украине:

И под вечер пятницы украинский межбанк по евро на момент физического закрытия в 15:00 по Киеву остановился на уровне котировок 40,2693/40,6609 гривен, а наличный евро в обменниках финкомпаний вечером можно без проблем купить по 41,50 — 41,70 гривен.

Интриги заканчиваются, негатив спадает, а инфляционные опасения сохраняются

Несмотря на всевозможные «загадки» по дальнейшим действиям американского и европейского регуляторов, Федрезерв США и ЕЦБ в итоге «не разочаровали» аналитиков. Оба приняли ожидаемые, и главное — уже заложенные в котировки рынков решения о поднятии своих ключевых ставок на 0,25%. В США процентная ставка ФРС выросла до 5,25% годовых, в Европе — до 3,75% годовых.

Именно принятие таких решений быстро сняло интригу и рынки относительно успокоились. Некоторые высказывания главы Федрезерва Джерома Пауэлла по дальнейшим действиям ФРС, да еще и в сочетании с недавними высказываниями министра финансов США Джанет Йеллен по необходимости срочного решения вопроса об увеличении потолка госдолга Америки, — продолжают нервировать наиболее впечатлительных участников международного валютного и фондового рынков.

Но, по убеждению многих, наибольшие психологические стрессы почти позади. Даже очередной негатив с американского банковского рынка по фактическому банкротству новых банков и их выкупа более удачливыми коллегами уже не так напугал американцев.

На фоне этого, комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард по перспективам европейского рынка также только укрепили веру инвесторов в то, что все «почти под контролем», и в борьбе с инфляцией возможно наступает долгожданный перелом, а экономические перспективы Европы не так уж плохи. Хотя угроза реальной мировой рецессии и сохраняется.

Именно на этих страхах спекулянты всего мира и продолжат активно зарабатывать «на игре» с евро, а на пиках напряженности — и на золоте.

Не зря же, несмотря на завершение интриги с поднятием ставок ФРС США и ЕЦБ, цена на золото переживает период коррекции. Но, тем не менее, она так и осталась выше психологического порога в $2000 за унцию.

График цен на золото в начале мая 2023 года:

Такие высокие ценники по золоту говорят о том, что рынок и крупные инвесторы пока остаются в фазе определенных опасений по поводу дальнейшего уровня инфляционных процессов в ведущих экономиках мира. И это поддерживает спрос на «желтый металл», как на «подстраховку» в борьбе с этим негативным для них явлением.

Какие внутренние факторы влияли на курс

Не давали особо «скучать» украинскому валютному рынку и местные события.

С одной стороны, максимальное напряжение на фронте все же отражается на поведении бизнеса и граждан, особенно в сочетании с уже почти постоянными российскими атаками городов Украины «шахедами» и ракетами.

С другой — продолжается шоу с национализацией/ненационализацией нескольких банков, завязанных на российских собственниках. А также негативный, с экономической точки зрения, рост NPL в банках и зависание в вопросе перспектив «зернового коридора», что «бьет» по объемам украинского аграрного экспорта. И соответственно — по суммам предложения валюты на межбанке.

Из позитивного для гривны можно отметить продолжение роста ЗВР до рекордных для Украины $35,943 млрд по состоянию на 01.05.2023 года.

Динамика международных резервов:

Регулярное и в полном объеме поступление международной помощи вселяет оптимизм в чиновников Минфина и правительства по перспективам относительно бесперебойного финансирования дыр бюджета неэмиссионным путем.

Пополнение бюджета за счет перечисления Нацбанком своей прибыли в размере 71,87 млрд гривен и государственным Приватбанком дивидендов за 2022 год в сумме 24,16 млрд гривен также частично страхует бюджет. И, в конечном итоге, курс гривны это также оберегает от неожиданных сюрпризов.

Прогноз курса доллара и евро на 6−7 мая

На этом фоне, после некоторого ослабления ралли по паре евро/доллар на внешних рынках после принятия ожидаемых рынком решений по увеличению ставок, — в эти выходные особых рисков для владельцев обменных пунктов не возникает.

И они, в основном, будут работать в формате «с оборота», не особо расширяя спред между покупкой и продажей доллара и евро на выходных.

В эту субботу и воскресенье обменники финкомпаний будут работать с достаточно небольшим, по украинским меркам, спредом от 20−25 копеек до 35−40 копеек по доллару, а по евро он будет в пределах от 25−30 копеек до максимум 1 гривны.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 6−7 мая будет в пределах коридора: прием 37,35 — 37,60 гривен и продажа от 37,65 до 37,85 гривен.

А курс наличного евро в основной части пунктов обмена будет находиться: прием в пределах от 40,90 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,90 гривен.

При этом сохранится наценка обменников «за риск», по мере близости региона к зоне активных боевых действий. И она будет составлять до «плюс-минус» 5−10 копеек на долларе и до «плюс-минус» 10−15 копеек на евро к указанным мною выше коридорам покупок и продаж валюты.

Но в целом, наличный рынок в эти выходные будет относительно спокойным в тех пределах, которые возможны в Украине в условиях войны.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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