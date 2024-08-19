Правительство предлагает облагать налогами все посылки от зарубежных интернет-магазинов

Правительство подготовило законопроект № 11416 об изменениях в налоговое законодательство. Он, в частности, предлагает уменьшить «беспошлинные» лимиты на посылки из-за границы от физических лиц до 45 евро , а от юридических лиц (то есть интернет-магазинов) — такие лимиты отменить. К каким последствиям могут привести такие изменения и кто от них проиграет, в колонке для ЭП рассказал сооснователь и CEO Meest International Василий Журавель. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сколько посылок получают украинцы

Министерство финансов описывает «почтовые» положения нового законопроекта, как борьбу со злоупотреблениями. И приводит число в 51,5 млн необлагаемых посылок, импортированных в Украину в 2023 году, — мол, на каждого украинца, включая пенсионеров, приходится по два ввезенных пакета, что свидетельствует об использовании «лазеек». Соответственно, их нужно закрыть.

Но это нормальная ситуация для почтово-логистического рынка, особенно в условиях развития электронной коммерции. К примеру, в соседней Польше на каждого гражданина приходится 3,3 импортированных посылки в год, а в Германии — вообще 8,7. И речь о «лазейках» в этих странах не идет, потому что все понимают важность международной торговли.

В борьбе со злоупотреблениями новый законопроект рискует достичь совершенно противоположного результата: где создают больше ограничений, появляется больше людей, которые хотят их обойти.

Соответственно, полная отмена беспошлинных лимитов приведет к еще большему расцвету контрабанды и «серых» схем, к которым прибегают недобросовестные участники рынка.

Особенности регулировки

Некоторые деятели отмечают, что новая инициатива отвечает нормам Европейского союза. Отчасти это правда — в ЕС действительно нет беспошлинных лимитов, с каждой посылки уплачиваются налоги. Но есть большие «но».

Во-первых, с 2021 года в Европейском союзе официально заработала система The Import One Stop Shop (IOSS). Ее разрабатывали несколько лет, готовили все страны-члены к имплементированию и после тестового периода запустили полноценно. Она значительно упрощает декларирование и уплату НДС при импорте товаров в Европейский Союз.

Во-вторых, на рынке есть так называемые ИНКОТЕРМС — международные условия торговли. Среди них есть DDU (Delivered Duty Unpaid — доставка без оплаты пошлины) и DDP (Delivered Duty Paid — доставка с оплатой пошлины). Этими условиями регулируют, собственно, налогоплательщика — им может быть поставщик или покупатель.

В Европейском союзе действует условие DDP. Это значит, что налоги платит отправитель — производитель, международная онлайн-площадка — соответственно, жители ЕС освобождаются от дополнительных расходов на заказ из-за границы. В Украине же пока действует DDU — таким образом, пошлину платит только получатель, потому что другие механизмы не предусмотрены.

В целом украинский рынок готов к «европейской модели». Но он нуждается в соответствующих инструментах и понятных процессах.

А для этого нужно начать с адаптации национального законодательства — в частности, Таможенного кодекса и закона «Об электронной коммерции». И стоит помнить, что это не быстрый процесс — в ЕС на подобную трансформацию ушло около пяти лет.

Проблемы администрирования

Отсутствие законодательной базы приводит сразу к двум негативным последствиям.

Во-первых, администрирование налогов ложится на плечи почтово-логистических операторов. Это серьезный вызов для каждого бизнеса — количество посылок, которые нужно будет прорабатывать, вырастет в сотни раз.

Сейчас таких мощностей нет ни у одной украинской компании. Следовательно, бизнесам придется компенсировать затраты увеличением стоимости собственных услуг.

Во-вторых, одна из целей нового законопроекта — повысить поступления в бюджет. Но за счет увеличения налогов из заграничных отправлений достичь этого вряд ли получится.

По нашим оценкам, только их администрирование будет обходиться минимум 100 грн за одну посылку, что несоразмерно взимаемым налогам.

Статистика и опыт показывают, что рынок и государство выигрывают, когда развивается электронная коммерция. Например, если в прошлом году наш почтовый оператор «Росан» уплатил в бюджет 219 млн грн налогов, то в этом году этот показатель, по нашим прогнозам, увеличится до 275 млн грн.

Чтобы наполнять бюджет на средства электронной коммерции, ее нужно поощрять, а не наоборот.

Потребности для фронта

Полномасштабное российское вторжение сильно навредило украинской экономике и благосостоянию обычного украинца. Покупательная способность вместе с другими метриками ухудшается третий год подряд. Зарубежные магазины и онлайн-площадки стали для граждан едва ли не главной возможностью покупать качественные вещи и товары по адекватным ценам.

Из-за нового законодательства может исчезнуть целый сегмент онлайн-покупателей. По нашим оценкам, это приведет к уменьшению объемов рынка — собственно, количества посылок — минимум на 30%, что отрицательно скажется как на рынке, так и на экономике в целом.

Кроме того, во время великой войны украинцы стали гораздо чаще покупать военные и близкие к военным товары именно за границей. По нашим данным, каждая 20 посылка предназначена для фронта: это тактическая одежда, амуниция, запчасти для дронов, электронных приборов и т. п.

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При условии принятия законопроекта нашим защитникам и волонтерам придется либо значительно переплачивать за эти товары, либо совсем от них отказываться.