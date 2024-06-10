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10 июня 2024, 11:37 Читати українською

Выборы в Европарламент: сохранится ли проукраинское большинство

Утром 10 июня Европарламент обнародовал предварительные результаты голосования на состоявшихся в 20 странах Европы выборах в его состав. Какие результаты голосования и как они повлияют на Украину, рассказал заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Утром 10 июня Европарламент обнародовал предварительные результаты голосования на состоявшихся в 20 странах Европы выборах в его состав.

Хорошие новости для Украины — центристская Европейская народная партия во главе с Урсулой фон дер Ляен выигрывает выборы в Европарламент.

И несмотря на рост роли правых партий в разных странах (особенно во Франции и Германии к уже понятным Италии и Нидерландам + в Австрии, Кипре и Греции) ЕНП начнет строить широкую коалицию с Европейскими социалистами и демократами (S&D) и Обновляя Европу (Renew Europe) в том числе для продолжения поддержки Украины — это заверение было одной из основ программы фон дер Ляен.

На карте — каждый квадратик это один депутат Европарламента

Что еще можно сказать, глядя на эту карту из Financial Times:

Сильный проигрыш партии Макрона во Франции и выигрыш там правых Rassemblement National (RN) во главе с Ле Пен — у них 33% (Макрон вчера вечером уже признал поражение и объявил новые всеобщие выборы в стране).

Сильный проигрыш коалиции из трех партий, в которую входит партия Олафа Шольца в Германии — они пришли третьими на выборы после правоцентристского блока ХДС-ХСС и ультраправых из AfD.

Выигрыш правых из Brothers of Italy Джорджии Мэлони в Италии — она будет продолжать играть важную роль в ЕС. И хорошо, что она любит Украину.

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Выигрыш, но все же с худшим результатом партии Орбана Фидес в Венгрии: они набрали 44% голосов (в последние два десятилетия они набирали 50%+ голосов). Оппозиционная партия Уважение и свобода (TISZA), возглавляемая Петером Мадьяром, набрала 30,1%.

Сильный проигрыш зеленых в большинстве стран: это может быть ударом для EU green deal.

Автор:
Рашкован Владислав
Заместитель исполнительного директора Рашкован Владислав
Международный валютный фонд
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