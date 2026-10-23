Валютный рынок: почему курс доллара и евро вырос и что будет с гривной в ближайшие дни

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынках прошла очень динамично и со стрессами для всех игроков. В первую очередь виной всему геополитика и только во вторую — непосредственно экономика. Какой курс доллара и евро ждать в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

С одной стороны, волнения во Франции с погромами фешенебельных магазинов в сочетании с продолжающимися ралли по французским госбумагам, (так как инвесторы не понимают как будет сверстан бюджет страны на 2027 год и будет закрыт его дефицит) — сработали против евро и казалось бы должны сильно укрепить доллар.

Но с другой стороны, агрессивные высказывания Президента США Дональда Трампа в отношении Украины и непосредственно против Владимира Зеленского, возможные переговоры лидеров США, Китая и россии без приглашения Украины и ЕС, открытый конфликт между США и Европой в части видения перспектив дальнейших санкций против россии, недавняя дизельная сделка с рф, усиление проблем в войне США против Ирана на Ближнем Востоке и приближающиеся промежуточные выборы в американский Конгресс — всё это откровенно испугало инвесторов и сработало против доллара на всех сегментах мирового рынка.

И в итоге, за счет одновременного действия всех вышеперечисленных разнонаправленных факторов, евро к вечеру пятницы 23 октября котировался в пределах уровня 1,1198 доллара.

График евро/доллар

Украинский валютный рынок реагировал на все изменения ситуации на внешних площадках.

И в итоге, за период с 19 по 23 октября курс продажи доллара на межбанке вырос на 47 копеек — с утренних котировок понедельника 44,91/44,95 до 45,38/45,42 гривен к вечеру пятницы, а безналичный евро при продаже подорожал на 42 копейки — с 50,42/50,45 до 50,84/ 50,87 гривен.

А на наличном рынке вечером в пятницу 23 октября доллар в обменниках продавали по 45,45−45,65 гривен, а евро по 50,95- 51,35. Относительно спокойно и без истерики пережил валютный рынок новости об обыске у главы Нацбанка Андрея Пышного, которые появились в СМИ утром 21 октября. И то, что наш внутренний рынок не стал демонстрировать ажиотажных курсовых ралли именно на этой громкой новости — это позитивный фактор в теперешних, итак непростых, военных условиях. Хотя в целом за неделю гривна все же ускорила девальвацию.

Кроме этого, не стоит забывать, что уже на следующей неделе пройдут заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам с оглашением их результатов 28 и 29 октября соответственно. Подобные заседания американского и европейского регуляторов уже сами по себе всегда провоцируют ралли по паре евро/доллар, а с учетом еще и всех вышеперечисленных событий последних дней — в подобных ралли 28−29 октября даже не стоит сомневаться. Ну и 29 октября скажет свое слово и наш регулятор в части учетной ставки НБУ, что будет влиять в дальнейшем как на ресурсный межбанковский рынок Украины и кредитные ставки, а также на ставки по депозитам и вкладам, что опосредованно повлияет и на поведение валютного рынка страны.

Повышенные внешние мировые и внутренние украинские риски не будут стимулировать владельцев обменников в эти выходные ни к сужению спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, ни к снижению ценников продажи валюты в данный период. Наоборот, практика выставления обменниками широких спредов между покупкой и продажей обеих этих валют 24−25 октября полностью сохранится. Финансисты снова предпочтут не рисковать и продолжат перекладывать валютные риски на покупателей и продавцов валюты, иногда даже проводя определенную игру «на повышение».

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Спред между покупкой/продажей по доллару в эти субботу и в воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет в пределах 20−30 копеек, а по евро в пределах до 20−70 копеек. А самые «жадные» из сетей обменок продолжат выставлять спред по доллару и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 24−25 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,90 до 45,15 гривен и продажа от 45,30 до 45,65 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах: прием от 50,40 до 50,90 гривен и продажа от 51,15 до 51,50 гривен.

Часть пунктов обмена валюты может скорректировать указанные мною выше прогнозные котировки еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач.