Украинцы активно покупают доллары, но куда их можно инвестировать

Украинцы все активнее покупают доллары и евро , пытаясь защитить сбережения от экономической неопределенности. Однако хранить валюту — не то же самое, что зарабатывать на ней. «Минфин» разобрался, куда сегодня можно вложить доллары и евро в Украине и на какой доход реально рассчитывать.

Военные риски, сложная экономическая ситуация и инфляционные риски побуждают украинцев активнее покупать валюту. В течение сентября, по данным НБУ, физические лица купили валюты на $2,67 млрд, а продали за тот же период на $1,75 млрд. Таким образом, чистый прирост покупки долларов и евро составляет $921 млн. В августе цифры были несколько ниже, но в целом тенденция та же — валюты куплено на $562,3 млн больше, чем продано. В то же время перечень инструментов, которыми могут воспользоваться наши соотечественники для инвестирования этих денег, крайне ограничен.

Что предлагают банки

Самый простой способ инвестировать валюту — разместить ее на депозите. Тем более в прошлом месяце украинцы купили ее на $600 млн в безналичной форме. То есть она уже оказалась на счетах, а в большинстве банков перевести эти средства на депозит можно в несколько кликов.

В то же время ставки финучреждений вряд ли порадуют. Сейчас средняя ставка по годовым депозитам в долларах составляет 1,22%. Несколько самых щедрых банков предлагают около 2,5%.

С вкладами в евро ситуация еще печальнее. Здесь средняя ставка по депозитам на 12 месяцев составляет 0,64%, а максимум, на который можно рассчитывать, — 2,12%.

Кроме того, стоит учитывать, что с дохода по депозитам взимаются налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В совокупности это снижает доходность вкладов почти на четверть.

Для сравнения, инфляция в США составляет 3,7%. То есть депозиты не защищают от обесценивания доллара, а лишь могут уменьшить ежемесячные потери. В США банки несколько щедрее отечественных, но ненамного. В среднем депозиты приносят 2,1−2,6% годовых. Хотя в ведущих онлайн-банках можно найти и предложения под 4−4,5%.

ОВГЗ

Последние несколько лет валютные государственные облигации воспринимались как более доходная альтернатива депозитам. Так, два года назад, осенью 2024 года, приобрести такие долларовые бумаги можно было с доходностью около 4,6% годовых. Год назад доходность была уже ниже — примерно 4−4,1% по долларовым бумагам.

Сейчас ситуация для частных инвесторов стала еще печальнее. Во-первых, существенно сократилось предложение. В последний раз Министерство финансов размещало на аукционе долларовые ценные бумаги в мае. А в евро — в июле.

«В Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2027−2029 годы Минфина обозначен курс на сокращение чистых заимствований в валюте на внутреннем рынке и увеличение доли гривневых заимствований. Это уже постепенно приводит к отказу от новых валютных выпусков», — объясняет руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Логика правительства здесь понятна. У него есть постоянный приток валюты благодаря международной помощи. Занимать же в той валюте, которую фактически сам и печатаешь, значительно менее рискованно, поэтому акцент теперь делается на гривневых бумагах.

Для частного инвестора здесь ключевое — не столько снижение спроса, сколько резкое падение доходности. В последний раз, когда Минфин размещал долларовые облигации, ставка составляла 3,24%, а по бумагам в евро — 3,08%.

Поскольку большинство розничных инвесторов покупают ОВГЗ на вторичном рынке, для них важнее ставки именно там. По мере снижения спроса ставки стремительно идут вниз. Например, на момент написания статьи в monobank можно было приобрести долларовые облигации с доходностью 2,2% или 2,4% в зависимости от выпуска. А по бумагам в евро предлагали 2,8% годовых.

Подобная ситуация и в ПриватБанке. Здесь в зависимости от срока погашения предлагается 1,5%, 2% и 2,8% годовых. Последний вариант выглядит наиболее привлекательным, но следует учитывать, что погашение этих бумаг состоится лишь в марте 2028 года. Приват готов не только продавать, но и выкупать долларовые бумаги, однако спред здесь ощутимый — банк согласится выкупить облигации при доходности 3,5−4% годовых. Поэтому, если вы уже купили такие бумаги, лучше держать их до погашения, иначе продавать придется с убытком.

Корпоративные облигации

Корпоративные облигации в Украине покупают за гривны, но здесь есть нюанс. Ничто не мешает эмитентам привязать доходность бумаг к доллару. Например, инвестор покупает облигацию за 1000 грн, когда курс составляет 44 грн/$, то есть фактически тратит $22,73. Через год наступает срок погашения, курс уже составляет 45 грн/$, поэтому компания сначала пересчитывает цену бумаги (22,73×45 = 1022,85 грн), а затем выплачивает обещанные проценты. Поэтому, чтобы купить такие бумаги, инвестор может продать свои доллары, а затем вернуться в них без валютных рисков.

«Альтернативой для инвестирования могут стать валютные выпуски корпоративных эмитентов, имеющих регулярные валютные поступления. Но вложение валюты в такие выпуски возможно только в период размещения бумаг; вся дальнейшая торговля происходит с привязкой к курсу гривны, что также служит валютным хеджем для инвестора. Сейчас уже несколько эмитентов рассматривают такую возможность, и, надеюсь, довольно скоро мы сможем предложить инвесторам инструмент, который будет хеджировать валютный риск», — рассказала «Минфину» заместитель директора ICU Евгения Грищенко.

На данный момент редакции удалось найти лишь одни корпоративные облигации с привязкой к доллару. Это бумаги от !FEST Coffee Mission, доходность которых составляет 8,8% годовых.

В то же время стоит учитывать, что доходы от корпоративных облигаций облагаются налогами по той же ставке, что и депозиты, то есть в общей сложности 23%. Кроме того, государство не гарантирует возврат средств, вложенных в такие бумаги: инвестор действует на собственный риск, если верит в надежность компании.

Акции иностранных компаний

Как недавно рассказывал «Минфин», НБУ разрешил через отечественные банки инвестировать в акции иностранных компаний, зарегистрированные для торговли в Украине (фактически это весь список S&P 500).

Сейчас механизм таких инвестиций довольно сложный и затратный из-за многочисленных комиссий и низкой ликвидности этих бумаг. Однако если банки наладят быстрый способ заведения акций в Украину, этот инструмент станет вполне актуальным.

Разумеется, торговля такими бумагами будет происходить в гривнах. Но поскольку «настоящая» цена американских акций выражена в долларах, это непосредственно отражается и на их цене в Украине. То есть если доллар дорожает по отношению к гривне, скажем, на 1%, то и цена акции для украинского инвестора растет на столько же.

Однако насколько этот механизм инвестирования будет действительно удобным, можно будет понять лишь тогда, когда банки выведут его в массовый сегмент.

Криптовалютные депозиты

Еще один способ заработать на валюте — приобрести вместо традиционных долларов их криптовалютные аналоги USDT или USDC. Курс таких стейблкоинов обычно почти не отличается от цены фиатной валюты.

Сами по себе стейблкоины не позволяют зарабатывать, но практически все популярные биржи позволяют размещать их на депозитах. Часто такие депозиты называют стейкингом, однако формально это неправильно, поскольку стейкинг обеспечивает получение вознаграждения благодаря блокчейну. Размещение же USDT или USDC ближе к классическим вкладам: биржи используют их для кредитования трейдеров и выплачивают владельцам монет за это проценты.

Обычно размещение стейблкоинов приносит 3−7% годовых. В то же время здесь возникают риски, связанные с надежностью как самих монет, так и бирж, на которых инвесторы их хранят.

В целом складывается впечатление, что все способы инвестирования валюты либо низкодоходные, либо сложные и рискованные. И в таких условиях неудивительно, что многие украинцы предпочитают держать деньги «под матрасом».

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