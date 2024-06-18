Рынок на $2,2 млрд: кто контролирует украинский рынок валютообмена

На наличном валютном рынке новый всплеск активности: открываются новые кассы, обменом занялись ломбарды, формируется очередь на получение соответствующих лицензий Нацбанка. Прибавилось и клиентов: население резко сократило спрос на безналичную покупку доллара/евро на счета в банках. «Минфин» разбирался, кто обслуживает тех, кто покупает и продает наличную СКВ.

На валютном рынке появились первые ломбарды: все о новичках

Получение украинскими ломбардами валютных лицензий и запуск наличного валютообмена — новое явление, ранее они не занимались этим бизнесом. Как сообщили «Минфину» в Нацбанке по официальному запросу, полгода назад валютные лицензии были выданы 4 ломбардам.

«В 2023 году на рынке валютно-обменных операций появились пять новых игроков, из которых четыре — ломбарды. В настоящее время наблюдается активизация потенциальных игроков на рынке валютно-обменных операций: как новых компаний, так и действующих финансовых учреждений, в том числе ломбардов, которые намерены расширить свою деятельность и предоставлять услуги по торговле валютными ценностями в наличной форме», — говорится в ответе НБУ.

В «Комплексной информационной системе НБУ» можно найти данные о размере их уставных капиталов, сети отделений и директорах, а на сайтах ломбардов есть официальная информация о владельцах. В ней указано, что у всей 4-ки одни и те же акционеры, это три человека: Андрей Хирсин, Евгений Билаш, Александр Титаренко.

Все структуры зарегистрированы в Киеве, по два ломбарда на каждый адрес — ул. Эрнста, 16б и ул. Линейная, 17, — оба в Соломенском районе столицы.

У каждого ломбарда уставный капитал составляет 6,5 млн грн, но разные директора и размер сетей:

«Ай Ломбард» — 101 отделение, директор — Дмитрий Морозов. «Дом Микрофинанс» — 69 отделений, директор — Татьяна Васильева. «Кредит Юкрейн» — 75 отделений, директор — Павел Нифантов. «Е Деньги» — 101 отделение, директор — Максим Бубенчиков.

Все структуры получили валютные лицензии в один день — 30 октября 2023 года, а 20 февраля 2024-го их переоформили. У каждого ломбарда по две рабочие лицензии: на предоставление кредитов в деньгах и банковских металлах (в виде ломбардных кредитов) и вышеупомянутая торговля валютными ценностями в наличной форме.

Из-за свежести лицензий ломбардов пока можно оценить их показатели лишь на 1 января 2024 года, более оперативных данных Нацбанк пока не публиковал. Но уже видно, что пока лидером по объемам деятельности является «Ай Ломбард» с активами 282,1 млн грн и доходами на уровне 60,3 млн грн, остальная тройка от него значительно отстает. Активы «Дома Микрофинанс» составили 6,8 млн грн и доходы 19 тыс. грн, у «Кредит Юкрейн» и «Е Деньги» вообще по 6,1 млн грн активов и нулевые доходы.

В то же время мы видим у «Ай Ломбард» крупный объем обязательств — 274,6 млн грн, — возможно, перед акционерами. Не исключено, что, по мере привлечения дополнительных средств, и три остальных ломбарда смогут нарастить объем своих операций.

Заинтересуются ли другие ломбарды валютообменом — пока сложно судить. На 119 украинских ломбардов, действовавших на 1 января 2024 года (156 — на начало 2023-го), пока приходится только 4 валютные лицензии. Хотя представители этого рынка получили право на валютную деятельность еще в 2022 году.

Кто контролирует рынок

Впрочем, это не единственные новички валютного рынка. Как сообщили «Минфину» в Нацбанке, в течение 2024 года регулятору поступило 5 заявок на получение лицензий по торговле наличной инвалютой.

«Одобрение НБУ этих заявлений будет зависеть от выполнения заявителями всех условий законодательства, при которых можно получить такие лицензии», — говорится в ответе Национального банка.

Считается, что интерес к наличному валютообмену простимулировала отмена Нацбанком с 1 декабря 2023 года всех ограничений на покупку наличной инвалюты через кассы. Человек может купить любую сумму, хотя и с одной оговоркой — по операциям от 400 тыс. грн финучреждение затребует документы и проведет обязательный финансовый мониторинг. Нужно будет объяснить происхождение средств, предоставить, например, налоговую декларацию или документы по продаже недвижимости, авто и других активов на соответствующую сумму. Все эти сведения автоматически передают в Госфинмониторинг.

В Нацбанке уверяют, что операторы почтовой связи и небанковские финучреждения могут свободно получать валютные лицензии за 2 месяца с момента подачи полного пакета документов, при соблюдении четырех основных условий:

Прозрачная структура собственности.

Удовлетворительное финансовое состояние.

Безупречная деловая репутация.

Лицензия на предоставление соответствующих лицензий в гривне.

При этом нужно быть готовым к проверкам регулятора. НБУ ревностно относится к выполнению финучреждениями требований к наличному валютообмену, и наказывает за малейшие проступки.

Финансисты же время от времени жалуются на излишнюю придирчивость регулятора к подаваемым документам.

В ответ на запрос «Минфина» Нацбанк сообщил, что с начала войны рынок наличного валютообмена покинули 13 игроков:

12 лицензий аннулированы НБУ после выявления нарушения условий валютообменных операций и из-за несоблюдения требований регулятора к деятельности небанковских финучреждений.

1 лицензия аннулирована по заявлению небанковского учреждения.

Чаще всего лицензии обнуляли в 2022 году — сразу 7, в 2023-м — 5, в 2024-м — 1, Национальный банк предоставил такую динамику по количеству небанковских учреждений на рынке наличного валютообмена:

1 января 2022 года — 39;

1 января 2023 года — 32;

1 января 2024 года — 32;

1 июня 2024 года — 31.

К 31 структуре, которые сейчас работают в сфере валютообмена, относятся: 26 финансовых компаний, 4 ломбарда и 1 почтовое предприятие — АО «Укрпочта».

Эти организации контролируют 51% рынка продажи наличной инвалюты населению и 84% рынка выкупа доллара, евро и других денежных единиц. Банки им уступают по обоим направлениям.

Нацбанк предоставил «Минфину» динамику доли небанковских структур на рынке продажи наличной инвалюты физлицам:

2021−2022 год — 70% рынка;

— 70% рынка; 2023 год — 68% рынка;

— 68% рынка; январь-май 2024 года — 51%.

Видно, как банки понемногу отвоевывали позиции, наращивая завоз наличного доллара/евро в страну и продажи через свои кассы. Правоохранительные органы продолжали бороться с нелегальными обменниками, которые работали без лицензий и не платили налоги.

В то же время сдавали наличную инвалюту украинцы в основном в небанковские обменники, которые чаще предлагали людям более выгодные курсы, и это также подтверждается соответствующими данными Нацбанка. Вот доля небанковских структур на рынке выкупа наличной инвалюты:

2021 год — 66% рынка;

— 66% рынка; 2022 год — 77%;

— 77%; 2023 год — 82%;

— 82%; январь-май 2024 года — 84%.

Одновременно наблюдается увеличение общего количества пунктов обмена валют в январе-мае 2024 года — на 6,5% — до 3,9 тыс. касс. Сюда входят банковские и небанковские обменники.

Кто владеет валютообменом в Украине

Большая часть наличного валютообмена в небанковском секторе приходится на 26 финансовых компаний с соответствующей лицензией.

Нацбанк назвал «Минфину» 6-ку валютных ФК с самым большим количеством отделений на 1 июня 2024 года, а мы подняли официальные данные по их владельцам:

«Премиум Финанс» — 446 обменников, 1 ключевой акционер (91%): Виктор Кисилев. «Альфа-Инвест Групп» — 392 обменника, 3 акционера: Владимир Сичевой (38,89%), Денис Дмитрук (33,89%), Светлана Дмитрук (27,22%). «Артем» — 327 обменников, 2 акционера: Юлия Ломова (99,05% акций), Георгий Тюрин (0,95% акций). «Центрофинанс» — 313 обменников, 2 акционера: Любомир Костюк (50%), Василий Лутчак (50%). «Октава Финанс» — 289 обменников, 3 акционера: Оксана Бродовская (91%), Людмила Бауман (8,99%), Оксана Гончарук (0,01%). «Магнат» — 273 обменников, 1 акционер: Оксана Бродовская (100%).

По количеству отделений эти структуры доминируют, но по ключевым финансовым показателем — нет. Хотя и занимают весомую долю.

Например, на указанную 6-ку приходится только 28,7% активов всех 26 компаний, 34,3% — собственного капитала, 34,7% — чистого финансового результата (заработка) и 48% — уплаченного налога на прибыль. Хотя в последнее время ФК увеличили официальные доходы и отчисления в госбюджет.

Тем не менее в Нацбанке часто выделяли две ключевые претензии к небанковским обменникам:

Непрозрачные валютообменные операции (были вопросы к учету всех сделок).

Уплата налогов не в полном объеме.

Финансовые компании грешили конвертациями «под полой», без учета в кассе, занижением объемов сделок, что позволяло не только крутить крупные суммы доллара/евро в теневом секторе, но и занижать свою реальную прибыль и, как следствие, — отчисления в госбюджет. Из-за этого налоговые органы и регулятор активизировали свои проверки.

Это возымело действие, что подтверждается не только принудительным отзывом НБУ валютных лицензий у 12 компаний, о которых говорилось выше, но и финансовой отчетностью. По итогам 2023 года (в сравнении с 2022-м), 26 ФК с валютными лицензиями существенно нарастили все ключевые показатели:

активы — на 39% — до 2,9 млрд грн;

собственный капитал — на 76% — до 1,9 млрд грн;

чистый финрезультат — в 18 раз — до 994,4 млн грн;

налог на прибыль — в 18 раз — до 297,1 млн грн.

Такую статистику объясняют не столько резким ростом объемов операций и прибыльности, сколько легализацией небанковского валютообменного рынка.

Если, по итогам 2022 года, 4 из 26 компаний показали в отчетах Нацбанку отрицательный финрезультат — «Европочта» (24,9 млн грн), «МСБ Финанс» (5,3 млн грн), «Экспресс Каренси Эксчендж Групп» (1,2 млн грн) и «Премиум Финанс» (706 тыс. грн), то уже в 2023-м — только одна («Профинеф»). Все сработали в плюс и увеличили заработки.

«Минфин» собрал 10-ку компаний с самыми крупными заработками.

Крупнейшие приросты по финансовому результату в абсолютных значениях зафиксированы у такой тройки финансовых компаний:

«Альфа-Инвест Групп» — на 183,2 млн грн (в 30,6 раз) — до 189,4 млн грн; «Либерти Финанс» — на 152,1 млн грн (в 85 раз) — до 153,9 млн грн; «Украинская финансовая группа» — на 112 млн грн (в 86 раз) — до 113,3 млн грн.

Если оценивать процентные приросты, то выделяются такие ФК:

«Виктория» — в 394 раза (на 12,1 млн грн) — до 12,2 млн грн;

«Центрофинанс» — в 321 раз (на 74,4 млн грн) — до 74,6 млн грн;

(на 74,4 млн грн) — до 74,6 млн грн; «Тайгер Инвест» — в 213 раз (на 89,3 млн грн) — до 89,7 млн грн.

По итогам 2023 года, сокращение финрезультата показали только три финкомпании:

Аксиома » — на 8,8 млн грн (на 63,9%) — до 4,9 млн грн; «Профинеф» — на 7,7 млн грн (на 120,3%) — до -1,3 млн грн; «Партнер» — на 4,5 млн грн (на 72,4%) — до 1,7 млн грн.

Все остальные увеличили свои заработки в разной степени.

Так что неудивительно, что почти все лидеры заработков вошли в 10-ку крупнейших налогоплательщиков в своем секторе.

По итогам 2023 года, 1 компания из 26 показала нулевые значения в налоговой графе — «Иноме Групп», которая сработала «в ноль» и годом ранее.

Лидерами по приросту активов в прошлом году стали:

«Альфа-Инвест Групп» — на 159,8 млн грн (в 2,2 раза) — до 296,5 млн грн; «Либерти Финанс» — на 152,2 млн грн (в 3,1 раза) — до 224,3 млн грн; «Тайгер Инвест» — на 79,1 млн грн (в 2,3 раза) — до 138,1 млн грн.

Они вошли в ТОП-10 крупнейших ФК по этому показателю.

В то же время 6 из 26 компаний зафиксировали сокращение активов, самые существенные — эта 3-ка:

«Иноме Групп» — на 17,2 млн (на 32,2%) — до 36,1 млн грн; «Профинеф» — на 3,6 млн грн (на 9,8%) — до 32,7 млн грн; «Обменочка» — на 2,9 млн грн (на 14%) — до 17,7 млн грн.

Многие финансовые компании наращивали свою капитализацию, чаще всего за счет текущей прибыли. В лидерах оказались:

«Альфа-Инвест Групп» — на 189 млн грн (в 4,4 раза) — до 243,7 млн грн;

«Либерти Финанс» — на 153,9 млн грн (в 5,4 раза) — до 188,7 млн грн;

«Украинская финансовая группа» — на 113,3 млн грн (в 1,9 раз) — до 244,9 млн грн.

Увеличение собственного капитала зафиксировано у 23 финкомпаний из 26, и только трое его сократили.

Возможно, все эти достижения вдохновят и другие ФК, которые также захотят получить в Нацбанке валютную лицензию и заняться валютообменом. К началу 2024 года в Украине функционировала 531 финансовая компания, и только 26 занимались валютным бизнесом — менее 5%.

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Рынок на $2,2 млрд и участие банков

НБУ всегда ратовал за активизацию именно банков на рынке наличного валютообмена. Ведь банки ведут куда более прозрачную деятельность, постоянно совершенствуют финансовый мониторинг и меньше увиливают от налогов, хотя вопросы здесь все еще остаются — Государственная налоговая служба регулярно пересчитывает им резервы и другие составляющие, и доначисляет налоги со штрафами, о чем «Минфин» писал ранее.

В последние годы четко проявляются две тенденции. С одной стороны, банки усиливают свое влияние на рынке продажи инвалюты населению — ведь именно они завозят банкноту из-за границы. Нацбанк показал «Минфину» изменение доли банковских операций в наличной продаже населению в общем объеме продаж наличной и безналичной валюты:

2021 год — 59%;

2022 год — 54%;

2023 год — 60%;

январь-май 2024 года — 69%.

Но с другой стороны, банки теряют рынок выкупа наличного доллара/евро и других единиц у населения, люди все еще более активно сдают их в небанковские обменники. Это также подтверждается данными НБУ по банковской доле в сегменте покупок наличной/безналичной инвалюты у физлиц:

2021 год — 61%;

2022 год — 44%;

2023 год — 51%;

январь-май 2024 года — 39%.

Банки предлагают людям не самые выгодные курсы на выкупе доллара/евро, и потому украинцы чаще обращаются к финансовым компаниям. Призывы НБУ к банкирам более активно работать в этом сегменте пока не помогают, банкиры любят скупать инвалюту подешевле.

При этом рынок наличного валютообмена растет как на дрожжах. В мае, когда наличный курс доллара пробил 41 грн/$ и люди кинулись его скупать, даже был установлен новый рекорд. По данным НБУ, объем продажи наличной инвалюты достиг $2,2 млрд — максимум с начала войны. В апреле было только $1,9 млрд, в мае 2023 года — $1,6 млрд.

Объем же продажи наличной инвалюты немного сократился — с $1,28 млрд в апреле до $1,27 млрд в мае. А годом ранее, в мае 2023 года, он составлял $1,4 млрд.

При этом в Нацбанке отмечают существенное сокращение интереса украинцев к безналичной покупке доллара и евро на счета. Физлица могут брать инвалюту на текущие счета (с правом мгновенного снятия) на сумму до 50 тыс. грн в месяц, а также на депозитные счета на 3 месяца — до 200 тыс. грн/мес. На старте этими возможностями пользовались достаточно активно, а теперь наблюдается спад.

Как сообщил НБУ по запросу «Минфина», с начала 2024 года остатки на счетах по таким вложениям сократились сразу на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн. По текущему официальному курсу это $347 млн.

«Это связано с объективными факторами, в частности, существенным сокращением разницы между наличным и безналичным курсом, расширением возможностей и упрощением покупки наличной и безналичной валюты населению», — говорится в объяснении Нацбанка.

В то же время регулятор уверяет, что безналичная покупка в свое время позволила разрядить ситуацию на наличном валютном рынке. Людей обеспечивали долларом и евро во время нехватки банкноты в непростое военное время, когда были сложности с завозом кеша.

«Введение возможности безналичной валюты под депозит и безналичной валюты на текущие счета способствовало улучшению курсовых ожиданий и уменьшению влияния психологического фактора на наличный курс. Давление на наличный сегмент валютного рынка снизилось, существенно уменьшилась разница между наличным и безналичным курсом, сократились и валютные интервенции Нацбанка, и, соответственно, расходы международных резервов на поддержание курсовой устойчивости», — отметили в НБУ.

По данным регулятора, в январе-мае 2024 года разница между наличным и безналичным курсом составляла менее 1,5%, что в НБУ считают низким уровнем.

Какое-то время были ожидания по повышению Нацбанком двух безналичных лимитов для населения — с нынешних 50 тыс. грн и 200 тыс. Однако сейчас чиновники этого не обещают.

«НБУ наблюдает существенное сокращение спроса населения на депозиты с безналичной покупкой валюты. Учитывая это, соответствующие шаги пока не рассматриваются», — ответили «Минфину» в Национальном банке.

Там подчеркнули, что каждый шаг по части смягчения валютных ограничений будет делаться только при появлении устойчивых предпосылок. Нацбанк назвал нам 5-ку конкретных показателей, которые будут оцениваться:

темпы роста потребительских цен;

инфляционные ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков;

уровень международных (валютных) резервов НБУ;

текущие процентные ставки;

параметры финансовой устойчивости.

«Кроме того, Национальный банк будет тщательно анализировать возможное влияние от смягчения ограничений на экономику и макрофинансовую стабильность. Это необходимо, чтобы пересмотр валютных ограничений не угрожал сохранению ценовой и финансовой стабильности, что является основным мандатом НБУ», — резюмировали в Нацбанке.