На наличном валютном рынке новый всплеск активности: открываются новые кассы, обменом занялись ломбарды, формируется очередь на получение соответствующих лицензий Нацбанка. Прибавилось и клиентов: население резко сократило спрос на безналичную покупку доллара/евро на счета в банках. «Минфин» разбирался, кто обслуживает тех, кто покупает и продает наличную СКВ.
Рынок на $2,2 млрд: кто контролирует украинский рынок валютообмена
На валютном рынке появились первые ломбарды: все о новичках
Получение украинскими ломбардами валютных лицензий и запуск наличного валютообмена — новое явление, ранее они не занимались этим бизнесом. Как сообщили «Минфину» в Нацбанке по официальному запросу, полгода назад валютные лицензии были выданы 4 ломбардам.
«В 2023 году на рынке валютно-обменных операций появились пять новых игроков, из которых четыре — ломбарды. В настоящее время наблюдается активизация потенциальных игроков на рынке валютно-обменных операций: как новых компаний, так и действующих финансовых учреждений, в том числе ломбардов, которые намерены расширить свою деятельность и предоставлять услуги по торговле валютными ценностями в наличной форме», — говорится в ответе НБУ.
В «Комплексной информационной системе НБУ» можно найти данные о размере их уставных капиталов, сети отделений и директорах, а на сайтах ломбардов есть официальная информация о владельцах. В ней указано, что у всей 4-ки одни и те же акционеры, это три человека: Андрей Хирсин, Евгений Билаш, Александр Титаренко.
Все структуры зарегистрированы в Киеве, по два ломбарда на каждый адрес — ул. Эрнста, 16б и ул. Линейная, 17, — оба в Соломенском районе столицы.
У каждого ломбарда уставный капитал составляет 6,5 млн грн, но разные директора и размер сетей:
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«Ай Ломбард» — 101 отделение, директор — Дмитрий Морозов.
- «Дом Микрофинанс» — 69 отделений, директор — Татьяна Васильева.
- «Кредит Юкрейн» — 75 отделений, директор — Павел Нифантов.
- «Е Деньги» — 101 отделение, директор — Максим Бубенчиков.
Все структуры получили валютные лицензии в один день — 30 октября 2023 года, а 20 февраля 2024-го их переоформили. У каждого ломбарда по две рабочие лицензии: на предоставление кредитов в деньгах и банковских металлах (в виде ломбардных кредитов) и вышеупомянутая торговля валютными ценностями в наличной форме.
Из-за свежести лицензий ломбардов пока можно оценить их показатели лишь на 1 января 2024 года, более оперативных данных Нацбанк пока не публиковал. Но уже видно, что пока лидером по объемам деятельности является «Ай Ломбард» с активами 282,1 млн грн и доходами на уровне 60,3 млн грн, остальная тройка от него значительно отстает. Активы «Дома Микрофинанс» составили 6,8 млн грн и доходы 19 тыс. грн, у «Кредит Юкрейн» и «Е Деньги» вообще по 6,1 млн грн активов и нулевые доходы.
В то же время мы видим у «Ай Ломбард» крупный объем обязательств — 274,6 млн грн, — возможно, перед акционерами. Не исключено, что, по мере привлечения дополнительных средств, и три остальных ломбарда смогут нарастить объем своих операций.
Заинтересуются ли другие ломбарды валютообменом — пока сложно судить. На 119 украинских ломбардов, действовавших на 1 января 2024 года (156 — на начало 2023-го), пока приходится только 4 валютные лицензии. Хотя представители этого рынка получили право на валютную деятельность еще в 2022 году.
Кто контролирует рынок
Впрочем, это не единственные новички валютного рынка. Как сообщили «Минфину» в Нацбанке, в течение 2024 года регулятору поступило 5 заявок на получение лицензий по торговле наличной инвалютой.
«Одобрение НБУ этих заявлений будет зависеть от выполнения заявителями всех условий законодательства, при которых можно получить такие лицензии», — говорится в ответе Национального банка.
Считается, что интерес к наличному валютообмену простимулировала отмена Нацбанком с 1 декабря 2023 года всех ограничений на покупку наличной инвалюты через кассы. Человек может купить любую сумму, хотя и с одной оговоркой — по операциям от 400 тыс. грн финучреждение затребует документы и проведет обязательный финансовый мониторинг. Нужно будет объяснить происхождение средств, предоставить, например, налоговую декларацию или документы по продаже недвижимости, авто и других активов на соответствующую сумму. Все эти сведения автоматически передают в Госфинмониторинг.
В Нацбанке уверяют, что операторы почтовой связи и небанковские финучреждения могут свободно получать валютные лицензии за 2 месяца с момента подачи полного пакета документов, при соблюдении четырех основных условий:
- Прозрачная структура собственности.
- Удовлетворительное финансовое состояние.
- Безупречная деловая репутация.
- Лицензия на предоставление соответствующих лицензий в гривне.
При этом нужно быть готовым к проверкам регулятора. НБУ ревностно относится к выполнению финучреждениями требований к наличному валютообмену, и наказывает за малейшие проступки.
Финансисты же время от времени жалуются на излишнюю придирчивость регулятора к подаваемым документам.
В ответ на запрос «Минфина» Нацбанк сообщил, что с начала войны рынок наличного валютообмена покинули 13 игроков:
- 12 лицензий аннулированы НБУ после выявления нарушения условий валютообменных операций и из-за несоблюдения требований регулятора к деятельности небанковских финучреждений.
- 1 лицензия аннулирована по заявлению небанковского учреждения.
Чаще всего лицензии обнуляли в 2022 году — сразу 7, в 2023-м — 5, в 2024-м — 1, Национальный банк предоставил такую динамику по количеству небанковских учреждений на рынке наличного валютообмена:
- 1 января 2022 года — 39;
- 1 января 2023 года — 32;
- 1 января 2024 года — 32;
- 1 июня 2024 года — 31.
К 31 структуре, которые сейчас работают в сфере валютообмена, относятся: 26 финансовых компаний, 4 ломбарда и 1 почтовое предприятие — АО «Укрпочта».
Эти организации контролируют 51% рынка продажи наличной инвалюты населению и 84% рынка выкупа доллара, евро и других денежных единиц. Банки им уступают по обоим направлениям.
Нацбанк предоставил «Минфину» динамику доли небанковских структур на рынке продажи наличной инвалюты физлицам:
- 2021−2022 год — 70% рынка;
- 2023 год — 68% рынка;
- январь-май 2024 года — 51%.
Видно, как банки понемногу отвоевывали позиции, наращивая завоз наличного доллара/евро в страну и продажи через свои кассы. Правоохранительные органы продолжали бороться с нелегальными обменниками, которые работали без лицензий и не платили налоги.
В то же время сдавали наличную инвалюту украинцы в основном в небанковские обменники, которые чаще предлагали людям более выгодные курсы, и это также подтверждается соответствующими данными Нацбанка. Вот доля небанковских структур на рынке выкупа наличной инвалюты:
- 2021 год — 66% рынка;
- 2022 год — 77%;
- 2023 год — 82%;
- январь-май 2024 года — 84%.
Одновременно наблюдается увеличение общего количества пунктов обмена валют в январе-мае 2024 года — на 6,5% — до 3,9 тыс. касс. Сюда входят банковские и небанковские обменники.
Кто владеет валютообменом в Украине
Большая часть наличного валютообмена в небанковском секторе приходится на 26 финансовых компаний с соответствующей лицензией.
Нацбанк назвал «Минфину» 6-ку валютных ФК с самым большим количеством отделений на 1 июня 2024 года, а мы подняли официальные данные по их владельцам:
- «Премиум Финанс» — 446 обменников, 1 ключевой акционер (91%): Виктор Кисилев.
- «Альфа-Инвест Групп» — 392 обменника, 3 акционера: Владимир Сичевой (38,89%), Денис Дмитрук (33,89%), Светлана Дмитрук (27,22%).
- «Артем» — 327 обменников, 2 акционера: Юлия Ломова (99,05% акций), Георгий Тюрин (0,95% акций).
- «Центрофинанс» — 313 обменников, 2 акционера: Любомир Костюк (50%), Василий Лутчак (50%).
- «Октава Финанс» — 289 обменников, 3 акционера: Оксана Бродовская (91%), Людмила Бауман (8,99%), Оксана Гончарук (0,01%).
- «Магнат» — 273 обменников, 1 акционер: Оксана Бродовская (100%).
По количеству отделений эти структуры доминируют, но по ключевым финансовым показателем — нет. Хотя и занимают весомую долю.
Например, на указанную 6-ку приходится только 28,7% активов всех 26 компаний, 34,3% — собственного капитала, 34,7% — чистого финансового результата (заработка) и 48% — уплаченного налога на прибыль. Хотя в последнее время ФК увеличили официальные доходы и отчисления в госбюджет.
Тем не менее в Нацбанке часто выделяли две ключевые претензии к небанковским обменникам:
- Непрозрачные валютообменные операции (были вопросы к учету всех сделок).
- Уплата налогов не в полном объеме.
Финансовые компании грешили конвертациями «под полой», без учета в кассе, занижением объемов сделок, что позволяло не только крутить крупные суммы доллара/евро в теневом секторе, но и занижать свою реальную прибыль и, как следствие, — отчисления в госбюджет. Из-за этого налоговые органы и регулятор активизировали свои проверки.
Это возымело действие, что подтверждается не только принудительным отзывом НБУ валютных лицензий у 12 компаний, о которых говорилось выше, но и финансовой отчетностью. По итогам 2023 года (в сравнении с 2022-м), 26 ФК с валютными лицензиями существенно нарастили все ключевые показатели:
- активы — на 39% — до 2,9 млрд грн;
- собственный капитал — на 76% — до 1,9 млрд грн;
- чистый финрезультат — в 18 раз — до 994,4 млн грн;
- налог на прибыль — в 18 раз — до 297,1 млн грн.
Такую статистику объясняют не столько резким ростом объемов операций и прибыльности, сколько легализацией небанковского валютообменного рынка.
Если, по итогам 2022 года, 4 из 26 компаний показали в отчетах Нацбанку отрицательный финрезультат — «Европочта» (24,9 млн грн), «МСБ Финанс» (5,3 млн грн), «Экспресс Каренси Эксчендж Групп» (1,2 млн грн) и «Премиум Финанс» (706 тыс. грн), то уже в 2023-м — только одна («Профинеф»). Все сработали в плюс и увеличили заработки.
«Минфин» собрал 10-ку компаний с самыми крупными заработками.
Крупнейшие приросты по финансовому результату в абсолютных значениях зафиксированы у такой тройки финансовых компаний:
- «Альфа-Инвест Групп» — на 183,2 млн грн (в 30,6 раз) — до 189,4 млн грн;
- «Либерти Финанс» — на 152,1 млн грн (в 85 раз) — до 153,9 млн грн;
- «Украинская финансовая группа» — на 112 млн грн (в 86 раз) — до 113,3 млн грн.
Если оценивать процентные приросты, то выделяются такие ФК:
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«Виктория» — в 394 раза (на 12,1 млн грн) — до 12,2 млн грн;
- «Центрофинанс» — в 321 раз (на 74,4 млн грн) — до 74,6 млн грн;
- «Тайгер Инвест» — в 213 раз (на 89,3 млн грн) — до 89,7 млн грн.
По итогам 2023 года, сокращение финрезультата показали только три финкомпании:
- «Аксиома» — на 8,8 млн грн (на 63,9%) — до 4,9 млн грн;
- «Профинеф» — на 7,7 млн грн (на 120,3%) — до -1,3 млн грн;
- «Партнер» — на 4,5 млн грн (на 72,4%) — до 1,7 млн грн.
Все остальные увеличили свои заработки в разной степени.
Так что неудивительно, что почти все лидеры заработков вошли в 10-ку крупнейших налогоплательщиков в своем секторе.
По итогам 2023 года, 1 компания из 26 показала нулевые значения в налоговой графе — «Иноме Групп», которая сработала «в ноль» и годом ранее.
Лидерами по приросту активов в прошлом году стали:
- «Альфа-Инвест Групп» — на 159,8 млн грн (в 2,2 раза) — до 296,5 млн грн;
- «Либерти Финанс» — на 152,2 млн грн (в 3,1 раза) — до 224,3 млн грн;
- «Тайгер Инвест» — на 79,1 млн грн (в 2,3 раза) — до 138,1 млн грн.
Они вошли в ТОП-10 крупнейших ФК по этому показателю.
В то же время 6 из 26 компаний зафиксировали сокращение активов, самые существенные — эта 3-ка:
- «Иноме Групп» — на 17,2 млн (на 32,2%) — до 36,1 млн грн;
- «Профинеф» — на 3,6 млн грн (на 9,8%) — до 32,7 млн грн;
- «Обменочка» — на 2,9 млн грн (на 14%) — до 17,7 млн грн.
Многие финансовые компании наращивали свою капитализацию, чаще всего за счет текущей прибыли. В лидерах оказались:
- «Альфа-Инвест Групп» — на 189 млн грн (в 4,4 раза) — до 243,7 млн грн;
- «Либерти Финанс» — на 153,9 млн грн (в 5,4 раза) — до 188,7 млн грн;
- «Украинская финансовая группа» — на 113,3 млн грн (в 1,9 раз) — до 244,9 млн грн.
Увеличение собственного капитала зафиксировано у 23 финкомпаний из 26, и только трое его сократили.
Возможно, все эти достижения вдохновят и другие ФК, которые также захотят получить в Нацбанке валютную лицензию и заняться валютообменом. К началу 2024 года в Украине функционировала 531 финансовая компания, и только 26 занимались валютным бизнесом — менее 5%.
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Рынок на $2,2 млрд и участие банков
НБУ всегда ратовал за активизацию именно банков на рынке наличного валютообмена. Ведь банки ведут куда более прозрачную деятельность, постоянно совершенствуют финансовый мониторинг и меньше увиливают от налогов, хотя вопросы здесь все еще остаются — Государственная налоговая служба регулярно пересчитывает им резервы и другие составляющие, и доначисляет налоги со штрафами, о чем «Минфин» писал ранее.
В последние годы четко проявляются две тенденции. С одной стороны, банки усиливают свое влияние на рынке продажи инвалюты населению — ведь именно они завозят банкноту из-за границы. Нацбанк показал «Минфину» изменение доли банковских операций в наличной продаже населению в общем объеме продаж наличной и безналичной валюты:
- 2021 год — 59%;
- 2022 год — 54%;
- 2023 год — 60%;
- январь-май 2024 года — 69%.
Но с другой стороны, банки теряют рынок выкупа наличного доллара/евро и других единиц у населения, люди все еще более активно сдают их в небанковские обменники. Это также подтверждается данными НБУ по банковской доле в сегменте покупок наличной/безналичной инвалюты у физлиц:
- 2021 год — 61%;
- 2022 год — 44%;
- 2023 год — 51%;
- январь-май 2024 года — 39%.
Банки предлагают людям не самые выгодные курсы на выкупе доллара/евро, и потому украинцы чаще обращаются к финансовым компаниям. Призывы НБУ к банкирам более активно работать в этом сегменте пока не помогают, банкиры любят скупать инвалюту подешевле.
При этом рынок наличного валютообмена растет как на дрожжах. В мае, когда наличный курс доллара пробил 41 грн/$ и люди кинулись его скупать, даже был установлен новый рекорд. По данным НБУ, объем продажи наличной инвалюты достиг $2,2 млрд — максимум с начала войны. В апреле было только $1,9 млрд, в мае 2023 года — $1,6 млрд.
Объем же продажи наличной инвалюты немного сократился — с $1,28 млрд в апреле до $1,27 млрд в мае. А годом ранее, в мае 2023 года, он составлял $1,4 млрд.
При этом в Нацбанке отмечают существенное сокращение интереса украинцев к безналичной покупке доллара и евро на счета. Физлица могут брать инвалюту на текущие счета (с правом мгновенного снятия) на сумму до 50 тыс. грн в месяц, а также на депозитные счета на 3 месяца — до 200 тыс. грн/мес. На старте этими возможностями пользовались достаточно активно, а теперь наблюдается спад.
Как сообщил НБУ по запросу «Минфина», с начала 2024 года остатки на счетах по таким вложениям сократились сразу на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн. По текущему официальному курсу это $347 млн.
«Это связано с объективными факторами, в частности, существенным сокращением разницы между наличным и безналичным курсом, расширением возможностей и упрощением покупки наличной и безналичной валюты населению», — говорится в объяснении Нацбанка.
В то же время регулятор уверяет, что безналичная покупка в свое время позволила разрядить ситуацию на наличном валютном рынке. Людей обеспечивали долларом и евро во время нехватки банкноты в непростое военное время, когда были сложности с завозом кеша.
«Введение возможности безналичной валюты под депозит и безналичной валюты на текущие счета способствовало улучшению курсовых ожиданий и уменьшению влияния психологического фактора на наличный курс. Давление на наличный сегмент валютного рынка снизилось, существенно уменьшилась разница между наличным и безналичным курсом, сократились и валютные интервенции Нацбанка, и, соответственно, расходы международных резервов на поддержание курсовой устойчивости», — отметили в НБУ.
По данным регулятора, в январе-мае 2024 года разница между наличным и безналичным курсом составляла менее 1,5%, что в НБУ считают низким уровнем.
Какое-то время были ожидания по повышению Нацбанком двух безналичных лимитов для населения — с нынешних 50 тыс. грн и 200 тыс. Однако сейчас чиновники этого не обещают.
«НБУ наблюдает существенное сокращение спроса населения на депозиты с безналичной покупкой валюты. Учитывая это, соответствующие шаги пока не рассматриваются», — ответили «Минфину» в Национальном банке.
Там подчеркнули, что каждый шаг по части смягчения валютных ограничений будет делаться только при появлении устойчивых предпосылок. Нацбанк назвал нам 5-ку конкретных показателей, которые будут оцениваться:
- темпы роста потребительских цен;
- инфляционные ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков;
- уровень международных (валютных) резервов НБУ;
- текущие процентные ставки;
- параметры финансовой устойчивости.
«Кроме того, Национальный банк будет тщательно анализировать возможное влияние от смягчения ограничений на экономику и макрофинансовую стабильность. Это необходимо, чтобы пересмотр валютных ограничений не угрожал сохранению ценовой и финансовой стабильности, что является основным мандатом НБУ», — резюмировали в Нацбанке.
Комментарии - 10
Это как понимать -240 обменныйх пунктов (6-ку валютних ФК із найбільшою кількістю відділень), и наверно в каждом по два кассира, да и еще и на оф зарплате, да и еще и оренду платят и комуналку…
Зажрались!
Тут несчастный гос банк «прват» даже на оккупированной территории отделение не закрыл, а они вон как жируют…
Закрыть и разогнать!!!
А у собственников все отобрать… А деньги и оборудование передать нашим бедным банкам, что бы они как-то свели «концы с концами».
Валютой они приторговуют… на рынок. если повезет на «Житний», пускай там рассадой и семенами торгуют… барыги!
Я правильно понял смысл статьи?
После опрделенных событий банкопад 2014 года, и истории с работой отделения гос банка «приват» на оккупированной территории, у меня одно мнение — в Украине полностью отсутствует банковская система как таковая, а само НБУ это сборище друзей по ВУЗу и общих интересов, ну и анкете на «LinkedIn «.
Это было «общее» восприятие, а личное в моем случае «Приватбанк» выполнял Решение Суда с конца декабря 2021 по сентябрь 2022 И выполнил после двух!!! жалоб в НБУ и записи в ЕРДР по факту не выполнения решения суда.
Так о чем я должен думать и о чему я должен радоваться? Может мне надо радоваться, что юрист «Привата» в Суд к исковому заявлению приложил дополнения на русском языке? Чему мне радоваться и чем гордиться?
Какой поворот…
А по факту комментария добавить нечего?
Тут все зрозуміло, дурних нема, тому і сидять банки смокчуть бебру в порівнянні з обмінниками.
«При цьому в Нацбанку наголошують на суттєвому скороченні інтересу українців до безготівкової купівлі долара та євро на рахунки. Фізособи можуть брати інвалюту на поточні рахунки (з правом миттєвого зняття) на суму до 50 тис. грн на місяць, а також на депозитні рахунки на 3 місяці — до 200 тис. грн/міс. На старті цими можливостями користувалися досить активно, а наразі спостерігається спад.»
Тут теж все доволі прозаїчно, люди побачили яку труху дають після закінчення терміну валютних депозитів, плюс опція банку «сьогодні грошей немає - приходьте через тиждень» теж нікому не цікава.
Плюс, банк сам собі малює по суті будь-який картковий курс не зрозуміло чим керуючись і Нацбанк прямо на це не впливає, Нацбанк по суті не впливає і на готівковий курс, але картковий курс це взагалі ховайся.
Тому звісно спробували, обпіклися і більше цю карткову парашу купувати нікому не цікаво, бо її потім невідомо коли отримаєш, за невідомо яким курсом і ще й труху таку дадуть на руки, що потім навіть цьому ж банку назад не продаси)))
Це в чергове показує, що Нацбанк взагалі відірваний від реальності і живе в якому своєму всесвіті, не розуміючи проблеми людей))
Скорочення карткових операцій пов`язано з об`єктивними чинниками, зокрема і ВИКЛЮЧНО:
1) Махінаціями банків з пролонгацією валютних депозитів.
2) Тим, що банки видають на руки труху, котру потім нікому не продаси.
3) Незрозумілою регуляцією карткових курсів банків, бо банк по суті може виставляти картковий курс по настрою, це не готівка.
4) Тим, що в банках в принципі часто є опція «сьогодні готівкової валюти» немає, при чому навіть якщо людина прийшла купити у відділення валюту, а не зняти валютний депозит. І дізнається людина про відсутність або валюти в принципі, або необхідної кількості валюти після того як відстоїть чергу з бабусями і дідусями, котрі взагалі по інших справах прийшли у відділення де працює 2−3 менеджери банку.
В обмінниках всі ці проблеми відсутні, немає черг, все швидко, валюта завжди є, валюта в нормальному стані (або в інакшому випадку в цей обмінник людина більше не повертається).