Прогноз курса основных валют: почему евро останется главным нарушителем спокойствия

На этой неделе будет несколько событий, которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка.

Из международных событий стоит отметить то, что уже в следующий понедельник, 17 февраля, в США отметят День Президента, и американские банки работать не будут. Поэтому в этот день наш межбанк вынужденно станет работать по доллару на ТОМе (расчеты в гривне этой датой, поставка валютой на следующий рабочий день, то есть вторник, 18-го февраля).

Подобный формат не очень нравится украинским компаниям, поэтому клиенты наших банков постараются закрыть все свои валютные сделки этой недели не позднее пятницы, 14 февраля. А максимальное число сделок следующего понедельника либо провести в эту пятницу, либо сразу перенести на вторник, 18 февраля. В итоге статистика торгов 14 февраля будет больше обычной, а активность клиентов выше, что не характерно для конца рабочей недели на украинском межбанке.

К другим событиям, которые способны снова существенно раскачать международный валютный и другие рынки, опять придется добавить выступления и заявления президента США Дональда Трампа. Он продолжает «давить» на торговых партнеров Штатов и грозить повышениями пошлин на их товары в случае несогласия с новой американской политикой.

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Правда, при этом он демонстрирует и умение договариваться, как в случае с отсрочкой введения повышенных пошлин на товары из Канады и Мексики. Это вызывает откат рынков, что недавно наблюдалось по паре евро/доллар после отмены решений Трампа по введению пошлин. Результат один — значительная волатильность на рынке.

При этом последние высказывания американского президента заставляют опасаться скорого введения (или нового торга) пошлин на товары из ЕС и оставляют неясными дальнейшие события в торговой войне США и Китая. Ее переход из стадии плавного «закручивания гаек» с обеих сторон в стадию «горячих и жестких» действий вполне возможен в любой момент. А значит, любые высказывания в этом духе руководства США способны снова привести мировой валютный рынок в режим повышенной волатильности.

Так будет продолжаться до тех пор, пока инвесторы (особенно, консервативные) не выработают определенный иммунитет по реакциям на выступления американского лидера и части его команды. Сейчас же «взрывать» финансовые и другие рынки часто способны даже посты в соцсетях, которые очень любит Дональд Трамп. Аргумент «деньги любят тишину» пока явно не главный и не совсем весомый для нового руководства США.

Кроме того, последние решения Федрезерва о сохранении своих ставок на уровне в 4,25 — 4,5% годовых, а ЕЦБ — о снижении своих ключевых ставок на 0,25% годовых (до 2,9% годовых базовой процентной ставки, 3,15% — ставки по маржинальным кредитам, и 2,75% годовых — депозитной) увеличили разрыв между американскими и европейскими ключевыми ставками.

Это повысило интерес инвесторов к американским активам, по сравнению с европейскими, но пока еще полностью не отыграло свое. Ведь мир был поглощен действиями Трампа по изменению условий торговли с Канадой и Мексикой, а также событиями вокруг введения 10%-ных пошлин на китайские товары. Если же сейчас на фоне угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары ЕС и США не договорятся, то новых ралли по паре евро/доллар, а значит, и скачков курса евро относительно гривны на украинском рынке не избежать.

Также необходимо учитывать, что сейчас акцент и в части западной финансовой помощи, и в части военной, и гуманитарной помощи Украине несколько сместился в сторону еще большего сближения с Евросоюзом. А эта денежная помощь идет в евро.

На фоне роста товарооборота с ЕС значительные колебания евро относительно гривны будут плохой новостью для украинского бизнеса, НБУ и правительства. Чтобы не зависеть от этого фактора и не спровоцировать еще больший разгул внутренних цен на импорт, Нацбанку придется все больше внимания уделять внутреннему сглаживанию колебаний на нашем рынке, теперь не только по доллару, но и по евро.

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Из внутренних факторов, которые повлияют на поведение и настроения участников нашего валютного рынка на этой неделе, стоит отметить:

Приближение периода налоговых платежей у бизнеса. Средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими израсходованы, а на рынке наблюдается определенный спад покупательной активности населения. Это значит, что особого запаса свободной гривневой ликвидности у бизнеса в виде остатков торговой выручки сейчас нет. В текущей ситуации это позитивный фактор для нацвалюты, так как уменьшает давление на ее курс на межбанке.

НБУ продолжит присутствовать на торгах и периодически проводить интервенции по продаже доллара для поддержания курса гривны, но объемы таких вливаний не будут значительными. По моим прогнозам, на этой неделе Нацбанк потратит на это из резервов от $540 млн до $780 млн.

Учитывая выходной в США 17 февраля, активность на этой неделе на межбанке будет достаточно равномерной, без обычного для рынка ее снижения в пятницу 14 февраля. Я прогнозирую по системе Блумберг ежедневный объем операций на торгах в пределах от $165 млн до $ 240 млн.

Активность населения в части покупки валюты. Тут ситуация на этой неделе особо не изменится: граждане продолжат больше покупать валюту, чем ее сдавать. Последние данные НБУ (даже в период проседания ценников обменников и межбанка) доказывают сохранение этой тенденции.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты в пределах ограничений Нацбанка (ежемесячно до 50 тыс. грн в эквиваленте) и на валютные депозиты (до 200 тыс. грн в эквиваленте) заставляет затем банки откупать валюту на собственную валютную позицию на межбанке. Это создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

Сейчас ежедневное превышение покупки валюты над ее сдачей составляет, только по данным Нацбанка, не менее $50 млн (см. таблицу НБУ) или порядка $1 млрд в рабочие дни месяца. И поскольку на межбанке главный продавец — это НБУ, именно ему приходится во время интервенций закрывать основной спрос со стороны банков на выравнивание их собственной валютной позиции под валютообменные операции клиентов-физлиц.

Это основные международные и внутренние факторы, которые на этой неделе будут влиять на украинский валютный рынок.

Прогноз курса доллара и евро на 10−14 февраля

Межбанк

На этой неделе сохранится повышенная волатильность как на межбанке, так и на наличном валютном рынке. Основная нагрузка по сглаживанию скачков курса на торгах и опосредованно на наличном рынке снова ляжет на Нацбанк.

На период 10−14 февраля я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,027 до 1,045 доллара за евро с небольшими дополнительными отклонениями от этого коридора в случае новых выступлений Трампа по торговым войнам с Китаем, и, возможно, Европой.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн. Значительные колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке будут главной особенностью этой недели.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Как и все последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частой сменой своих котировок в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 41,90 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,30 до 43,90 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,40 до 43,80 грн.