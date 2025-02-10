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10 февраля 2025, 7:10 Читати українською

Прогноз курса основных валют: почему евро останется главным нарушителем спокойствия

На этой неделе будет несколько событий, которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка.

На этой неделе будет несколько событий, которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка.

Из международных событий стоит отметить то, что уже в следующий понедельник, 17 февраля, в США отметят День Президента, и американские банки работать не будут. Поэтому в этот день наш межбанк вынужденно станет работать по доллару на ТОМе (расчеты в гривне этой датой, поставка валютой на следующий рабочий день, то есть вторник, 18-го февраля).

Подобный формат не очень нравится украинским компаниям, поэтому клиенты наших банков постараются закрыть все свои валютные сделки этой недели не позднее пятницы, 14 февраля. А максимальное число сделок следующего понедельника либо провести в эту пятницу, либо сразу перенести на вторник, 18 февраля. В итоге статистика торгов 14 февраля будет больше обычной, а активность клиентов выше, что не характерно для конца рабочей недели на украинском межбанке.

К другим событиям, которые способны снова существенно раскачать международный валютный и другие рынки, опять придется добавить выступления и заявления президента США Дональда Трампа. Он продолжает «давить» на торговых партнеров Штатов и грозить повышениями пошлин на их товары в случае несогласия с новой американской политикой.

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Правда, при этом он демонстрирует и умение договариваться, как в случае с отсрочкой введения повышенных пошлин на товары из Канады и Мексики. Это вызывает откат рынков, что недавно наблюдалось по паре евро/доллар после отмены решений Трампа по введению пошлин. Результат один — значительная волатильность на рынке.

При этом последние высказывания американского президента заставляют опасаться скорого введения (или нового торга) пошлин на товары из ЕС и оставляют неясными дальнейшие события в торговой войне США и Китая. Ее переход из стадии плавного «закручивания гаек» с обеих сторон в стадию «горячих и жестких» действий вполне возможен в любой момент. А значит, любые высказывания в этом духе руководства США способны снова привести мировой валютный рынок в режим повышенной волатильности.

Так будет продолжаться до тех пор, пока инвесторы (особенно, консервативные) не выработают определенный иммунитет по реакциям на выступления американского лидера и части его команды. Сейчас же «взрывать» финансовые и другие рынки часто способны даже посты в соцсетях, которые очень любит Дональд Трамп. Аргумент «деньги любят тишину» пока явно не главный и не совсем весомый для нового руководства США.

Кроме того, последние решения Федрезерва о сохранении своих ставок на уровне в 4,25 — 4,5% годовых, а ЕЦБ — о снижении своих ключевых ставок на 0,25% годовых (до 2,9% годовых базовой процентной ставки, 3,15% — ставки по маржинальным кредитам, и 2,75% годовых — депозитной) увеличили разрыв между американскими и европейскими ключевыми ставками.

Это повысило интерес инвесторов к американским активам, по сравнению с европейскими, но пока еще полностью не отыграло свое. Ведь мир был поглощен действиями Трампа по изменению условий торговли с Канадой и Мексикой, а также событиями вокруг введения 10%-ных пошлин на китайские товары. Если же сейчас на фоне угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары ЕС и США не договорятся, то новых ралли по паре евро/доллар, а значит, и скачков курса евро относительно гривны на украинском рынке не избежать.

Также необходимо учитывать, что сейчас акцент и в части западной финансовой помощи, и в части военной, и гуманитарной помощи Украине несколько сместился в сторону еще большего сближения с Евросоюзом. А эта денежная помощь идет в евро.

На фоне роста товарооборота с ЕС значительные колебания евро относительно гривны будут плохой новостью для украинского бизнеса, НБУ и правительства. Чтобы не зависеть от этого фактора и не спровоцировать еще больший разгул внутренних цен на импорт, Нацбанку придется все больше внимания уделять внутреннему сглаживанию колебаний на нашем рынке, теперь не только по доллару, но и по евро.

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Из внутренних факторов, которые повлияют на поведение и настроения участников нашего валютного рынка на этой неделе, стоит отметить:

Приближение периода налоговых платежей у бизнеса. Средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими израсходованы, а на рынке наблюдается определенный спад покупательной активности населения. Это значит, что особого запаса свободной гривневой ликвидности у бизнеса в виде остатков торговой выручки сейчас нет. В текущей ситуации это позитивный фактор для нацвалюты, так как уменьшает давление на ее курс на межбанке.

НБУ продолжит присутствовать на торгах и периодически проводить интервенции по продаже доллара для поддержания курса гривны, но объемы таких вливаний не будут значительными. По моим прогнозам, на этой неделе Нацбанк потратит на это из резервов от $540 млн до $780 млн.

Учитывая выходной в США 17 февраля, активность на этой неделе на межбанке будет достаточно равномерной, без обычного для рынка ее снижения в пятницу 14 февраля. Я прогнозирую по системе Блумберг ежедневный объем операций на торгах в пределах от $165 млн до $ 240 млн.

Активность населения в части покупки валюты. Тут ситуация на этой неделе особо не изменится: граждане продолжат больше покупать валюту, чем ее сдавать. Последние данные НБУ (даже в период проседания ценников обменников и межбанка) доказывают сохранение этой тенденции.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты в пределах ограничений Нацбанка (ежемесячно до 50 тыс. грн в эквиваленте) и на валютные депозиты (до 200 тыс. грн в эквиваленте) заставляет затем банки откупать валюту на собственную валютную позицию на межбанке. Это создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

Сейчас ежедневное превышение покупки валюты над ее сдачей составляет, только по данным Нацбанка, не менее $50 млн (см. таблицу НБУ) или порядка $1 млрд в рабочие дни месяца. И поскольку на межбанке главный продавец — это НБУ, именно ему приходится во время интервенций закрывать основной спрос со стороны банков на выравнивание их собственной валютной позиции под валютообменные операции клиентов-физлиц.

Это основные международные и внутренние факторы, которые на этой неделе будут влиять на украинский валютный рынок.

Прогноз курса доллара и евро на 10−14 февраля

Межбанк

На этой неделе сохранится повышенная волатильность как на межбанке, так и на наличном валютном рынке. Основная нагрузка по сглаживанию скачков курса на торгах и опосредованно на наличном рынке снова ляжет на Нацбанк.

На период 10−14 февраля я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,027 до 1,045 доллара за евро с небольшими дополнительными отклонениями от этого коридора в случае новых выступлений Трампа по торговым войнам с Китаем, и, возможно, Европой.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн. Значительные колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке будут главной особенностью этой недели.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Как и все последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частой сменой своих котировок в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 41,90 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,30 до 43,90 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,40 до 43,80 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
10 февраля 2025, 10:55
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В розрахунках прогнозів по курсу щотижневий недобір по овдп не враховуєте?
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