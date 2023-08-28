Прогноз курса доллара и евро на неделю: почему на рынке возможен новый шторм

Конец лета на нашем валютном рынке пройдет очень оживленно, с большими скачками курса в обменниках и кассах банков. Виной тому как внутренние, так и внешние факторы. Об этом подробнее — в свежем валютном обзоре «Минфина».

Вот основные факторы, которые окажут влияние на курс:

Внутренние:

Сохранение высокого уровня ЗВР ($41,7 млрд на 01.08.2023 г. ) и приближение очередного заседания НБУ по учетной ставке. Сохранение практики покрытия социальных расходов бюджета безэмиссионным путем за счет западной помощи подстраховывает гривну на межбанке. Это также позволяет Нацбанку без особых проблем удерживать курс безналичного доллара в пределах коридора 36,5686−36,9343 гривны.

Частично таким образом удается еще и сдерживать инфляционные процессы, так как бизнес четко понимает максимальный курс, по которому может купить валюту для оплаты контрактов, и закладывает его в цену на импортные товары.

Но эта относительная и очень шаткая стабильность может сыграть злую шутку при принятии решения по учетной ставке. Очередное заседание профильного комитета НБУ пройдет 13−14 сентября. Пока аналитики склоняются к тому, что чиновники решаться снизить учетную ставку с 22% до 21−20% годовых, и внесут некоторые изменения в работу валютного рынка.

МВФ настаивает на возврате к плавающему курсу, и этот пункт вошел в новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной. Но тут следует учитывать, что в ближайшее время начнут расти импортные расходы из-за закупок топлива на осенне-зимний отопительный сезон. Также, с учетом платежного календаря поступлений валюты от западных партнеров и графика погашений внешних и внутренних долгов по облигациям, спрос на СКВ в ближайшее время начнет расти.

Так что, если уже и переходить к свободному курсообразованию, то, по логике отдельных чиновников, это нужно делать сейчас, либо уже ближе к началу весны следующего года.

«Плюсов» перехода к плавающему курсу для украинской экономики сейчас явно меньше, чем «минусов». Но руководство Нацбанка прислушивается к рекомендациям западных партнеров.

Поэтому, очень бы хотелось, чтобы чиновники не поддались определенному давлению некоторых представителей международных организаций, и все же пока продолжили постепенное ослабление валютных ограничений, а не переходили к радикальным действиям, вроде пересмотра правил курсообразования.

Ведь если сейчас «отпустить» межбанк, это на первом этапе неминуемо девальвирует гривну. Рост официального курса и котировок межбанка до заложенных в бюджет этого года среднегодовых уровней 42,2 грн/$ и на конец 2023 года — 45,8 грн/$, помогло бы наполнению бюджета. Но, в целом, для хрупкой стабильности валютного рынка и экономики Украины было бы очень опасным.

Лоббируют идею отпускания курса и оставшиеся крупные экспортеры, аргументируя это нынешними малыми объемами заводимой валютной выручки, а также, отчасти, представители крупных торговых сетей. Последние, к примеру, аргументируют необходимость перехода к плавающему курсу выгодой для бюджета. Ведь при росте курса вырастут цены на часть импортных товаров первой необходимости и, соответственно, — отчисления в бюджет налогов с их продаж, так как гражданам их все равно придется покупать.

Хотя, с другой стороны, те же крупные продуктовые сети опасаются падения выручки при большом росте цен из-за низкой платежеспособности большинства граждан.

Весь этот клубок мнений и интересов вокруг курса различных групп влияния способен существенно влиять на настроения и в Кабмине, и в Минфине, и в НБУ.

На опасениях, что курс могут все же в середине сентября отпустить, часть бизнеса сейчас старается, на всякий случай, закрыть по-максимуму свои контракты, и покупает валюту на межбанке (в основном, у НБУ) по 36,9343 гривны за доллар. Это продолжится до заседания Нацбанка. Такие настроения на рынке работают против гривны.

Если на межбанке этот процесс НБУ может контролировать, то на наличном рынке контроль регулятора гораздо слабее. Это является существенным риском для нацвалюты. Последний быстрый скачок в обменниках ценников продажи доллара до 38,50−39 гривен с еще недавних 37,10−37,20 гривен (хотя и в силу разных причин) — лучшая тому иллюстрация.

В любом случае, под воздействием этих опасений бизнеса на рынке в ближайшие неделю-две будет неспокойно. А вся тяжесть «гашения» данных опасений на межбанке ляжет на Нацбанк, которому придется практически ежедневно продавать доллар по 36,9343 гривны из резервов, чтобы покрыть дефицит предложения на торгах. По моим расчетам, с 28 августа по 1 сентября он потратит на это не менее $360-$540 млн.

Некоторой подстраховкой для гривны станет предстоящее увеличение Нацбанком норматива резервирования для банков. С 11 сентября 2023 года норма резервирования по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) составит в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте — 20% (сейчас 10%).

Аналогичный норматив действует по средствам до востребования и денежным средствам на текущих счетах юридических лиц. Так что банки вынуждены уже сейчас перестраивать свой платежный календарь и депозитно-кредитную политику, чтобы обеспечить себя дополнительной ликвидностью в гривне для выполнения норматива.

Цена вопроса для них, по разным оценкам, достигает 50 млрд гривен дополнительных резервов по системе к уже имеющемуся нормативу в 298,278 млрд гривен. Это значительная сумма, «замораживание» которой снизит давление на валютном рынке и заставит банки:

побороться за привлечение новых вкладчиков на гривневые депозиты;

снизит объемы вложений в депозитные сертификаты;

простимулирует покупку банками новых порций бенчмарк-ОВГЗ, что позитивно для бюджета страны.

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В любом случае, поведение клиентов и объемы их операций по покупке валюты на межбанке, в сочетании с поведением наличного рынка, в ближайшую неделю-две покажут перспективы гривны, как минимум, до конца сентября — середины октября этого года. Причем решающим будет поведение именно наличного рынка, который пока менее зарегулирован, по сравнению с межбанком.

Если граждане подыграют очередным попыткам дальнейшего «разогрева» курса к новой цели от 39 до 40 гривен за доллар, то разрыв между наличным и безналичным курсами увеличится, что приведет к дальнейшей спекулятивной раскачке курса.

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Если же платежеспособный спрос окажется низким, а количество официально работающих обменников снова начнет расти (после сокращения из-за, например, ликвидации лицензии той же финкомпании «Финод»), то рост ценников обменок постепенно затормозится, а наличный рынок станет более стабильным.

Как защитный механизм, удерживающий людей от покупки стремительно дорожающей валюты, должны сработать и трехмесячные депозиты банков. Этот механизм очень хорошо зарекомендовал себя в прошлом году и сбил тогдашний ажиотаж с разрывом наличного и безналичного курсов доллара в 5−6 гривен. Должен сработать он и сейчас.

Из внешних факторов главными на этой неделе будут:

Реакции всех рынков и пары евро/доллар на выступление руководства Федрезерва во время симпозиума по экономической политике в Джексон-Хоул (США). Революционных высказываний из уст главы ФРС Джерома Пауэлла не прозвучало, он предпочел осторожные оценки происходящего. И это главное в условиях сложной экономической ситуации в ЕС, на фоне которой Штаты выглядят более привлекательными для инвесторов, и увеличивающихся диспропорций в мире: от противостояния Китая и США до последних событий по расширению БРИКС.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, рф, Индия, КНР, Южная Африка) пригласили в альянс Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Полноценное членство новых участников начнется 1 января 2024 года.

Среди главных сигналов главы Федрезерва стало его заявление, сделанное в прошлую пятницу, о том, что ФРС готова к дальнейшему повышению ставки и продолжит борьбу за возвращение инфляции к целевому уровню 2% годовых. То есть о снижении ключевой ставки речи пока не идет.

«Хотя инфляция снизилась со своего пика, что является долгожданным событием, она остается слишком высокой. Мы готовы повышать ставку и дальше, если это будет необходимо, и удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока мы не будем уверены, что инфляция устойчиво движется вниз к нашему целевому уровню», —сказал глава Федрезерва.

Подобный сценарий поведения ФРС закладывали не все участники рынка. Поэтому в этот понедельник нас ждет определенная коррекция по паре евро/доллар, которая началась еще на ночном для Украины азиатском рынке и продолжится сегодня — на европейском и американском.

Из-за экономических новостей наиболее напряженными днями по поведению пары евро/ доллар на этой неделе будут:

вторник, 29 августа: будут оглашены индекс доверия потребителей и данные по числу открытых рабочих вакансий в США;

среда, 30 августа : будут опубликованы индекс потребительских цен в Германии, ВВП США и ряд сопутствующих данных по американской экономике;

четверг, 31 августа : появятся данные по безработице в Германии, индекс потребительских цен и уровень безработицы в ЕС, протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также данные по потребительскому рынку в США и по балансу Федрезерва;

пятница, 1 сентября: опубликуют данные по индексу деловой активности в производственном секторе ЕС, а также ряд данных по безработице, рынку труда и деловой активности в производственном секторе в США.

Во время оглашения всех перечисленных данных очень вероятны ситуативные колебания евро и доллара на международных рынках, что немедленно отразится и на курсе евро относительно гривны в Украине.

По моим прогнозам, на этой неделе пара евро/доллар будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,09 доллара за евро.

Прогноз курса доллара и евро на 28 августа — 1 сентября

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара останутся в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны.

Евро. С учетом моего прогноза по паре евро/доллар на этой неделе в пределах коридора от 1,071 до 1,09 доллара за евро, курс евровалюты относительно гривны на нашем межбанке в эти дни будет в пределах от 39,16 до 40,26 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20−25 копеек до 1 гривны по доллару и от 25−30 копеек до 1,20 гривен — по евро.

Периодически можно ожидать новых попыток игры «на повышение» курса доллара и евро. Особенно при наличии платежеспособного спроса со стороны населения в отдельных регионах.

Тестирование гривны на прочность на наличном рынке будет проходить все эти дни.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,40 до 39,20 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 37,70 до 39,10 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,60 до 42,50 грн. А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 41,00 до 42,35 грн.