Почему Google и Adobe испугались новых разработок OpenAI

Рынок акций показывает признаки слабости, в частности, в технологических акциях. Индекс NASDAQ-100 на прошлой неделе потерял 1,5%, S&P 500 — 0,34%. Основным триггером падения стали данные по инфляции. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Основные дни, вызвавшие движение вниз, — вторник и пятница, когда были опубликованы данные сначала о потребительской инфляции, а позже — индекс цен производителей.

Цены вновь выходят из-под контроля

Данные о потребительских ценах США за январь оказались выше ожиданий: общая инфляция выросла за месяц на 0,3% (ожидали 0,2%), что в годовом измерении составляет 3,1% (ожидали 2,9%). Базовая инфляция, за вычетом категорий еды и топлива, выросла на 0,4% за месяц — до 3,9% в годовом измерении (ожидали 0,3% и 3,7% соответственно).

ФРС в своей политике ориентируется именно на базовую инфляцию, поэтому обновленные данные не позволяют чиновникам перейти к снижению ставок весной: теперь рынок фьючерсов закладывает первое снижение ставки в июне.

Ситуация действительно выглядит угрожающе: темпы роста потребительских цен ускоряются с октября. В годовом измерении они, похоже, закрепляются на уровне свыше 3%.

Фундаментально, для облигаций это создает давление высоких ставок, тогда как для акций более высокая инфляция является источником более высокой маржинальности, особенно для бизнесов, не обремененных долгами. Поэтому не стоило ожидать длительного спада на рынке только из-за более высокой инфляции.

Именно так и произошло: после коррекции на 2% во вторник, в среду-четверг акции восстанавливались. Однако, в пятницу стало известно об ускорении роста цен производителей, то есть себестоимости производства товаров и услуг.

Промышленная инфляция выросла на 0,3% в январе (ожидали 0,1%), что за год составило 0,9% (ожидали 0,6%). Базовая инфляция производителей росла еще быстрее: плюс 0,5% в месяц и плюс 2% в год (ожидали 0,3% и +1,6% соответственно).

Это плохие новости, в первую очередь, для облигаций, поскольку производители будут компенсировать рост расходов повышением цен на готовую продукцию, что ускорит потребительскую инфляцию. Вторая волна роста промышленной инфляции приведет к тактическим рискам и для этого класса активов, ведь рост затрат оказывает давление на операционную маржинальность бизнесов.

Как на плохие новости отреагировал Федрезерв

Неделя неутешительных экономических данных по США, включая более сильную, чем ожидалось, инфляцию и ослабление расходов, не смутила чиновников Федеральной резервной системы, но заставила усилить свою выжидательную позицию по снижению процентных ставок в этом году.

«Это не пошатнуло моей уверенности, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь идет только о том, как быстро мы собираемся достичь цели», — прокомментировала последние макроэкономические отчеты президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

Дейли отметила, что над инфляцией еще предстоит «поработать». Эту фразу чиновники ФРС в последнее время использовали для того, чтобы сигнализировать о более длительном удержании текущих ставок. При этом Дейли продолжает прогнозировать три снижения учетной ставки ФРС на четверть пункта в этом году, как «умный» путь вперед.

Аналогичная риторика прозвучала из уст президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика в разговоре с CNBC.

«Нам просто нужно быть терпеливыми, давайте не забегать слишком далеко вперед, потому что есть еще над чем поработать», — сказал он. Бостик также отметил, что ожидает начала снижения ставок этим летом.

Взлеты и падения на прошлой неделе

Теперь более подробно о новостях корпораций:

Компания Тикер Результат за неделю Akamai AKAM -14,91% Adobe ADBE -12,84% West Pharmaceuticals WST -11,62% Viatris VTRS +18,31% Trimble TRMB +18,46% Diamondback Energy FANG +20,35%

Акции разработчика Akamai (AKAM) упали почти на 15% после отчета за четвертый квартал. Компания была основана в 1998 году и поначалу работала в сфере доставки контента, но с 2022 года также предлагает услуги облачных вычислений. Akamai разочаровала инвесторов результатом продаж, ниже ожиданий, и прогнозом доходов на следующий квартал. В будущих прогнозах предусмотрено снижение доходов первой половины года, поскольку только 7 из 10 клиентов сети доставки контента продлят свой контракт.

На данный момент Akamai считает своими клиентами Министерство труда США, Бюро переписи населения и Министерство обороны, кроме частных игроков, таких как Roblox (rblx.N) и Adobe (ADBE). Однако, у большинства компаний ограниченный технологический бюджет и они сокращают свои расходы на продукты кибербезопасности в этом году, чтобы оставаться конкурентоспособными в неопределенной экономической среде.

Акции Adobe (ADBE) упали после того, как OpenAI, основатель чат-бота ChatGPT, представил нейросеть Sora, которая генерирует видео по текстовому запросу.

«Sora способна создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона. Модель (искусственного интеллекта — ред.) понимает не только то, что пользователь указал в запросе, но и то, как эти вещи существуют в физическом мире», — говорится в пресс-релизе компании.

В OpenAI уточнили, что сейчас нейросеть может создавать ролики продолжительностью до минуты, генерировать видео из статических изображений, а также заполнять недостающие кадры в существующих роликах или расширять их.

Хотя у нынешней версии Sora есть, по словам разработчиков, и «слабые места». В частности, в некоторых случаях нейросеть может не прослеживать причинно-следственную связь. Например, в сгенерированном ролике человека, который ест печенье, на самом печенье не останется следов от укусов.

Пока Sora недоступна для широкого круга пользователей, но разработчики предоставили доступ к нейросети специалистам из разных областей, в том числе экспертам по дезинформации и кибербезопасности. Также в компании уточнили, что занимаются разработкой инструментов, которые будут ограничивать пользователей в создании контента, нарушающего политику компании, и позволят определять, что ролик был сгенерирован нейросетью.

OpenAI открывает нам окно в будущее, где границы между воображением и реальностью стираются. Sora — это только начало.

Кроме того, OpenAI, при поддержке Microsoft (MSFT), работает над инструментом веб-поиска, непосредственно соревнуясь с Google. Об этом сообщил The Information в прошлую среду. Google в четверг запустил Gemini 1.5 — свою последнюю обучающую модель ИИ.

Но достижения стартапа OpenAI представляют серьезную угрозу для бизнеса родительской компании Google Alphabet (GOOGL) и Adobe (ADBE), из-за чего их акции падали на прошлой неделе.

Компания West Pharmaceuticals (WST), которая производит детали и устройства, которые используются для инъекционного лекарства, предупреждала в последние месяцы, что ее клиенты замедляют закупку новых товаров, но в октябре еще прогнозировала рост продаж в этом году на 7−9%. Однако, теперь компания ожидает роста продаж лишь на 2−3% в 2024 году на фоне потери части клиентов. Однако, компания заявила, что ожидает оживления бизнеса после первого квартала года — когда у клиентов будет ликвидирована значительная часть накопленных запасов.

Акции компании Viatris (VTRS), которая ранее входила в состав холдинга Pfizer и была выделена в отдельную компанию в 2020 году, активно росли в течение недели без очевидных новостей и катализаторов. Есть гипотеза, что акции активно покупают в преддверии отчета, который будет опубликован 28 февраля. От компании ожидают новостей о патентном споре с Novo Nordisk вокруг молекул, используемых в препаратах для снижения веса, — многомиллиардный рынок доходов и самая горячая тема в сфере фармацевтических компаний.

Акции компании Trimble (TRMB), которая занимается разработкой технологий для точного земледелия и позиционирования, выросли после хорошего отчета. Главным позитивом является увеличение годового периодического дохода (ARR) на 13% в четвертом квартале и в течение всего года. Вместо того, чтобы просто предоставлять услуги точного позиционирования для ключевых рынков, таких как строительство, инфраструктура, транспорт, картографирование и сельское хозяйство, возможности аналитики и моделирования Trimble позволяют клиентам постоянно оптимизировать свои операции.

Акции Diamondback Energy (FANG) выросли почти на 18% после объявления об объединении с частной компанией Endeavour Energy Resources по созданию нового нефтегазового гиганта в отрасли.

Главные события недели

На этой неделе рынок акций отдыхает в понедельник — отмечается Президентский день, поэтому мы увидим короткую сессию. Из важных макроэкономических новостей — публикация протокола последнего заседания ФРС в среду в 21:00 по Киеву.

Однако, самым весомым катализатором будет отчет компании Nvidia (NVDA), которая, пожалуй, является самой главной компанией сейчас на рынке, поскольку возглавляет тему искусственного интеллекта. Есть предположение, что акции NVDA достигли пика по темпу роста как акций, так и динамики доходов, а также номинально хороший отчет и прогнозы могут привести к коррекции в акциях.

Падение NVDA может потянуть весь рынок ниже. В целом, рынок акций входит в турбулентный период второй половины февраля, который статистически является едва ли не самым плохим периодом в году. На рынке активно настраиваются на коррекцию до середины марта, поэтому стоит быть более осмотрительным.