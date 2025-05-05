Мировые валютные ралли неизбежны: что будет с курсом доллара и евро в Украине

Мировой валютный рынок будет и дальше лихорадить, что отразится на курсе евро в Украине. Глобальные торговые войны, усиление военной напряженности с увеличением числа «горячих» точек, предстоящее заседание ФРС США по процентным ставкам — вот неполный перечень драйверов валютных ралли по паре евро/доллар на этой неделе.

Несколько успокаивают инвесторов разговоры о предстоящих переговорах США-Китай по торговым перспективам. Это даже несколько стабилизировало цены на золото около уровней $3 260−3 270 за унцию. Обе страны понимают последствия глобальной войны, но противоречия между ними слишком большие.

Сможет ли импульсивный и малопредсказуемый Дональд Трамп со своей командой убедить более прагматичную, но такую же жесткую и уверенную в своих силах команду Си Цзиньпина добровольно сдать часть своих преференций — огромный вопрос. Скорее всего, мир ждет череда громких взаимных нападок перед тем, как переговорный процесс завершится максимально конструктивно для всей мировой экономики.

Поэтому на этой неделе количество факторов, которые напрямую и косвенно серьезно повлияют на мировой валютный рынок, только увеличится. Это делает прогнозы поведения рынков все сложнее.

Инвесторы откровенно боятся непредсказуемости Трампа и все больше склоняются к варианту скорой рецессии экономики Штатов. Экономика Евросоюза тоже находится не в лучшем своем состоянии, но на фоне американской выглядит более предсказуемо. Уровень инфляции и в США, и в Европе пока так и не достиг желаемого уровня в 2% по году, а главное — за счет повышения торговых тарифов скоро опять начнет расти.

В этих условиях ЕЦБ для стимуляции экономики Евросоюза на апрельском заседании отважился в очередной раз снизить свои ставки на 0,25% (основная ставка рефинансирования опустилась до 2,4% годовых, депозитная — до 2,25%, маржинального кредитования — до 2,65% годовых). Во многом Европейский центробанк смог это сделать благодаря большей прагматичности и предсказуемости поведения остальных регуляторов Европы, которые своими решениями влияют на динамику цен в ЕС.

У Федрезерва 7 мая задача будет гораздо сложнее. Ему приходится работать в условиях непредсказуемости решений президента. К тому же на американскую валюту давят все мировые вызовы и противоречия, которые «завязались» на долларе, как мировой валюте. То есть своими решениями (особенно в этот раз) Федрезерв реально «подвинет» все рынки — от золота, сырья и нефти до фондового и валютного. И на фоне пошатнувшегося доверия к доллару у Джерома Пауэлла уже не будет такого шанса поправить дела американской экономики с минимальными издержками.

Напомню, сейчас процентные ставки ФРС находятся на уровне 4,25−4,5% годовых, и Федрезерв не спешит их снижать. Тем более, что сам регулятор недавно повысил прогноз инфляции в США на 2025 год с 2,5% до 2,7%. Получается, чтобы избежать рецессии, американскому регулятору явно нужно снижать процентные ставки хотя бы на 0,25% годовых. Но сигналы рынка по росту цен говорят об опасности такого шага.

Растущий внешний долг (более $36 трлн), стоимость обслуживания которого во многом привязана к процентным ставкам Федрезерва, а также индексы доверия потребителей и состояния рынка труда также сигнализируют, что ставки надо понижать.

ФРС придется сделать непростой выбор. Поэтому, к речи Джерома Пауэлла по перспективам американской экономики 7 мая будет приковано мегавнимание со стороны всех мировых игроков, что приведет, в любом случае, к ралли по паре евро/доллар, и как следствие — к скачкам курса евро относительно гривны в Украине.

Из позитивного для нашей страны можно отметить, что на фоне опасений инвесторов глобальной рецессии, а также повышенных рисков охлаждения мировой экономики начали проседать цены на нефть. Это выгодно Украине, как с точки зрения потенциального снижения цен на энергоносители, так и с точки зрения снижения нефтяных доходов россии, а значит, сокращения возможностей для финансирования войны.

Цена на нефть марки BRENT:

Мой прогноз: ФРС все же решится на снижение ставки на те же 0,25% годовых, которые сделал ранее и ЕЦБ. В этом случае, разницы между ставками американского и европейского регулятора останутся в пределах около 2% годовых, что поддержит у части инвесторов интерес к американским активам, даже с учетом «фактора Трампа».

Кроме того, на фоне глобальных экономических рисков цены на золото, как на «защитный актив», в ближайшее время останутся на уровнях около $3 100 — 3 350 за унцию с серьезным потенциалом к дальнейшему росту до конца 2025 года.

График стоимости золота

На мировом валютном рынке на период с 5 по 9 мая я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,123 до 1,143 доллара за евро. Повышенную волатильность этой пары стоит ожидать 6−7 мая, — перед и во время оглашений решений ФРС США по процентным ставкам, и главное — комментариев его главы Джерома Пауэлла по перспективам американской и мировой экономики на ближайшее время.

Любое резкое утверждение Пауэлла или даже намек на дальнейшее улучшение/ухудшение дел в экономике США способно будет легко «двигать» рынок в пределах плюс-минус 1 цент на долларе, что для Украины означает моментальные колебания курса евро относительно гривны в пределах до 41−42 копеек на евро.

Что еще будет влиять на курс доллара и евро в Украине на этой неделе.

В условиях жестких валютных ограничений НБУ и стабильного поступления западной финансовой помощи у нашего регулятора есть все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривны на этой сложной неделе. Небольшие объемы и зарегулированность нашего валютного рынка дает Нацбанку возможность посредством оперативных интервенций и тактики их проведения влиять не только на курс доллара на межбанке, но и опосредованно на курс евро на период международных ралли по паре евро/доллар.

Более того, учитывая, что международная финансовая помощь от ЕС и МВФ сейчас поступает своевременно и в полном объеме, Нацбанк может себе позволить потратить дополнительные $500 млн — 1 млрд резервов в эти дни, чтобы исключить любые активные «подвижки» по курсу на нашем валютном межбанке.

К дополнительным вызовам в начале мая можно отнести сложные переговоры с держателями украинских ВВП-варрантов по их реструктуризации, а также внутренние вызовы, связанные с увеличением военных расходов. Фактор неопределенности будет работать против гривны в ближайшее время.

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Поэтому от профессионализма Нацбанка сейчас будет зависеть общий курсовой тренд по доллару на нашем рынке, а также опосредованно — масштабы колебаний курса евро относительно гривны. ЗВР в сумме около $42,4 млрд сейчас позволяют как поддерживать финансирования критического импорта, так и страховать гривну на валютном рынке.

Кроме того, в первой декаде мая клиентам банков надо профинансировать свои расчеты с персоналом за апрель, а также гривневые затраты на текущую хозяйственную деятельность. Это добавит предложения валюты на межбанке от экспортеров и станет позитивным фактором для нацвалюты.

Объемы ежедневных операций по системе Блумберг в течение недели составят от $145 млн до $240 млн. НБУ будет почти ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $35 млн до $130 млн, чего полностью хватает для жесткого контроля за курсом безналичного доллара на торгах.

Основными покупателями валюты на межбанке останутся госструктуры (в том числе и оборонка), энергетики, торговцы энергоносителями и товарами народного потребления. Кроме того, Нафтогаз будет докупать газ в хранилища, что тоже увеличит статистику торгов в отдельные дни мая. Продавцами останутся Нацбанк, аграрии и IT-сектор.

В начале мая открылись ежемесячные лимиты Нацбанка по покупке населением валюты на карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев и более. Поэтому банкам после таких продаж валюты придется выравнивать свою валютную позицию. Это приведет к росту их покупок безналичной валюты на торгах.

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Останется важным моментом, влияющим на настроения всех участников нашего валютного рынка, обстановка на фронтах и уровень обстрелов рф гражданской инфраструктуры.

Прогноз курса доллара и евро на 5−9 мая

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,123 до 1,143 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 5−9 мая, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,35 до 41,85 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,43 до 47,84 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15−20 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро.

Пик разброса котировок по евро в обменниках и кассах банков придется на этой неделе на 6−8 мая — перед, во время и утром на следующий день после оглашения решений ФРС по процентным ставкам и комментариев Джерома Пауэлла.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,05 до 42,00 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,10 до 41,90 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,30 до 48,10 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 46,40 до 47,90 гривен.