За полгода в Украину ввезли $7,5 млрд наличной валюты: почему людям выдают «некрасивые» доллары

Украинские банки продолжают выдавать старые купюры, преимущественно доллар. Финансисты сильно нарастили завоз иностранной наличности в страну. Однако спрос на доллар активно растет: его вовсю скупают в разных формах. «Минфин» выяснил в Нацбанке все возможные форматы таких приобретений для физлиц и расспросил регулятора о возможных изменениях валютных правил в будущем.

Проблема старых долларов никуда не делась

Впервые о проблемах с наличной инвалютой в Украине активно заговорили еще в середине 2023 года, и банкиры обещали их решать. Однако люди до сих пор жалуются на выдачу в кассах банков старой или изношенной валюты, в первую очередь доллара.

Реже претензии звучат во время классического валютообмена (наличная гривна на наличный доллар/евро), а чаще всего — от вкладчиков. Особенно от владельцев депозитов.

Сильнее всего раздражаются те, кто вносил свой вклад при открытии счета новыми американскими купюрами (выпускается с 2009 года) — синего цвета, а теперь его возвращают банкнотами старого образца 1996 года выпуска — «белыми долларами».

«Я принес банку новые банкноты во время открытия счета и хочу, чтобы мне вернули новые», — таков главный аргумент граждан, столкнувшихся с этой проблемой. Хотя опасения, что со временем «белый доллар» будет сложнее/дороже обменять, — также присутствуют.

Тем более, что даже сейчас не все готовы принимать старые банкноты или принимают их с комиссией, уменьшая сбережения людей. Речь не всегда идет о банках (есть небанковские обменники), но и о других сделках, которые нередко оплачивают наличной инвалютой (от покупки авто на вторичном рынке до недвижимости).

«Минфин» на местах в отделениях интервьюировал украинцев и убедился, что они просто не доверяют ни банкам, ни НБУ. Опасаются изменчивости правил и того, что потом не смогут конвертировать полученные банкноты без комиссии, которая может начинаться от 10% суммы и заканчиваться 50%.

«Заказал через приват 2000 долларов. И что вы думаете? Все купюрами 1996 года, которые естественно брать нет смысла. Можно сколько угодно заливать о том, что они являются действующим платежным средством. Но кому-то отдать такие потом будет невозможно, а обменники либо откажутся принимать, либо возьмут по сниженному курсу. Ну ок. Сниму гривнами и больше ни ногой в эту контору», — говорится в отзыве клиента Приватбанка из Запорожья, размещенном на сайте «Минфин».

Очень сильно украинцам не нравится то, что они не могут получить новые доллары не только после нескольких предзаказов. Они считают унизительным то, что не получают заказанное даже после соблюдения правил, которые банк вынуждает их выполнять. Работникам отделения безразличны желания людей, в которых видят не клиентов, а обязательных исполнителей новых правил и требований. Что отображается в последующих жалобах потребителей.

«На вопрос, как получить купюры нового образца, кассир посоветовала делать кучу заявок и ходить к ним в отделение, пока не появятся купюры нового образца. Выходит, клиент размещает депозит в Привате, а забрать его не может. Как могли по заявке привезти купюры старого образца? Почему я должен тратить кучу времени на заявки и ждать, когда появятся нормальные купюры? Даже не предоставили ответ, когда появятся новые купюры», — негодует в своем отзыве на «Минфине» клиент Приватбанка Сергей.

Что говорит НБУ

На государственный Приватбанк в отзывах на сайте «Минфин» поступает самое большое количество жалоб по долларовой банкноте. В связи с этим «Минфин» обратился к нему за официальными объяснениями, описав ситуации клиентов. Однако госбанк наотрез отказался отвечать, согласившись на публикацию такой своей позиции.

Что прискорбно, с учетом того, что именно Приватбанк обслуживает самое большое число физлиц в нашей стране — 24,18 млн человек, согласно официальному отчету НБУ на 1 июля 2024 года. Но, кстати, месяцем ранее их было чуть больше — 24,22 млн, то есть в течение июня 41,9 тыс. граждан закрыли свои счета, что согласуется с процитированным отзывом человека из Запорожья. Конечно, это не глобальный клиентский отток, и госструктура останется крупнейшим розничным банком в стране. А по его ответам понятно, что в Привате это понимают и не сильно тревожатся.

Хотя, конечно, люди жалуются не только на Приватбанк.

«В кассах Абанка мы не выдаем банкноты, не отвечающие требованиям НБУ, но жалобы имеем, их количество больше, чем в довоенный период. Клиенты стали более требовательны к состоянию купюр и годам выпуска», — сказала «Минфину» руководитель направления кассового обслуживания и инкассации Абанка Кира Кудла.

В Национальном банке в ответ на запрос «Минфина» также признали, что получают обращения недовольного населения в отношении покупок/продаж инвалюты и снятия средств со счетов. Регулятор выделил две ключевые проблемы:

Качество обслуживания в банках и небанковских финучреждениях, а именно невозможность снять валюту со счета или приобрести ее без предварительного заказа. В частности, получить наличную иностранную валюту желаемого достоинства.

Ограничение на валютные операции, а именно — обращение по ограничению трансграничных переводов, согласно Постановлению НБУ от 24.02.2022 № 18, а также вопрос о лимитах на покупку безналичной иностранной валюты в онлайн-банкинге: действующее ограничение — до 50 тыс. грн на текущий счет в месяц в одном банке.

В Нацбанке пообещали отрабатывать жалобы потребителей и принимать меры в отношении подопечных финучреждений, если те отмахиваются от претензий людей и отказываются выполнять их требования.

«Национальный банк Украины внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, постоянно анализируя полученные обращения по выявлению системных проблем и тенденций. В случае выявления нарушений со стороны финансовых учреждений, НБУ применяет соответствующие меры влияния для обеспечения соблюдения правил и защиты прав потребителей», — говорится в официальном ответе Нацбанка для нас.

Почему «всучивают» старый доллар

Большинство опрошенных банкиров, назвали главной причиной роста количества жалоб на некачественную валютную наличность рост спроса.

«С начала апреля банки ввозят в Украину ежемесячно более 1 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Почти весь этот объем — новые купюры. Скажем, в июне объем ввезенной наличности иностранной валюты достиг $1,33 млрд.

Но за тот же период объем приобретенной украинцами наличной валюты превысил $2 млрд. Очевидно, что частично общий спрос закрывается купюрами, которые банки и обменники получают от населения, конвертирующего валютные сбережения в гривну", — отметила «Минфину» директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Растущую потребность в инвалюте объясняют даже не столько выдачами вкладов, сколько классическим валютообменом.

«По сравнению с предыдущим годом, наблюдается рост спроса — более 2,5 раза — на наличную валюту. Это покупка наличной валюты (в основном долларов США) за наличную гривну», — подтвердили нам в пресс-службе Ощадбанка.

Доллар остается самой востребованной инвалютой, на второе место ставят евро.

«После снятия основных ограничений наибольший спрос традиционно фиксируется на покупку долларов США за наличную гривну. В то же время с начала полномасштабного вторжения заметно возрос спрос и на покупку евро.

У нашего банка, например, около 70% спроса на валюту фиксируется именно на наличность, из которых две трети — на доллар США. Растет доля приобретения безналичной валюты через банковское приложение GlobusPlus (около 15−30%): граждане охотно покупают безналичные доллары и евро за безналичную гривну, буквально двумя-тремя нажатиями на экран", — рассказал «Минфину» начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Банкиры ждут закрепления данной тенденции.

«Согласно сравнению объемов выдач клиентам наличной иностранной валюты, за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024-го, наблюдается увеличение выдач по доллару — более 50%, евро — более 100%. По нашему мнению, текущая тенденция сохранится в краткосрочной перспективе», — полагает начальник департамента обеспечения наличными денежными средствами Ukrsibbank BNP Paribas Group Елена Михайленко.

Все это подтверждается общими данными Нацбанка: в июле объемы продажи наличной инвалюты физлицам выросли с $2,1 млрд до $2,36 млрд, безналичной — с $1,19 млрд до $1,33 млрд.

Одновременно в отчетности НБУ видны объемы увеличения завоза в Украину наличной иностранной банкноты. В июне 2024 года они подросли, по сравнению с предыдущим месяцем, на 13% (до $1,3 млрд), по сравнению с июнем-2023 — в 2,1 раза, с июнем-2022 — в 3,9 раза. Еще более внушительный рост, в сравнении с довоенным 2021-м, когда в тот же месяц в страну поставили только $144 млн, это 9-кратная разница.

Наличный доллар/евро активно завозят в Украину в течение всего первого полугодия 2024 года — совокупно было поставлено аж $7,5 млрд, что в полтора раза больше аналогичного показателя 2023 года ($4,7 млрд) и в 5 раз больше — если брать довоенный 2021-й год ($1,4 млрд). Мы видим, что украинцам требуется все больше новой валютной наличности, и даже растущих объемов не хватает для качественного обеспечения этого спроса.

Есть и вторая проблема — недостаточный оперативный вывоз из Украины изношенной и старой (старого образца, не последние выпуски) иностранной банкноты. Многие банки настаивают на том, что не поврежденный (не изношенный/ветхий) доллар 1996 года — действующее платежное средство во всем мире, потому отказываются тратиться на его вывоз за границу для пополнения корсчета и поставки банкнот новых серий. Такие купюры снова и снова прогоняются через наш денежный оборот, несмотря на то, что украинцы не всегда хотят брать их в банках.

Часто людям ставят жесткий ультиматум — или берете имеющиеся валютные банкноты, или никакие. Другая альтернатива для вкладчиков — это выдача средств по курсу в гривне: по текущему курсу банка, который не всегда может быть выгодным, по сравнению с другими предложениями на рынке. Что еще больше нагнетает негативные настроения со стороны населения и провоцирует увеличение количества жалоб.

По статистике НБУ, в июне 2024 года банковская система сократила объем вывоза наличной инвалюты, по сравнению с предыдущим месяцем, в 1,7 раза (до $69,3 млн), а с аналогичным периодом 2023-го — на 4,5% (тогда $72,6 млн).

Только на первый взгляд кажется, что во время войны украинцы стали намного требовательными к валютным банкнотам. Но если сравнить общие объемы вывоза ветхих/старых купюр, то можно убедиться, что до полномасштабного вторжения денежный оборот доллар/евро в Украине просто обновлялся более активно. Часто просто не было повода для недовольства.

По официальным данным видно, что в январе-июне 2024 года объем вывоза инвалюты из нашей страны был в 2,2 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года, — $585,8 млн против $1,27 млрд.

Конечно, вывоз постепенно подрастает: например, в январе-июне 2023 года за рубеж было отправлено вообще только 329,1 млн. Тем не менее, на довоенные показатели обновления банкнотного ряда банковская система еще не вышла.

Кто возит доллар украинцам

Проблемы с завозом/вывозом из Украины иностранных банкнот начались с первого дня большой войны, поскольку из-за воздушных атак врага сразу был введен запрет на полеты для гражданской авиации. Заграничная наличность к нам завозилась именно самолетами, и как только от них пришлось отказаться, пришлось менять логистику и прокладывать новые маршруты. А еще решать вопросы с выездом специализированного персонала.

Чаще всего это мужчины призывного возраста, далеко не у всех из них есть бронь и они могут свободно выезжать за границу.

«В связи с отсутствием авиационного сообщения с февраля 2022 года существуют определенные вызовы по трансграничному перемещению наличных альтернативными каналами поставки. Банками, у которых есть действующие международные договоры по снабжению наличными, организуются поставки автомобильным транспортом.

Однако, учитывая ситуацию в стране, иностранные банки осуществляют организацию поставки или приемки банкнот не на территории Украины, а за ее пределами. То есть нужно осуществлять выезд уполномоченных лиц за пределы нашей страны (инкассаторов), что существенно ограничено со стороны государства, с учетом действия военного положения и мобилизационных мероприятий для мужчин призывного возраста", — подчеркнула нам Елена Михайленко из Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Финансисты объясняют, что доставка наличных из-за границы на инкассаторских броневиках не только дороже, но и дольше. Потому вывоз изношенных купюр может тормозиться.

До войны поставками инвалюты в Украину занималось полдюжины украинских банков, а сейчас это единицы. Главный поставщик — Райффайзен Банк, с которым нам удалось пообщаться.

«Райф был одним из первых банков, который после начала полномасштабного вторжения построил сухопутную логистику доставки иностранной валюты в Украину. В 2023 году наш банк завозил около 70% всей наличной валюты в нашу страну и был первым, кто следил за качеством ввозимой валюты, обменивал изношенную валюту и вывозил ее с рынка. Сейчас мы каждые 3−5 дней завозим валюту в Украину», — сообщил «Минфину» директор департамента денежного обращения, инкассации средств и перевозки валютных ценностей Райффайзен Банка Виктор Гаркуша.

Вторым после Райффайзен Банка считают государственный Ощадбанк, который обслуживает не только собственные отделения, но и банков-партнеров, и уверяет, что предоставляет клиентам эмиссионные банкноты — свеженапечатанные.

«Ощадбанк — один из немногих банков, который самостоятельно ввозит иностранную валюту из-за границы. Это исключительно эмиссионные банкноты», — заверили «Минфин» в пресс-службе Ощадбанка.

Как физлицу лучше купить доллар или евро

Люди, покупающие наличный доллар, всегда могут отменить операцию и уйти из отделения, если им не понравились банкноты евро или доллар, — это их бесспорное право. Сложнее с теми, кто покупает инвалюту в безналичном формате и проводит снятие в кассах. Здесь, чтобы не разочаровываться, рекомендуют, держаться ближе к банкам-поставщикам банкноты. Например, Приватбанк самостоятельно ее не завозит, потому может еще долго крутить через свою кассу купюры старых образцов.

«Минфин» в своем запросе попросил Нацбанк перечислить все доступные на текущий момент возможности для покупки инвалюты населением, и получил 5 вариантов:

Классический валютообмен в кассе — наличную инвалюту за наличную гривну без ограничений. Покупка безналичной инвалюты по официальному курсу НБУ с обязательным размещением на депозит от 6 месяцев (без права досрочного расторжения) без ограничения суммы. Покупка безналичной инвалюты на эквивалент до 200 тыс. грн/мес. в одном банке с обязательным размещением на 3 месяца. Покупка безналичной инвалюты на текущий счет на эквивалент 50 тыс. грн/мес. в одном банке с правом мгновенного снятия. Покупка наличной инвалюты за безналичную гривну на сумму до 100 тыс. грн в день.

Последний вариант был детально расписан и уточнен НБУ недавно, в его Постановлении № 83, которое вступило в силу 11 июля 2024 года. Его логика была привязана к ограничениям, действующим для снятия гривны со счета. Во время войны украинцам позволяется в сутки снимать с любого вида счета (текущий, депозитный) не более 100 тыс. грн, вне зависимости от его валюты. А значит, ничего не мешает любому желающему снять эту сумму и купить на нее наличную инвалюту.

Говорят, что некоторые это делали даже до отдельного разрешения регулятора. Потому тот решил это официально позволить, но только на 100 тыс. грн в день — не больше, что мы отдельно уточнили.

«Право на такой формат покупки свыше 100 тыс. грн пока не предусмотрено. Ежедневный лимит в 100 тыс. грн. соответствует лимиту на выдачу наличных средств с текущих счетов клиентов», — подчеркивается в ответе Нацбанка.

Хотя все помнят, что с декабря 2023 года НБУ отменил все ограничения для населения на покупку наличной инвалюты, и люди могут покупать любую сумму. Но с 400 тыс. грн банк обязательно затребует документы о происхождении средств в рамках финансового мониторинга.

В банках отмечают угасание спроса на безналичную покупку инвалюты со стороны граждан.

«Что касается конвертационных депозитов, то они сейчас почти невостребованы. Ведь, во-первых, разница курсов на межбанке и наличном рынке уменьшается, во-вторых, отмена ограничений на покупку валюты убрала с рынка фактор ажиотажа: проблем с покупкой валюты нет. Потому и отпала необходимость покупать безналичную валюту с обязательным ее размещением на депозите», — объяснил Тарас Лесовой из Глобус Банка.

Но даже, когда люди приобретают доллар или евро в безналичной форме, они все равно предпочитают его со временем обналичивать.

«Именно наличные доллары и евро, особенно первые, остаются лидером симпатий украинцев. Статистика Национального банка свидетельствует, что за последние несколько лет остатки иностранной валюты на счетах украинцев остаются почти неизменными. То есть валюта, которая покупается в банковских приложениях в пределах 50 000 грн в месяц и с размещением на депозите, в основном снимается со счетов, обналичивается», — подтвердила нам Анна Золотько из Unex Bank.

В Ощадбанке нам рассказали, что люди продолжают пользоваться даже безналичной возможностью валютной покупки, которую власти запустили в начале войны — по официальному курсу НБУ на депозит от 6 месяцев. И что у его клиентов средний объем таких приобретений составляет $5 тыс.

Во многих банках признают также, что население все активнее конвертирует в доллар/евро гривневые вклады после истечения их сроков. Это считают реакцией на девальвацию гривны, курс которой в октябре 2023 года перевели в режим управляемой гибкости. С 36,6 грн/$ он в июле проваливался до 41,49 грн/$ по официальному показателю НБУ, а на этот понедельник, 12 августа, составлял 41,12 грн/$.

«Прирост новых гривневых вкладчиков приостановился, отчасти бывшие гривневые вкладчики за снятую с депозитов гривну покупают валюту. И причины преимущественно экономические: происходит объективный рост инфляции (соответственно, ожидается рост потребительских цен до 10%) и тому подобное, сюда же можно добавить и военную неуверенность/военные риски», — объяснил Тарас Лесовой.

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Что будет с валютными правилами

Несмотря на недавние волны девальвации гривны, Нацбанк в ответе на запрос «Минфина» сообщил, что продолжает работать над изменением/либерализацией валютных правил по текущей дорожной карте в рамках изначально утвержденной Стратегии смягчения валютных ограничений. Хотя чиновники и признают, что покупки доллара/евро населением сказываются на ситуации на межбанке.

«Операции населения на наличном сегменте валютного рынка вносят соответствующий вклад в общий объем чистого спроса на валютном рынке. Банки, осуществив продажу наличной валюты населению, в дальнейшем покупают эквивалентный объем валюты на валютном рынке Украины для калибровки собственной валютной позиции. Национальный банк постоянно присутствует на рынке и в пределах режима управляемой курсовой гибкости предотвращает чрезмерные курсовые колебания и своими операциями балансирует валютный рынок», — говорится в ответе НБУ.

В то же время регулятор подчеркнул, что продолжит снимать валютные ограничения, только при условии формирования надлежащих предпосылок. В Нацбанке «Минфину» выделили показатели, на которые будут ориентироваться:

Инфляционная динамика и инфляционные ожидания. Уровень международных резервов. Привлекательность сбережений в гривне. Параметры финансовой стабильности.

Ожидается, что ключевым показателем станет размер золотовалютных резервов НБУ, который пока снижается: в июле на 1,8% — до $37,2 млрд, несмотря на $2,2 млрд, поступившие от МВФ.

Их не хватило для позитивной динамики из-за того, что регулятору пришлось больше потратить для поддержки курса гривны на межбанке: уже не $2,99 млрд, как в июне, а $3,3 млрд. В августе регулятор большие надежды возлагает на $3,9 млрд от США, которые наша страна уже получила, и возможно не все потратит на текущие выплаты по госдолгу и интервенции на межбанке.