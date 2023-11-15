Китай хочет спасти экономику c помощью человекоподобных роботов

КНР планирует в ближайшие годы начать производство человекоподобных роботов и стать мировым лидером в робототехнике. Как пишет TheEpochTimes, благодаря этим технологиям КНР планирует перезапустить экономику и побороть американские санкции. «Минфин» публикует перевод статьи.

Роботы государственного значения

Китай планирует в ближайшие годы начать производство человекоподобных роботов. Это должно помочь стране стать мировым лидером в робототехнике и перезапустить свою экономику, — говорится в директиве, опубликованной на этой неделе Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Цель проекта — создать инновационную базу для гуманоидных роботов и обеспечить возможность самостоятельного производства их основных частей. В соответствии с планом MIIT, продукция будет соответствовать передовым международным стандартам качества и использоваться в сложных условиях, на производстве и в сфере услуг.

Человекоподобные роботы, равно как и смартфоны, компьютеры и транспортные средства на новых видах топлива, обладают «мощнейшим» потенциалом, способным «революционизировать» жизнь людей, — говорится в документе.

Пекин надеется, что к 2025 году в стране появятся две-три профильных компании мирового уровня, а также будут развиваться более мелкие предприятия, специализирующиеся в этой области. Еще через два года планируется создать «безопасную и надежную цепочку поставок» технологий и сделать страну конкурентоспособной на мировом рынке. К этому моменту, как ожидается, такие продукты будут глубоко интегрированы в экономику и станут «новым двигателем» экономического роста.

Эта директива — еще одна попытка Китая повысить технологическую независимость на фоне ужесточения Соединенными Штатами запрета на доступ Китая к передовым американским микросхемам. Расширяя меры контроля, принятые в октябре прошлого года, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в середине октября потребовало от американских фирм получать лицензию на экспорт передовых полупроводниковых микросхем в Китай.

По их мнению, это необходимо для предотвращения использования Пекином этих микросхем в военных целях. 23 октября правительство США обязало компанию Nvidia прекратить поставки в Китай большинства ключевых микросхем искусственного интеллекта.

В документе MIIT содержится просьба к местным компаниям разработать микросхемы искусственного интеллекта для человекоподобных роботов, которые позволят осуществлять самообучение и другие функции. На следующий день после этого сообщения акции полудюжины китайских компаний, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта, подскочили на 20%, а котировки акций других производителей робототехнической электроники также резко выросли.

Дорожная карта Пекина предполагает, что китайские компании будут конкурировать с такими гигантами, как Samsung, Microsoft, Nvidia и Tesla, которые инвестируют в эту сферу. В частности, глава Tesla Илон Маск также пытается создать человекоподобного робота под названием Optimus или Tesla Bot. Однако, после большой шумихи, поднятой в прошлом году, демонстрация робота, медленно идущего по сцене и машущего рукой толпе, не оправдала ожиданий.

Что уже сделали

Лу Ханьчэнь, директор Института отраслевых исследований Gaogong, сообщил государственному изданию Securities Times, что, хотя Китай пока не занят масштабным производством человекоподобных роботов, эта цель не так уж далека. В этом году более 10 китайских компаний представили инновационные разработки, связанные с гуманоидными роботами, отметил он, добавив, что в Китае уже есть вспомогательные мощности для разработки промышленных роботов.

Пекин выделил около 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) на финансирование разработки роботов. 6 ноября в столице Китая был открыт первый инновационный центр по гуманоидным роботам, который будет работать над решением актуальных «ключевых общих проблем», включая систему управления, программное обеспечение с открытым кодом и прототипы роботов.

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Как минимум, одна китайская компания, Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co, пообещала представить своего первого человекоподобного робота к концу года. По оценкам китайской брокерской компании Zheshang Securities, к 2030 году на рынке человекоподобных роботов будут востребованы 1,77 млн таких машин.