Падение акций, вызванное появлением китайского сервиса ИИ DeepSeek в начале недели, показало насколько хрупок фондовый рынок. По словам Нассима Талеба, падение Nvidia на 17% может стать началом более масштабного спада. В чем он видит ключевые риски, пишет Business Insider. «Минфин» публикует перевод статьи.
Это только начало: автор «Черного лебедя» предрек рынкам новые проблемы
Нассим Талеб, автор книги «Чёрный лебедь», считает, что падение акций Nvidia на 17% может быть лишь началом череды событий, которые ждут инвесторов. По его мнению, не исключено, что в будущем акции могут упасть ещё сильнее.
Талеб, который является советником хедж-фонда Universa Investments, предупредил о возможном крахе Nvidia. Этот крах, который лишил рыночную капитализацию гиганта по производству микросхем почти $600 млрд, может привести к дальнейшему значительному падению акций.
В интервью агентству Bloomberg Талеб сказал: «Это соответствует тому, чего мы можем ожидать, я имею в виду, что когда что-то меняется с 1 на 10, а затем обратно на 9, люди впадают в панику».
На фоне более широкой распродажи, вызванной DeepSeek в понедельник, акции Nvidia упали на 17%, что привело к потере $589 млрд из их рыночной капитализации. Это стало худшей потерей стоимости за один день в истории компании. Общие рыночные потери превысили $1 трлн к концу сессии в понедельник.
Однако Талеб считает, что это падение было относительно незначительным, учитывая стремительный рост акций в последние годы. Он назвал распродажу в понедельник «небольшим провалом».
«Вы строите всё на надежде, что люди будут использовать ваш чип, будут использовать ваш продукт, но может случиться так, что кому-то другому придет в голову идея получше, или он найдет другой способ решить проблему. Именно это и произошло в данном случае. Это намёк на то, что будет дальше», — сказал Талеб.
Откат Nvidia продемонстрировал, насколько хрупкие рынки. Талеб указал на то, насколько сильно инвесторы сконцентрировались в небольшом уголке рынка. Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet и Broadcom обеспечили почти половину всех приростов S&P 500 в 2024 году, согласно анализу Goldman Sachs.
Талеб отметил, что люди также склонны недооценивать, насколько волатильными могут быть акции технологических компаний в течение одного торгового дня. Он назвал акции в этом секторе «серыми лебедями».
«Это начало», — добавил Талеб. «Начало приспособления людей к реальности, потому что теперь они понимают, теперь она больше не безупречна. У вас есть маленький скол на стекле. Теперь они понимают, о, она не безошибочна. Может, мне стоит пересмотреть [оценки]».
Читайте также: Китайский аналог ChatGPT переворачивает рынки США и Европы
DeepSeek, китайский стартап, чья модель искусственного интеллекта конкурирует с американскими аналогами, вызвал опасения по поводу покупки акций в сфере искусственного интеллекта в США. В частности, распродажа подчеркнула опасения по поводу двух ключевых рисков, которые инвесторы в основном игнорировали до сих пор — завышенные оценки и большие расходы на ИИ со стороны американских технологических компаний с большой капитализацией.
Марк Шпицнагель, главный инвестиционный директор Universa Investments, хедж-фонда, который консультирует Талеб, сравнил рост акций технологических компаний в последние годы с пузырём доткомов. Он добавил, что сейчас рынок, похоже, находится в «величайшем пузыре в истории человечества».
Академия «Минфин»: Инвестиционный трамплин
Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.
Комментарии - 2
питання всього три:
1) Який зараз капітал особисто в пана Нассіма Талеба?
2) Скільки пан Нассім Талеб заробив власних коштів торгуючи на фондовому ринку?
2) В які конкретно активи радить вкладатися пан Нассім Талеб, замість акцій найбільшої в світі за капіталізацією компанією Nvidia та 6ти інших компаній чудової сімки, котрі тягнуть увесь фондовий ринок?
Пан Нассім Талеб зазначає, що акції технологічних компаній США і зокрема Nvidia зазначають краху, він не зазначає коли, або в яких часових рамках це станеться, в такій парадигмі легко бути «прогнозистом», бо фондовий ринок обвалиться і не один раз, як і акції будь-якої компанії, вони не зростають нескінченно, це не складно зрозуміти відкривши будь-який графік.
p. s. Не треба оперувати форточкою «ну він же радник хедж-фонду, йому видніше», Арестович теж був радником президента України, казав, що війна закінчиться за 2−3 дні, потім що закінчиться за 2−3 тижні, закінчилася? Ні. А посада радника Президента цілої країни це теж не дрібничка якась. Таких радників може бути купа і всі вони можуть щось радити, питання не акцентовані на те, щоб якось підривати авторитет Нассіма Талеба, чи знає