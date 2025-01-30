Это только начало: автор «Черного лебедя» предрек рынкам новые проблемы

Падение акций, вызванное появлением китайского сервиса ИИ DeepSeek в начале недели, показало насколько хрупок фондовый рынок. По словам Нассима Талеба, падение Nvidia на 17% может стать началом более масштабного спада. В чем он видит ключевые риски, пишет Business Insider. «Минфин» публикует перевод статьи.

Нассим Талеб, автор книги «Чёрный лебедь», считает, что падение акций Nvidia на 17% может быть лишь началом череды событий, которые ждут инвесторов. По его мнению, не исключено, что в будущем акции могут упасть ещё сильнее.

Талеб, который является советником хедж-фонда Universa Investments, предупредил о возможном крахе Nvidia. Этот крах, который лишил рыночную капитализацию гиганта по производству микросхем почти $600 млрд, может привести к дальнейшему значительному падению акций.

В интервью агентству Bloomberg Талеб сказал: «Это соответствует тому, чего мы можем ожидать, я имею в виду, что когда что-то меняется с 1 на 10, а затем обратно на 9, люди впадают в панику».

На фоне более широкой распродажи, вызванной DeepSeek в понедельник, акции Nvidia упали на 17%, что привело к потере $589 млрд из их рыночной капитализации. Это стало худшей потерей стоимости за один день в истории компании. Общие рыночные потери превысили $1 трлн к концу сессии в понедельник.

Однако Талеб считает, что это падение было относительно незначительным, учитывая стремительный рост акций в последние годы. Он назвал распродажу в понедельник «небольшим провалом».

«Вы строите всё на надежде, что люди будут использовать ваш чип, будут использовать ваш продукт, но может случиться так, что кому-то другому придет в голову идея получше, или он найдет другой способ решить проблему. Именно это и произошло в данном случае. Это намёк на то, что будет дальше», — сказал Талеб.

Откат Nvidia продемонстрировал, насколько хрупкие рынки. Талеб указал на то, насколько сильно инвесторы сконцентрировались в небольшом уголке рынка. Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet и Broadcom обеспечили почти половину всех приростов S&P 500 в 2024 году, согласно анализу Goldman Sachs.

Талеб отметил, что люди также склонны недооценивать, насколько волатильными могут быть акции технологических компаний в течение одного торгового дня. Он назвал акции в этом секторе «серыми лебедями».

«Это начало», — добавил Талеб. «Начало приспособления людей к реальности, потому что теперь они понимают, теперь она больше не безупречна. У вас есть маленький скол на стекле. Теперь они понимают, о, она не безошибочна. Может, мне стоит пересмотреть [оценки]».

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DeepSeek, китайский стартап, чья модель искусственного интеллекта конкурирует с американскими аналогами, вызвал опасения по поводу покупки акций в сфере искусственного интеллекта в США. В частности, распродажа подчеркнула опасения по поводу двух ключевых рисков, которые инвесторы в основном игнорировали до сих пор — завышенные оценки и большие расходы на ИИ со стороны американских технологических компаний с большой капитализацией.

Марк Шпицнагель, главный инвестиционный директор Universa Investments, хедж-фонда, который консультирует Талеб, сравнил рост акций технологических компаний в последние годы с пузырём доткомов. Он добавил, что сейчас рынок, похоже, находится в «величайшем пузыре в истории человечества».

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