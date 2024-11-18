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18 ноября 2024, 7:10 Читати українською

Доллар и евро в Украине 18-22 ноября: способны ли валютные игры банков расшатать курс

На этой неделе бизнес будет активно рассчитываться с бюджетом. Это традиционно подстрахует гривну на межбанке и отчасти облегчит задачу Нацбанку по сглаживанию диспропорций между спросом и предложением валюты на торгах.

На этой неделе бизнес будет активно рассчитываться с бюджетом.

По моим расчетам, с 18 по 22 ноября НБУ потратит из резервов для поддержки гривны от $620 млн до $740 млн. Помогут регулятору поддерживать «гибкую курсовую стабильность» на межбанке и повышенные с октября нормативы резервирования для банков.

Несмотря на активную скупку банками бенчмарк-ОВГЗ для покрытия этого норматива, у мелких и средних финучреждений все еще ощущается нехватка гривневых ресурсов для выполнения требований Нацбанка по резервированию.

Они вынуждены привлекать средства через депозиты предприятий и граждан, а также межбанковский ресурсный рынок. Это связывает часть излишнего гривневого навеса в банковской системе и снижает давление на валютный рынок.

Сложнее Нацбанку с крупными банками: в основном это госбанки, крупнейшие «дочки» иностранцев и несколько банков с отечественным капиталом. У большинства из них уже есть в портфеле необходимый объем бенчмарк-облигаций и снова наблюдается избыток гривневой ликвидности на срок от 1 дня до 1 месяца.

Вложить эти ресурсы в долгосрочные проекты они не могут из-за «гэпов», а особых сфер предложения именно для таких коротких денег сейчас у них немного. В итоге именно эти «горячие» деньги — основные ресурсы для размещения банками средств в депозитные сертификаты Нацбанка «овернайт» под 13% годовых (действующий на данный момент уровень учетной ставки НБУ), в короткие кредиты торговле, «игры» с ОВГЗ с короткими сроками до погашения, а также для работы по собственной валютной позиции для заработка на торговле СКВ.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков



С одной стороны, учитывая зарегулированность валютного рынка и низких нормативов валютной позиции, эти ресурсы не могут существенно расшатать валютный рынок.

Но, с другой стороны, при нынешнем очень малом объеме ежедневного валютного межбанка (обычно до $170−240 млн максимум) даже $10−35 млн, которые банки покупают в течение дня для операций по валютной позиции, — это довольно значительные суммы. И они создают определенное давление на курс.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Особенно это давление ощущается в те периоды, когда граждане активно скупают валюту на свои карты в пределах ежемесячного лимита в 50 тыс. грн. И если это происходит в короткий период времени (а так это и происходит на практике), то все это создает дополнительную курсовую суету на валютном рынке.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Определенный элемент интриги на нашем валютном рынке продолжит вносить на этой неделе и евро. Ведь валютные ралли с постепенным укреплением позиций доллара относительно евро продолжаются.

График поведения пары евро/доллар с начала ноября

Это сохранит за евровалютой не только имидж главного «возмутителя спокойствия» для нашего валютного межбанка, но и закрепит репутацию евро, как главного инструмента для спекуляций на наличном рынке.

Коррекция пары евро/доллар после победы Дональда Трампа продолжается. На фоне различных геополитических вызовов, войны в Украине, на Ближнем Востоке и политического кризиса в Германии многочисленные экономические факторы и заявления политиков серьезно влияют на поведение этой пары.

Поэтому на этой неделе евровалюта продолжит оставаться «хитом» для заработка как для мировых спекулянтов, так и для их местных украинских коллег.

Из позитивного, что психологически и позднее, в конце 2024 г. — начале 2025 г., финансово будет страховать гривну стоит отметить положительную оценку Еврокомиссии нашего отчета о выполнении Плана Украины для Ukraine Facility.

Это открывает путь к получению нашей страной второго регулярного транша (предоставляется при условии выполнения индикаторов) в размере 4 млрд евро. В итоге общая сумма финансирования достигнет запланированные на этот год 16,1 млрд евро.

Правда, окончательное решение должен утвердить Совет EC, но в данном случае это уже больше бюрократическая процедура.

К традиционным факторам, которые существенно влияют на поведение всех участников валютного рынка Украины, можно отнести обстановку на фронтах, степень активности обстрелов рашистами критической инфраструктуры Украины, отключения электроэнергии и отопительный сезон.

Все это существенно влияет не только непосредственно на поведение игроков на межбанке, но и изменяет объемы покупки/продажи валюты на торгах. Наступление холодов и необходимость вкладывать значительные средства в восстановление энергетики увеличивают затраты импортеров на покупку валюты для закупки оборудования и топлива.

При этом перебои с электроэнергией бьют по украинскому экспорту, промышленности, аграриям и сокращают поступления валютной выручки по данным статьям. Все эти перекосы спроса и предложения на валютном межбанке практически ложатся на плечи Нацбанка, который вынужден более активно тратить ЗВР для поддержания курса гривны на торгах.

В итоге определенный элемент нервозности на украинском валютном рынке на этой неделе сохранится в силу ряда факторов, значительная часть которых вообще не зависит от Нацбанка.

Учитывая тот факт, что на международных рынках сейчас на пару евро/доллар влияет много политических событий, любое высказывание Дональда Трампа или ведущих европейских политиков (особенно немецких и французских) сейчас может провоцировать скачки или очередной обвал евро относительно доллара. И это будет постоянно преподносить сюрпризы по курсу евро в Украине относительно гривны.

Прогноз курса доллара и евро на 18−22 ноября

Межбанк

Главным продавцом доллара на торгах традиционно останется НБУ. Но период бюджетных платежей у бизнеса, скорое завершение месяца и текущая хозяйственная деятельность компаний приведут к определенному росту предложения на рынке валюты со стороны клиентов.

В любом случае, общий спрос на валюту будет превышать ее предложение со стороны экспортеров. Нехватку предложения (до 45−70% от общего объема спроса) и вынужден будет закрывать НБУ, активно проводя свои интервенции.

Курс евро на торгах по-прежнему будет зависеть от двух составляющих: поведения пары евро/доллар на мировых рынках и динамики курса доллара к гривне на украинском межбанке.

С 18 по 22 ноября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,05 до 1,069 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,15 до 41,60 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,20 до 44,47 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек. В случае значительных ралли евровалюты на международном рынке, и, соответственно, существенных скачков курса евро на нашем межбанке, владельцы обменников будут оперативно менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня, а также расширят спред по евро до 30−45 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,90 до 41,80 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,10 до 41,75 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,10 до 44,70 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,40 до 44,60 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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