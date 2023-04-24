Доллар и евро в конце апреля: пересечет ли курс «красные линии»

Последняя рабочая неделя апреля на украинском валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Причем клиентам банков и самим финансистам придется решать одновременно много задач, существенно влияющих на курс.

Из внутренних факторов стоит отметить, в первую очередь, скорое завершение месяца и необходимость закрытия для многих компаний их валютных и гривневых обязательств на отчетную дату. Это активизирует как покупателей валюты, так и ее продавцов.

Как растет спрос на валюту на межбанке

Спрос на валюту на межбанке вырастет не только у компаний, но и у самих банков. Банкирам надо закрывать свои операции по собственной валютной позиции, чтобы выйти на финансовый результат по торговле валютой на первое число.

А многие банки недавно активно распродавали свою собственную валютную позицию для выполнения все время повышающихся нормативов резервирования в гривне на корсчете в НБУ. Теперь им надо откупить эту валюту на межбанке или у Нацбанка, чтобы минимизировать свои валютные риски.

Так что спрос на валюту на этой неделе будет стабильно высоким.

А вот с клиентским предложением будет всё не так просто. Аграрии, как основные поставщики валюты на межбанк, в последнее время уже сократили свои продажи. Во-первых, они уже почти закрыли свои гривневые потребности в финансировании новой посевной компании.

А во-вторых, история с запретом многими странами Европы импорта значительной части украинского зерна и другой агропродукции, а также транзита через эти страны нашего агроэкспорта, да еще и в сочетании с постоянными препятствиями со стороны россии в нормальной работе «зернового коридора», приводит к объективному снижению захода валютной выручки от аграрного сектора в страну. И соответственно, к снижению предложения валюты на межбанке.

Что будет делать Нацбанк

Это приведет в ближайшее время к росту объемов необходимых интервенций со стороны Нацбанка по продаже доллара для покрытия дефицита предложения валюты на рынке.

Пока трагедии в этом нет. У НБУ сейчас есть приличный запас прочности в выросших за счет международной помощи золотовалютных резервов. Они на 1.04.2023 года составили рекордные $31,878 млрд.

Но в случае длительного «пробуксовывания» проблемы обеспечения нормальной работы украинского агроэкспорта это создаст дополнительное давление на курс на межбанке уже в средне- и долгосрочной перспективе, так как заставит Нацбанк еще более активно тратить свои валютные резервы для удержания коридора 36,5686 — 36,9343 гривны за доллар.

В качестве определенной дополнительной подстраховки для гривны на ближайшее время можно отметить всё то же увеличение норматива резервирования для банков на корсчете в Нацбанке. Уже с 11 мая банки будут вынуждены снова увеличить суммы «замороженных» средств на своем корсчете в НБУ, что ослабит давление гривневого навеса на валютный рынок.

А так как для перегруппировки своих активов и пассивов банкам необходимо время, казначейства банков сейчас заняты в основном накоплением дополнительной гривневой ликвидности для уже скорого выполнения повышенного с мая норматива резервирования.

Что еще может снизить давление на гривну

Кто-то из банков будет вынужден просто сократить свои вложения в депозитные сертификаты Нацбанка, кто-то уже достаточно давно и активно делает упор на привлечение дополнительных гривневых депозитов на срок от 3 месяцев и повышает для этого процентные ставки по вкладам. А кто-то постепенно «затаривается» бенчмарк-ОВГЗ, чтобы сократить саму расчетную сумму резервирования.

И именно эти бумаги делают сейчас «основную погоду» в части результатов аукционов Минфина Украины по продаже военных облигаций и ОВГЗ на рынке. Например, из бумаг на 10,861 млрд гривен, размещенных чиновниками на аукционе 18 апреля, проданных бенчмарк-ОВГЗ было на 6,378 млрд гривен, что составляет почти 59% от всей суммы размещения.

На этой неделе, во вторник 25 апреля, Минфин снова будет размещать на аукционе бенчмарк-ОВГЗ, хотя и с уже привычными некоторыми ограничениями по сумме:

В сочетании с предложением Минфина по размещению еще и валютных бумаг, что традиционно увеличивает гривневый эквивалент статистики размещения на аукционе, в этот раз часть ресурсов с рынка также поступит в бюджет. Что в свою очередь, тоже снизит давление на курс на этой неделе.

Правда, тому же Минфину предстоит также и погасить 26 апреля гривневые бумаги и проценты по выпуску на 2,5 млрд гривен, а также выплатить проценты еще по 7 выпускам в гривне. А 27-го апреля погасить еще и валютные облигации на сумму более $270,7 млн. Поэтому, скорее всего, значительная часть средств, полученная чиновниками после аукциона пойдет на покрытие оттоков 26 и 27 числа.

Как повлияет на курс валютное послабление НБУ для банков

На наличном рынке последнее решение НБУ о расширении возможностей банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению пока изменит ситуацию лишь в достаточно малых объемах.

Напомню суть: с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

Почему это решение Нацбанка пока лишь частично повлияет на рынок?

Дело в том, что в те месяцы войны, когда НБУ уже разрешил банкам работать с населением в части полноценных валютообменных операций, основная часть сделок по покупке у населения валюты шла не через банки, а на наличном рынке — через обменники финкомпаний.

То есть особой революции в военные месяцы по суммам покупки безналичной валюты у населения у банков не произошло. А значит и очень принципиального объема «дополнительного послабления» со стороны Нацбанка для банков от данного решения НБУ не произойдет. Хотя, в целом, любое послабление со стороны регулятора на валютном рынке это лучше, чем его отсутствие.

Какие внешние факторы повлияют на курс

Из внешних факторов, все большее влияние на курсообразование на нашем межбанке по евро в ближайшее время окажет приближение заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Уже 3 мая решение примет Федрезерв, а 4 мая — ЕЦБ. И это гарантирует усиление валютных ралли по паре евро/доллар всю эту неделю, что будет немедленно отражаться на курсе евро относительно гривны в Украине. Хотя и на прошлой неделе там явно было «весело», а котировки пары находились в пределах от 1,0910 до 1,1030 доллара за евро. Но эта неделя добавит еще больше работы как международным, так и местным спекулянтам.

Свой прогноз я не меняю. ФРС в последний раз перед завершением цикла роста ставок все же повысит процентную ставку еще на 0,25% — до 5,25% годовых. А вот ЕЦБ может снова пойти «ва-банк» и повысить ключевую ставку еще на 0,5% — до 4% годовых. «Интрига» по «смелости» в поведении ЕЦБ приведет к скачкам как пары евро/доллар, так и опосредованно — золота.

Скачки пары евро/доллар будут немедленно отражаться на курсе евро относительно гривны. Поэтому, если на торгах безналичный доллар без каких-либо потрясений останется в коридоре НБУ от 36,5686 до 36,9343 гривен, то курс безналичного евро будет постоянно преподносить сюрпризы.

По моим прогнозам, пара евро/ доллар будет находиться в пределах коридора от 1,09 до 1,1090 доллара за евро, что приведет к коридору по безналичному евро на нашем межбанке в пределах от 39,85 до 40,96 гривен.

Прогноз курса доллара и евро на 24−28 апреля

Межбанк:

На торгах безналичный доллар продолжит находиться в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 гривен, а евро — в пределах коридора от 39,85 до 40,96 гривен.Тенденция превышения спроса на валюту над предложением усилится и Нацбанк будет активно тратить валюту для удержания курса доллара в пределах вышеуказанного коридора. По моим оценкам, для этого ему придется потратить за эти дни порядка $ 280−450 млн.

Наличный рынок:

Определенная тенденция по повышению валютных ценников продолжится. В связи с ростом валютных рисков на международном рынке перед предстоящими уже скоро заседаниями ФРС США и ЕЦБ, финансисты несколько расширят свои спреды как по доллару, так и по евро.

Спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 45−60 копеек, а спред по евро владельцы обменников финкомпаний и банки установят в пределах от 25−30 копеек до 1,10 гривны.

Курс наличного доллара в большинстве банков в период с 24 по 28 апреля будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,40 до 38,60 гривен.

А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 37,50 до 38,50 грн.

Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро в эти дни при покупке/продаже будут в пределах коридора от 40,40 до 42,15 грн.

А в обменниках финкомпаний курсы евровалюты будут находиться в пределах коридора покупок и продаж от 40,90 до 42,10 грн.

Валютные ралли по паре евро/доллар перед предстоящими заседаниями ФРС США и ЕЦБ заставят владельцев украинских обменников часто менять свои ценники в течение дня в зависимости от поведения евро на внешних рынках.

Кроме этого, сохранится дополнительная «наценка за риск» в пределах 5−15 копеек на долларе и до 20 копеек на евро по мере приближения регионов к зонам боевых действий и к территориям Украины, подпадающим под частые интенсивные обстрелы агрессора.