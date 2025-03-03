Доллар и евро снова лихорадит: до каких пределов возможны скачки курса и почему

На этой неделе на курс гривны к доллару и евро на нашем валютном рынке будет влиять целый ряд внутренних и внешних факторов. Однако главную роль снова сыграет геополитика. Теперь об этом более подробно.

Среди внешних ожидаемых событий стоит выделить решения ЕЦБ по процентным ставкам, по результатам заседания 6 марта. Это приведет к традиционным ралли по паре евро/доллар уже с 5 марта.

Однако развитие большинства других событий предсказать невозможно, не говоря уже о том, чтобы на них повлиять. Начнем с перспектив введения США 25%-ных пошлин на европейские товары, которыми уже давно новая администрация президента Дональда Трампа пугает ЕС. Это существенно влияет на настроения инвесторов и перспективы пары евро/доллар.

Евросоюз опасается таких действий и, очевидно, будет вынужден, в случае реализации угроз, пойти на ответные меры. Если же война пошлин не начнется, то, по моему прогнозу, максимум, на что решится ЕЦБ, — еще раз снизит ставку на 0,25% годовых. Но повторяю, это максимум, на который европейский регулятор может пойти в текущих условиях.

Напомню, что ЕЦБ в январе 2025 года уже снижал свои основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка опустилась до 2,9%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,15%, депозитная — до 2,75%. Сейчас все еще сохраняется риск ускорения инфляции. Поэтому сохранение текущего уровня ставок или их незначительное снижение выглядит со стороны ЕЦБ разумным и осторожным решением.

Тем более, что из-за смены политических раскладов в Германии (основном локомотиве экономики ЕС) после недавних выборов, напряженных отношений с США евровалюта и так находится сейчас под достаточно сильным давлением. Поэтому добавлять к этому еще и потрясение в виде серьезного снижения процентных ставок для ЕЦБ в настоящее время просто нелогично.

В любом случае, заседание ЕЦБ по процентным ставкам запустит курсовые скачки по паре евро/доллар: по моим прогнозам, 5−6 марта — дополнительно на 1 американский цент на евро, что в Украине приведет к колебаниям курса евро в пределах до 40 копеек на евро в течение этих двух дней.

Очень существенное влияние на этой неделе будет оказывать на наш валютный рынок фактор геополитики. После срыва подписания договора с США по редкоземельным металлам и угроз остановки американской военной помощи, Украину поддержали европейские лидеры. Европа принципиально настроена увеличить расходы на оборону и поддерживать Украину в войне против рф. Однако для этого необходимо изыскать солидные дополнительные финансовые ресурсы, что потребует времени.

И хотя даже при худших раскладах украинскому бюджету в этом году ничего не угрожает, из-за негативных новостей из Штатов, скорее всего, в понедельник возникнет достаточно серьезное давление на курс гривны на межбанке и на наличном рынке. Поэтому в понедельник-среду Нацбанку придется еще более активно присутствовать на межбанке, чтобы придавить своими интервенциями любые попытки раскачать курс на торгах, и опосредованно — успокоить наличный рынок.

У Нацбанка для этого есть все возможности в виде адекватных золотовалютных резервов. От того, насколько оперативно НБУ будет реагировать на ситуацию на межбанке, будет зависеть общий курсовой тренд данной недели. Сам по себе «фактор Трампа» продолжит оказывать давление на украинский валютный рынок в любом случае — как минимум всю первую половину марта.

Это делает наш валютный рынок (как, впрочем, и мировой) очень зависимым от любой информации в данном вопросе.

Реальные договоренности с США на данный момент зависли в воздухе, а Европа пока не достигла консенсуса в части единой поддержки Украины в войне против россии. Это создаст дополнительное давление на курс гривны как относительно доллара, так и евро на всех сегментах нашего валютного рынка. Пока эта ситуация не разрешится, Нацбанку придется все более активно выходить на межбанк для поддержки курса нацвалюты на торгах и сглаживания потенциальных скачков курса, причем не только на этой неделе.

Поэтому любые подтвержденные новости с международных переговоров по данному вопросу будут способны существенно влиять на рынок как в пользу гривны, так и против нее. Нацбанку придется присутствовать на рынке практически ежедневно.

Главными покупателями валюты на этой неделе будут госструктуры, в том числе для потребностей обороны, а также крупные импортеры топлива и потребительских товаров. Среди продавцов будут преобладать аграрии, которым уже нужна гривна для проведения весенних полевых работ.

3 марта на нашем межбанке сработает фактор первого рабочего дня нового отчетного периода. В это день бизнес подводит первые итоги прошлого месяца и составляет окончательные планы по новому отчетному периоду. Это традиционно снижает активность на межбанке. Хотя геополитический расклад способен добавить остроты и этому дню.

Не говоря уже об остальных днях недели, когда украинский межбанк войдет в свой обычный ритм работы, а спрос на валюту вырастет за счет активных покупок импортеров. Кроме того, более активно будут покупать валюту и сами банки на свою валютную позицию: им понадобится больше СКВ, чтобы закрывать заявки клиентов-физлиц на покупку валюты на карты и валютные депозиты.

Несколько подстрахует нацвалюту необходимость расчетов бизнеса с персоналом за предыдущий месяц. Это всегда стимулирует рост продаж валютной выручки экспортерами в первой декаде месяца.

Ежедневные объемы операций на межбанке с 3 по 7 марта будут в пределах от $130 млн до $240 млн. Наиболее активными будут торги 4−6 марта, когда на рынке будет присутствовать основная часть крупных игроков. А вот 3 марта (за счет эффекта первого рабочего дня месяца) и 7 марта (за счет сокращения активности клиентов перед выходными) объемы сделок вряд ли превысят $130−180 млн.

Из-за диспропорций спроса и предложения доллара на торгах, по моему прогнозу, НБУ придется потратить из золотовалютных резервов для поддержания курса гривны с 3 марта по 7 марта от $890 млн до $1,2 млрд. Сумма явно большая, но это будет необходимо, чтобы психологически поддержать гривну на негативных геополитических новостях.

Население продолжит активно покупать валюту во всех сегментах валютного рынка. Особенно в первые дни марта, когда лимиты на покупку валюты на карты в пределах эквивалента 50 тыс. грн, и на депозиты от 3 месяцев в пределах эквивалента 200 тыс. грн, еще состоятельными гражданами не закрыты их покупками. Но здесь динамика будет зависеть от дат получения средств за вторую половину февраля военными и высокооплачиваемым персоналом компаний и госструктур.

В итоге сочетание экономических и политических новостей будет создавать валютные качели.

Поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке, но с несколько более активной реакцией на происходящее на мировых политических площадках и на валютных рынках. То есть обменники продолжат реагировать на скачки курса доллара и евро на внешних площадках и корректировать свои ценники в течение дня, но с учетом реального спроса и предложения в своем регионе.

Из сезонных факторов, которые сработают на этой неделе, стоит отметить приближение 8 марта. Как бы там ни было, мужское население старается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, увеличивается спрос на импортные товары, даже в условиях войны.

Импортеры, получив прирост выручки в гривне, стараются быстро рассчитаться со своими иностранными контрагентами в валюте, что ситуативно добавляет спрос на нее на межбанке и «давит» на курс. Понятно, что в условиях войны потребности и возможности украинцев значительно снижены, но даже в эти моменты «лишние» $80−140 млн спроса на межбанке это добавит.

Прогноз курса доллара и евро на 3−7 марта

Межбанк

Нацбанку придется ежедневно присутствовать на торгах и своими интервенциями по продаже доллара покрывать дефицит валюты на межбанке. На период 3−7 марта я прогнозирую коридор по паре евро/доллар на мировых рынках в пределах от 1,034 до 1,056 доллара за евро с максимальными колебаниями накануне, во время оглашения результатов заседания ЕЦБ по процентным ставкам и последующей после этого традиционной пресс-конференции главы регулятора с комментариями текущей экономической ситуации.

То есть колебания пары евро/доллар будут максимальными 5−6 марта и, по моим прогнозам, могут достигать 1 американского цента на евро, то есть до 40 копеек на евро в Украине.

Вторым «опасным» моментом для курса евро в Украине могут стать новые жесткие выступления Дональда Трампа по торговым войнам с Евросоюзом. Это может добавить колебаний по паре евро/доллар вплоть до 1,2−1,5 американского цента на евро (т.е. до 48−60 копеек на евро в Украине) в момент подобных выступлений американского президента, а особенно — в моменты возможного оглашения руководством Евросоюза ответных шагов.

Также над нашим рынком будет нависать негатив от срыва подписания соглашения с США.

Котировки доллара на межбанке 3−7 марта, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,30 до 41,85 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,70 до 44,19 грн.

В случае значительных колебаний курса евро в Украине, Нацбанк через ценники своих интервенций на торгах по доллару будет опосредованно сглаживать подобные скачки евро относительно гривны.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Только 5−6 марта в силу повышенных рисков скачков евро на международных площадках владельцы обменников финкомпаний и банки могут расширить спред по евровалюте до 40−60 копеек для минимизации своих рисков.

Но стоит учесть, что если негативный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, то владельцы обменников могут попытаться сыграть «на повышение». И тут опять же, Нацбанку придется проявить жесткость, если он реально захочет психологически успокоить рынок.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 42,05 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,60 до 44,40 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,70 до 44,30 грн.

Как и все последние недели, широкий разброс котировок покупок и продаж на наличном рынке по евровалюте из-за роста волатильности евро относительно доллара на мировых площадках будет одной из главных особенностей украинского рынка валютообменных операций. Кроме того, фактор геополитических новостей останется одним из главных «провокаторов» валютного рынка в эти дни.