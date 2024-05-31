Доллар и евро: насколько вырастет курс и кто оплатит «банкет девальвации» гривны

Всю неделю гривну лихорадило. Причем с установлением антирекордов, что заставило снова нервничать как клиентов банков и граждан, так и самих банкиров. Какие ценники выставят на наличном рынке на этих выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

НБУ был достаточно активен на межбанке и продавал валюту путем интервенций каждый день. Но при этом не особо сопротивляясь своими ценниками продажи доллара той девальвации гривны, которая наблюдалась практически ежедневно. Из чего можно сделать вывод, что такой курсовой тренд на торгах Нацбанк все же устраивал.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Кроме этого, период окончания месяца не оставлял особого временного зазора клиентам банков на принятие решений при проведении своих операций покупки/продажи валюты на межбанке. И покупателям, и продавцам нужно было закрыть свои задачи на отчетную дату, что тоже добавляло некоторой нервозности на торгах в период с 29-го по 31 мая и отражалось на поведении как самих банков, так и их клиентов.

Хотя в последний рабочий день мая стараниями НБУ и его массированными распродажами валюты девальвация гривны несколько замедлилась. В итоге, за неделю курс продажи доллара на межбанке вырос на 41 копейку — с 40,145/40,18 гривен на утро понедельника 27 мая до 40,55/40,59 гривен к завершению пятничной сессии 31 мая.

График межбанк (доллар) за неделю

По евро на торгах ситуация была тоже не в пользу гривны. Курс продажи евровалюты вырос за этот же период почти на 49 копеек: с уровня 43,5733/43,5953 до отметки в 44,0604/44,0808 гривен (по состоянию на момент закрытия активных торгов по евро на 15:00 по Киеву 31.05.2024), закрепив новый антирекорд межбанка по евровалюте — уровень свыше 44 гривен за евро.

График межбанк (евро) за неделю

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Как реагировал наличный рынок

С оглядкой на активную девальвацию гривны на межбанке, существенно выросли и курсы наличного рынка.

Уже в середине недели курс продажи наличного доллара в обменниках перевалил за новую психологическую отметку в 41 гривну, а евро в отдельные моменты продавали даже свыше 45 гривен. Правда, основная часть игроков наличного рынка все же держала курс продажи евровалюты несколько ниже этого уровня в 45 гривен, но ненамного.

График наличного курса доллара и евро за неделю

Механизм общего роста котировок работал следующим образом: в ответ на рост котировок межбанка происходило увеличение наличного курса в обменниках. Это, в свою очередь, стимулировало банки на покупку валюты на торгах на собственную валютную позицию с дальнейшей перепродажей ее потом на наличном рынке с неплохой маржой. А очередное увеличение спроса на межбанке снова провоцировало новый рост ценников обменников. В итоге, цикл повторялся.

А оплачивало весь этот «банкет роста» котировок население, покупая валюту все дороже. Это привело к тому, что к концу пятницы доллар в обменниках финкомпаний продавали уже в среднем по 41,09 гривен и выше, а наличный евро — в среднем по 44,70 гривен и выше.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 1−2 июня

В условиях неустойчивой ситуации на межбанке и определенной успешной игры «на повышение» на наличном рынке, банки и обменники финкомпаний резонно расширили на этой неделе спреды между покупкой и продажей валюты.

Такой тактики по спреду они будут придерживаться и в эти субботу-воскресенье. Также они сохранят достаточно высокими и уровни продажи доллара и евро на этих выходных, играя «на опережение». И если население продолжит скупать валюту «задорого», обменники будут на этом максимально зарабатывать до сокращения реального платежеспособного спроса на наличную валюту.

Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 35 копеек, а по евро будет находиться в пределах от 20 до 35−40 копеек. Часть сетей обменников продолжат практику выставления спредов по доллару и по евро в пределах до 1 гривны и даже больше. Игра «на повышение», которая наблюдалась практически всю эту неделю, продолжится.

Кроме этого, будет наблюдаться значительный разброс котировок приема и продажи наличной валюты в различных регионах и городах Украины. Причем расхождение уровней ценников покупки и продажи одной и той же валюты, в зависимости от региона, может быть достаточно значительным — по доллару в пределах до 5−15 копеек, а по евро — и вовсе до 12−25 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 40,30 до 40,80 гривен и продажа от 40,95 до 41,35 гривен.

А по курсу евро владельцы обменников в выходные будут работать в пределах ценников: прием от 43,80 до 44,40 гривен и продажа от 44,65 до 44,95 гривен.