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5 июня 2026, 19:44 Читати українською

Доллар и евро на выходных: как отреагируют обменники на новые мировые вызовы

Эта неделя закончилась незначительный падением гривны к дорллару и существенным укреплением к евро — всему виной сложная ситуация на мировых рынках. Какой курс на этом фоне увидим в обменниках в ближайшие дни, разбирался «Минфин».

Эта неделя закончилась незначительный падением гривны к дорллару и существенным укреплением к евро — всему виной сложная ситуация на мировых рынках.

Cитуация на Ближнем Востоке остается подвешенной, а заявления Дональда Трампа «шарахаются» от «скорого мира» и «хорошей сделки», до «мы можем вернуться в любой момент и продолжить военную операцию при плохом поведении Ирана». Руководство Ирана тоже не остается в долгу и также периодически то грозит Штатам мировым армагеддоном и экономическим коллапсом, то говорит о возможном скором завершении противостояния. Все это продолжает как нервировать инвесторов по всему миру, так и давать возможность спекулянтам зарабатывать на этом. Рынки откровенно лихорадит. Это очень хорошо видно по поведению цен на нефть за последнее время:

График стоимости нефти Brent

Текущее завершение снижения цен на нефть на отметке около $92-$96 за баррель, а периодически и её возврат к ценам около $100 и выше — это плохая новость для почти всех мировых игроков. А если к этому добавить и очередное усложнение логистики и ее подорожание из-за продолжения проблем с полным разблокированием Ормузского пролива — это плохо вдвойне.

Напомню, что на днях Иран запускал баллистические ракеты по Кувейту и Бахрейну, но не поразил цели. А в ответ на это США нанесли удары по острову Кешм на берегу Ирана. И это в очередной раз дало возможность спекулянтам вздернуть цены на нефть и спровоцировать новые страхи у инвесторов о приближении мировой рецессии из-за высокой стоимости энергоносителей. А представитель Международного энергетического агентства прямо заявил, что «Глобальные запасы нефти могут достигнуть критических уровней в преддверии пикового летнего спроса, если сокращение запасов продолжится нынешними темпами».

Эти «страшилки» для мирового бизнеса в сочетании с продолжением войны рф против Украины в Европе, нерешенной проблемы между США и Китаем по поводу снятия напряжения вокруг Тайваня и новые идеи Дональда Трампа о введении повышенных пошлин в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 стран — серьезно «давят» на мировой рынок.

Напомню, что новые пошлины предполагается ввести для стран, которые не смогли ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда

Пошлина в 10% — предлагается для введения товаров из тех стран, которые по мнению американцев, имеют хотя бы частичные программы контроля за принудительным трудом: Канада, Евросоюз, Великобритания, Тайвань, Мексика, Индонезия, Пакистан, Аргентина, Бангладеш, Эквадор, Камбоджа, Сальвадор, Гватемала и Малайзия.

Пошлина в 12,5% коснется остальных 45 государств с худшими показателями контроля, среди которых Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Нигерия.

В итоге, мировые торговые войны снова на повестке дня.И это грозит очередными потрясениями всем рынкам — от фондового и товарного до сырьевого и рынка драгметаллов. На фоне опасения подорожания стоимости товаров, раскручивания инфляции по всему миру и как ответа центральных банков — повышения процентных ставок, под удар может попасть и золото.

График золота

Дело в том, что при прочих равных условиях, в случае рынка с растущими и высокими процентными ставками инвесторы начинают перевкладывать свои капиталы с рынка драгметаллов (где нет фиксированного дохода, а есть выигрыш или проигрыш в зависимости от самой цены металла) в те активы, где могут им предложить фиксированный повышенный доход.

И если инфляция будет расти, что спровоцирует рост процентных ставок ФРС США, то инвесторы пойдут из золота в этот актив. В итоге, из-за таких рисков теперь «насторожились» и владельцы золота. А также и активизировались спекулянты, работающие на валютном рынке по паре евро/доллар. Они на фоне скачков цен на энергоносители и угроз разворота центробанками своей денежно-кредитной политики в сторону увеличения ставок — стали «качать» и пару евро/доллар.

График евро/доллар

А тренд по этой паре уже напрямую влияет и на курс евро в Украине относительно гривны.

В итоге, на этой неделе Нацбанку пришлось не только решать вопрос о поддержке гривны на валютном рынке через практически ежедневные продажи доллара на межбанке, но и максимально пытаться опосредованно сглаживать на нашем рынке и последствия мировой волатильности евро относительно доллара. Справился НБУ с этим достаточно хорошо, если учесть все мировые и внутренние вводные за этот период на международном и украинском рынках.

За период с 1 по 5 июня доллар на межбанке в Украине вырос при продаже на 7,5 копеек — с уровня 44,27 /44,30 гривен утром понедельника 1 июня до отметки в 44,345/44,375 гривен к закрытию пятничной сессии 5-го числа. А евро за этот же период на торгах просел на 29 копеек — со стартовых котировок понедельника 51,6409/ 51,6582 до 51,3515/ 51,3685 гривен к завершению сессии 5-го числа. Причем проседание безналичного евро было связано именно с реакцией украинского межбанка на укрепление доллара относительно евро на международных площадках вечером пятницы 5 июня.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

А на наличном рынке ценники продажи доллара вечером пятницы продемонстрировали 44,35- 44,70 грн, а евро — 51,85−52 гривен.

И это, с учетом поправки на войну и постоянные обстрелы Украины, можно считать достаточно неплохим результатом в сравнении с теми проблемами, которые назрели на мировых рынках.

В такой ситуации, большинство обменников финкомпаний в эти выходные проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и более широким спредом по евро — 20−60 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 6−7 июня

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,90 до 44,30 гривен и продажа от 44,35 до 44,70 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах таких показателей: прием от 51,20 до 51,55 гривен и продажа от 51,75 до 52 грн.

Часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 5−7 копеек по доллару и на плюс-минус 7 -10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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