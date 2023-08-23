Доллар быстро дорожает: что делать, чтобы спасти свои сбережения

За последние дни наличный курс доллара вырос до уровней продажи 38,20−38,55 гривен. Одновременно увеличился и спред между покупкой и продажей «зеленого». Что взбудоражило рынок и куда могут двинуться котировки дальше, расскажет «Минфин».

Весь август котировки наличного доллара прыгали то вверх, то вниз. Но последние пару дней резко росли.

Вот, например, как это выглядело по состоянию на вечер вторника:

При этом весьма ощутимо расширился и спред между покупкой и продажей американской валюты. Расширение спреда всегда говорит о том, что валютный рынок лихорадит. Часть обменников с низкой конкуренцией, особенно в регионах, близких к зоне боевых действий или расположенных на постоянно обстреливаемых территориях, вообще увеличили спред до 1 гривны и больше.

При этом многие обменники финкомпаний сохраняют многокурсие, когда ценники для операций купли продажи «белых» долларов отличаются от курсов, выставляемых для операций с «синими» долларами. На эту ситуацию уже обратили внимание наши западные партнеры.

Эти же вопросы поднимались ранее и на совещании в Нацбанке профильных зампредов НБУ и участников рынка. Но, похоже, что пока особых подвижек в решении данной проблемы не произошло.

Параллельно возник еще ряд проблем, которые последние дни позволяют пунктам обмена валюты активно играть «на повышение».

Во-первых, в крупных сетях валютообменников участились проверки правоохранительных и других контролирующих органов. Поэтому для перестраховки многие просто решили на время приостановить работу. Это сократило число работающих точек обмена, особенно оптовых. Сокращение точек обмена при сохранении потребностей в валютных операциях — всегда шанс заработать на этом оставшимся на рынке конкурентам, что и приводит к повышению ценников открытых обменников.

Во-вторых, 21 августа стало известно об аннулировании лицензии ООО «Финод», которое, как объяснил регулятор, не приняло меры по устранению выявленных нарушений.

Закрыть имеющиеся проблемы компания должна была до начала августа, но, по версии НБУ, этого сделано не было. Поэтому регулятор применил к проштрафившимся финансистам более суровые меры воздействия — в виде лишения лицензии. При этом стоит учесть, что ООО «Финод» является не только одним из крупнейших, но и одним из старейших операторов рынка валютообмена: компания создана еще 2012 году с уставным капиталом в размере 15 млн гривен.

По данным сайта ООО «Финод», у компании более 400 касс в 9 обособленных подразделениях (отделениях), которые предоставляют услуги в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Ровенской областях.

Закрытие такого числа обменников неизбежно отражается на поведении всего рынка: конкуренты пытаются максимально «разогреть» курс на ситуативном дефиците предложения услуги валютообмена во многих регионах. Особенно — на оптовом сегменте наличного рынка. Но это будет продолжаться недолго, так как большинство обменников, которые работали под вывеской ООО «Финод», просто перерегистрируются и начнут сотрудничать уже с другими сетями обменников. Пока же сохраняется дефицит предложения услуги, это играет на руку спекулянтам.

К этому стоит добавить возросший спрос на валюту со стороны фермеров, которые традиционно увеличили покупку валюты к осени за счет гривны, которую часто именно наличными получают от продажи урожая. Хотя объемы таких покупок во время войны сократились, по тем же причинам сузился и сам рынок. Поэтому фактор выхода на рынок новой категории покупателей сбрасывать со счетов нельзя.

Также сохранилась проблема логистики доставки наличной валюты в страну. Если раньше несколько банков завозили ее в Украину самолетами, то сейчас — только автотранспортом (инкассаторские броневики). Это означает не только снижение (по сравнению с довоенными) объемов ввозимой валюты, но и рост затрат на такие операции подкрепления валютных касс.

И, наконец, до сих пор полностью не решен вопрос с нормальным обменом «ветхих» купюр, что приводит к завышенным комиссиям банков и финкомпаний при таком обмене. И часто — к злоупотреблениям со стороны финансистов.

Итак, имеем условия для создания спекулятивного «идеального шторма» на наличном валютном рынке:

проблемы с логистикой доставки валюты;

рост стоимости такой доставки;

ситуативное увеличение спроса за счет отдельных сегментов и клиентов валютного рынка;

сокращение числа операторов;

граждане, «напуганные» разговорами чиновников НБУ о скором переходе к плавающему курсу и ситуативным дефицитом предложения валюты;

сохраняющееся многокурсие по «белым» и «синим» банкнотам.

В итоге, как я уже писал в своем валютном прогнозе на текущую неделю, сейчас мы имеем взлет котировок, «разогретый рынок» с попытками выйти на курс продажи доллара 38,50−39 гривен, а также большой спред между покупкой и продажей валюты, так как обменники и банки не готовы брать на себя повышенные валютные риски.

Что ожидать в ближайшее время

Считаю такое положение дел ситуативным. Если граждане не будут вестись на игру «на повышение», всё достаточно быстро стихнет. Хотя попытки «раскачать» рынок и курс будут продолжаться до конца этого месяца. За это время все основные, сейчас закрытые точки того же ООО «Финод», перейдут в другие сети обменников, что вернет число точек валютообмена практически к еще недавнему количеству. А значит, это снизит накал страстей на рынке.

Проверки обменников продолжатся, так как история с многокурсием «белых» и «синих» долларов пока сохранится — до возобновления нормальной логистики по доставке наличной валюты в страну.

И тут Нацбанку, а также нескольким банкам, которые специализируются на завозе валютной налички, придется серьезно поработать. Иначе, основной доход от искусственно созданных скачков курса получат спекулянты, а не все участники рынка, что быстро сбило бы ажиотаж.

Кроме этого, мелкий и средний, а затем и крупный бизнес начнут закладывать повышенный курс в свои ценники на товары и услуги, что разгонит инфляцию. То есть подорвет расчет НБУ на снижение цен в стране, а значит, «зацепит» денежно-кредитную политику регулятора в части его планов по дальнейшему снижению учетной ставки.

Сейчас разница между наличным и межбанковским курсом доллара уже составляет порядка 1,5 гривен. А по сравнению с официальным, 36,5686 гривен, эта разница выросла уже практически до 2 гривен. Это начинает разворачивать рынок в сторону девальвации гривны, что опасно для нацвалюты.

У граждан есть три варианта решения проблемы:

1. Ждать, пока обменники снова заработают в полную силу и это остановит рост котировок. Но это путь «наблюдателя», который становится заложником ситуации и не влияет реально на процесс. А такая позиция проигрышная.

2. Купить сейчас валюту по сложившемуся курсу на данный момент — это до 38,20−38,50 гривен. Но понимать, что если рынок успокоится, они могут потерять, за счет возврата курса к недавним значениям ценников продажи в 37,20−37,50 гривен. То есть это достаточно рисковая ситуация.

3. Вспомнить о 3-х месячных валютных депозитах банков с возможностью купить валюту по курсу более или менее приближенному к официальному, и затем через 3 месяца получить свои доллары в кассе или на карту банка. А дальше — решать по ситуации, которая сложится по курсу на тот момент. То есть сейчас зафиксировать для себя курс через такие депозиты, и, в случае отпускания курса в дальнейшем, выиграть за счет разницы между курсом депозита и тем, который сложится впоследствии. Ведь в момент перехода к плавающему курсообразованию вероятность роста доллара очень большая.

Мой совет: