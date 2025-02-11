Поможет ли повышение учетной ставки снизить инфляцию и укрепить гривну

В январе Национальный банк повысил учетную ставку на 1 п.п. — до 14,5% годовых, а месяцем ранее — на 0,5 п.п. Как это отразится на ставках по депозитам и кредитам и на ценах, рассказал в колонке для РБК-Украина директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский. «Минфин» выбрал главное.

Депозиты

Решение повысить учетную ставку в первую очередь направлено на поддержание спроса населения на гривневые инструменты для сбережений — срочные депозиты и ОВГЗ. Мы уже увидели первую реакцию депозитных ставок на декабрьское решение. Пока она незначительная, ставки несколько выросли в номинальном измерении. Однако за столь короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило бы и ожидать, особенно учитывая существенные вливания ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета.

В то же время отдельные банки уже отреагировали повышением депозитных ставок. Ожидаем, что банки дополнительно увеличат ставки по срочным гривневым депозитам в ответ на январское решение, учитывая конкуренцию за вкладчика.

Кредиты

Влияния на динамику кредитования от декабрьского повышения учетной ставки, как и ожидалось, мы не зафиксировали, учитывая прошлогодний мощный импульс для развития этого направления. Ставки по кредитам бизнеса остаются на уровне доковидного 2019 года — это около 15%.

Мы не ожидаем, что текущее повышение ставки будет существенно сдержанно влиять на кредитование, учитывая значительную конкуренцию между банками за качественных заемщиков и прогресс в реализации Стратегии по развитию кредитования.

Валютный рынок

На валютный рынок в декабре в первую очередь влияние оказали интервенции НБУ. Благодаря этому, несмотря на существенный рост спроса на валюту (из-за действия сезонных факторов), гривна по отношению к доллару в декабре ослабла всего на 1%. Задача поддерживать устойчивость валютного рынка остается для нас актуальной, ведь это важно, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к цели в 5% в ближайшие годы.

Текущее повышение учетной ставки, направленное на защиту гривневых сбережений от инфляции, будет сдерживать давление на валютный рынок и международные резервы. Если бы монетарная политика НБУ не направлялась на борьбу с инфляцией и гривна потеряла бы доверие, то на валютном рынке оказались бы не только те средства, которые сейчас хранятся в гривневых депозитах и ОВГЗ, но и средства с текущих счетов. Ибо зачем испытывать судьбу, если завтра гарантированно будет дороже? Повышение учетной ставки позволит даже не рассматривать такой сценарий.

Инфляция

Несмотря на то, что текущее ускорение инфляции вызвали прежде всего временные факторы, реакция монетарной политики важна. Как свидетельствует наш, украинский, и мировой опыт, своевременная реакция центрального банка позволяет удержать контроль за инфляционными ожиданиями.

Если же реакция центробанка пассивная, люди ожидают, что инфляция и дальше будет расти, что закладывается в уровни зарплат, объемы потребления, стремления купить иностранную валюту и в конце концов в цены. В таких условиях инфляция начинает сама себя подпитывать из-за более высоких производственных затрат бизнеса и давления на обменный курс.

Поэтому, чтобы не говорили теоретики о монетарной или немонетарной природе инфляции… например, мы видим упреки, вроде «как НБУ учетной ставкой собирается влиять на цены на яйца» и одновременно «на самом деле рост инфляции вызван лишь девальвацией гривны»… адекватная и своевременная реакция центробанков, как свидетельствует именно опыт, а не экзотические экономические теории, имеет важное значение.

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Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики, что уже заложено в прогноз НБУ. Благодаря исчерпанию временных факторов ценового давления и мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ инфляция замедлится до 8,4% в 2025 году и до 5% — в 2026 году.