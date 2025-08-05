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5 августа 2025, 14:27 Читати українською

Токены вместо долларов: как крипта завоевывает фондовый, агро и рынок недвижимости

В конце июля финансовые гиганты — Goldman Sachs и Bank of New York Mellon — сообщили о запуске сервиса, позволяющего институциональным инвесторам покупать токены, привязанные к фондам денежного рынка. К проекту уже присоединились BlackRock, Fidelity, Federated Hermes, а также инвестиционные подразделения Goldman и BNY Mellon.

В конце июля финансовые гиганты – Goldman Sachs и Bank of New York Mellon – сообщили о запуске сервиса, позволяющего институциональным инвесторам покупать токены, привязанные к фондам денежного рынка.

Токенизация фондов денежного рынка, в которые, по оценке CNBC, вложено $7,1 трлн, означает, что инвесторы смогут покупать и продавать акции таких фондов на специальной платформе LiquidityDirect, при этом в блокчейн-системе Goldman Sachs будет создаваться цифровая запись, то есть будет фиксироваться право собственности, объяснили две финансовые корпорации. При широком внедрении это может упростить использование этих активов в качестве обеспечения по операциям и сократить сроки расчетов, прогнозирует Reuters.

«Мы создали возможность вкладывать средства в токенизированные части фондов от различных управляющих компаний, — отметила Лайд Маджиягбе из BNY Mellon. — Это обеспечит бесшовные и более эффективные транзакции, по сравнению с традиционными».

«Масштаб этого рынка — огромная возможность повысить эффективность всей финансовой инфраструктуры», — заявил глава цифровых активов Goldman Sachs Мэттью Макдермотт.

В целом, по прогнозу Boston Consulting Group, объем токенизированных активов к 2030 году достигнет $16 трлн. Только в 2024 году рынок токенизированных реальных активов (real-world assets, RWA) вырос более чем на 300% и превысил $5 млрд в блокчейн-протоколах, вроде Ethereum, Stellar и Polygon.

«Минфин» расскажет, как крипта заходит в реальную экономику через токенизированную недвижимость, землю, акции и облигации. В фокусе — кейсы Дубая, Tether, Robinhood и Goldman Sachs.

Дубай легализует токены на жилье

Уже несколько лет частные сервисы, такие как Binaryx, RealT, Lofty, HouseBit и RealOpen, тестируют токенизацию недвижимости. Инвесторам предлагают покупать доли в квартирах и домах за криптовалюту — с вероятным доходом от аренды до 10−16% годовых в стейблкоинах, а также опциями получать голос в делах объекта (как у Lofty), перепродавать токены на вторичном рынке или использовать токены, как обеспечение в DeFi-протоколах.

После этих экспериментов инициативу подхватил Дубай. В конце мая этого года он запустил первую государственную систему токенизации через платформу Prypco Mint. Впервые государственная инициатива опирается не только на блокчейн, как технологию регистрации, но и на токен, как финансовый инструмент. Разработанная в партнерстве с XRP Ledger, эта система позволяет инвесторам покупать доли в реальных объектах с полной синхронизацией с официальным земельным реестром (Dubai Land Department).

Модель простая: инвестор получает долю объекта и право на часть арендного дохода, начисляемого в криптовалюте. Токен можно хранить в кошельке, продавать или использовать в качестве обеспечения. Цена токена на рынке не равна стоимости недвижимости, но отражает спрос и ликвидность актива. Платформа поддерживает XRP, USDT и другие стабильные активы, работает без конвертации в фиат.

Инфраструктура проекта построена на партнерстве с Ripple (хранение), Zand Bank (банковское сопровождение) и Ctrl Alt (интеграция с кадастром). Запуск поддерживают Dubai Land Department, Центральный банк ОАЭ и крипторегулятор VARA. Первой на продажу была выставлена двухкомнатная квартира в Business Bay за 2,4 млн дирхам и продана менее чем за 24 часа. Участие приняли 224 инвестора из более чем 40 стран. Средний взнос составил 10 714 дирхам (около $2 920). Все покупатели получили официальные сертификаты токенизированной собственности от DLD.

Пока Prypco Mint доступна только для резидентов ОАЭ с Emirates ID, но правительство планирует расширить круг потенциальных пользователей.

До 2033 года Дубай преследует цель токенизировать до 7% всего рынка ($16 млрд). Это уже не пилот, а полноценная государственная инициатива с официальной регистрацией прав, которая закладывает основу для глобального перехода от Web3-стартапов к токенизированной экономике нового уровня.

Токенизированное будущее агросектора: от Smartlands до Tether

Блокчейн издавна тестируется в сфере сельского хозяйства. Платформы Smartlands, Landshare, Agrarium и AgriDex токенизировали землю, урожай или доходы с аренды, позволяя инвесторам вкладывать от $50−100 в доли фермерских угодий. Прибыльность в среднем достигала 7−12% годовых в стейблкоинах, а токены можно было стейкать, продавать или использовать, как залог в DeFi-протоколах (Venus, Aave). Хотя ликвидность оставалась ограниченной, это заложило инфраструктурную базу для более масштабных игроков, в частности, для Tether.

Так, в апреле этого года компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, объявила о покупке 70% одной из крупнейших южноамериканских агропромышленных компаний — Adecoagro. Сумма сделки составила около $600 млн, что делает ее одной из самых масштабных институциональных инвестиций криптосектора в реальные активы в последние годы.

Как заявил CEO компании Паоло Ардино, их стратегическая цель — превратить USDT в платежную единицу в международной торговле сырьем, интегрировав цифровой доллар в физическую экономику. На практике это означает, что фермеры в Латинской Америке получают оплату в USDT с мгновенной конвертацией через банки (например, Bradesco) или платформы, типа Parfin, а расчеты за агропродукцию между разными странами сокращаются с трех дней до нескольких секунд.

Дополнительно Tether интегрирует «зеленую» энергию Adecoagro для питания криптоопераций, включая майнинг биткоинов. Это позволяет компании снизить энергетические затраты, повысить автономность инфраструктуры и одновременно подкрепить ESG-профиль, интегрируя агропроизводство, генерацию и цифровые активы в единую операционную модель.

Для инвесторов все это сигнал, что стейблкоин-эмитент движется от пассивного содержания облигаций к активному участию в сегментах с высоким мультипликатором. И именно агросектор может стать первым полигоном, где цифровые платежи интегрируются в глобальную торговлю сырьем, открывая ликвидный, токенизированный рынок реальных товаров.

Токенизированные акции и облигации: от заявлений к практике

В начале 2025 года генеральный директор BlackRock публично поддержал идею токенизации как «следующей эволюции финансового рынка». А уже весной ранее выглядевшие экспериментальными проекты начали выходить в операционную фазу.

Так, в мае 2025 года Kraken анонсировал запуск программы xStocks — токенизированных версий более 50 акций и нескольких ETF, в частности, Apple, Tesla, Nvidia. Активы выпускаются на блокчейне Solana и доступны пользователям за пределами США, то есть в Европе, Латинской Америке, Азии. Уже через несколько недель после анонса токены появились в интерфейсе биржи, с возможностью круглосуточной торговли, а также интеграцией с DeFi.

А уже через месяц после этого события Robinhood запустил токенизированную торговлю американскими акциями и ETF в ЕС. Пользователям доступно более 200 активов (Apple, Nvidia, Microsoft и т. д.) с торговлей без комиссий в режиме 24/7. Выпуск токенов реализован в партнерстве с Arbitrum, а в планах — расширение до 1 000 активов, включая токенизированные части частных компаний, и запуск собственного Layer-2 блокчейна.

Параллельно крупные банки начали внедрять токенизацию традиционных инструментов. На институциональном уровне Goldman Sachs, BNY Mellon и Citi сосредоточились на токенизации фондов денежного рынка (MMF) и государственных облигаций. Только в июне на платформе Goldman DAP было токенизировано более $7 млрд в фондах, базирующихся на краткосрочных Treasuries США с прибыльностью 4−5% годовых.

Пока токенизированные акции не дают прав собственности или голоса. По сути, это только цифровое отображение цены актива. Но для трейдинга и рыночной ликвидности они открывают новые возможности: торговлю без временных ограничений, обход традиционной брокерской инфраструктуры и низкий порог входа. А токенизация институциональных активов, в свою очередь, оптимизирует управление ликвидностью, ускоряет расчеты и уменьшает расходы на клиринг.

И хотя регуляторная база до сих пор находится в процессе формирования, рынок уже демонстрирует четкий вектор — к более глубокой интеграции криптоинфраструктуры в традиционные финансы. По оценкам Boston Consulting Group, к 2030 году объем токенизированных активов может достичь $16 трлн, с фокусом на облигациях, фондах и деривативах.

Что токенизация активов в 2025 году означает для инвестора

Несмотря на еще несформированную регуляторную базу и повышенные риски новых инструментов, токенизация переходит из фазы экспериментов к полноценному рынку. Реальные кейсы показывают, что цифровые токены уже выполняют функции традиционных активов: владения, торговли, залога, дохода. И главное — делают это более быстро, дешево и глобально.

Для инвестора это означает доступ к долям реальных активов с низким порогом входа, возможность получать доход в стейблкоинах с мгновенными расчетами, а также обход традиционной инфраструктуры (брокеров, банков и клиринговых систем) без потери прозрачности или контроля. В то же время это новый уровень ответственности, поэтому важно оценивать платформу, тип актива и возможность выхода: токенизировано — не значит продается.

В конце концов токенизированные фонды денежного рынка уже используются как обеспечение в сделках, агротокены — для расчетов в международной торговле, а токенизированные акции — как новый инструмент трейдинга. Все это не только снижает расходы по сделкам и открывает доступ к новым классам активов, но и трансформирует представление о том, каким может быть инвестирование.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
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