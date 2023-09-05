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5 сентября 2023, 14:30 Читати українською

Биткоин снова падает: как изменился криптопортфель «Минфина»

Прошло почти два месяца с момента формирования криптовалютного портфеля экспертами «Минфина». Рассказываем, как и почему мы скорректировали агрессивную и консервативную часть нашего портфеля.

Прошло почти два месяца с момента формирования криптовалютного портфеля экспертами

За время существования нашего портфеля на рынке цифровых активов произошло несколько знаковых событий:

  • победа Ripple в судебной волоките против SEC;
  • дальнейшие шаги к появлению спотового биткоин-ETF;
  • халвинг Litecoin;
  • запуск блокчейна Base от криптовалютной биржи Coinbase;
  • победа Grayscale над SEC.

Как эти события повлияли на стоимость портфеля и какие дальнейшие шаги предприняли эксперты «Минфина» — читайте в нашем обзоре.

Как отыграли консервативные инвестиции

Напомним входящие параметры:

  • инвестировано $1 000;
  • портфель разделен на две части в соотношении 40%/60%;
  • 40% средств инвестировано в фундаментальные проекты;
  • 60% — инвестировано в быстрорастущие проекты;
  • инвестиционный горизонт — 2 года.

Более подробно об алгоритме формирования портфеля криптовалют и критериях отбора активов читайте в нашей статье: Биткоин и не только: 17 монет из нового криптопортфеля «Минфина»


Итак, по состоянию на 5 сентября 2023 года фундаментальная (консервативная) доля нашего портфеля потеряла 8,33% стоимости, или $33,31 в фиатном эквиваленте.

Консервативная доля криптопортфеля на 5.09.2023

Прирост по состоянию на сегодняшний день показала только Solana, все остальные монеты потеряли в стоимости. «Антигероем» нашей фундаментальной доли портфеля является Polkadot (DOT), потери которого превысили 17%.

Что поменяли в консервативной части портфеля

Наш портфель с момента создания претерпел изменения (выше вы видите его первоначальное состояние, приведенное к текущим ценам). Эксперты «Минфина» прогнозировали, что рынок криптовалюты будет торговаться длительный промежуток времени в горизонтальном диапазоне, поэтому было принято решение по возможности фиксировать прибыль.

После создания портфеля были выставлены стоп-лимит ордера на продажу, когда прибыль достигнет 20%. Из 7 монет, имеющихся в нашем портфеле, 2 превысили эту отметку. Solana в целом росла почти на 40%, а прирост Cardano достигал 23%. По обеим монетам зафиксирована прибыль 20%.

Наш доход в фиате составил $22,86. Вырученные средства мы снова инвестировали, купив SOL и ADA по рыночным ценам. В результате таких манипуляций доля этих монет в нашем портфеле выросла. Solana куплена за $20,9, чуть дороже, чем на этапе создания портфеля, Cardano — $0,265, получили лучшую цену (дата сделки 31.08.2023).

Понятно, что и наш портфель увеличился, поскольку мы дополнительно инвестировали $22,86. Этот доход уменьшил нереализованный ущерб до $10.

На скрине ниже представлены изменения, которые претерпел наш портфель:

Ставки повышены

Несмотря на поток положительных новостей, рынок криптовалюты остается вялым. Мы ожидаем, что первая криптовалюта в ближайшие 2−3 месяца будет торговаться в диапазоне $20 000−35 000, поэтому снова выставили стоп-лимит ордера на продажу монет при достижении прибыли в 30%. Для «тяжеловесов» (BTC, ETH) планка фиксации прибыли снижена до 10%.

Что происходит с агрессивной долей портфеля

Мы возлагали значительные надежды на быстрорастущую долю портфеля в плане получения прибыли. Однако, в реальности получилось так, что значительно лучший прирост за прошедшие два месяца показывали фундаментальные проекты.

Из 12 токенов, имеющихся в нашей быстрорастущей доле портфеля, — все потеряли в стоимости. Общая просадка превышает 27% в фиате, нереализованные потери составили $162,91.

Самым «стойким» оказался BAT, потеряв 13,6%, а худший результат показал FLOW, который снизился в цене почти на 39%.

Состояние быстрорастущей доли криптопортфеля:

Изменения в быстрорастущей доле криптопортфеля

По токенам быстрорастущей доли портфеля также были выставлены стоп-лимит ордера на продажу при достижении прибыли в 20%. Из 12 имеющихся в кейсе активов, только один сумел достичь этой планки, — Measurable Data Token (MDT). Прибыль по сделке составила $10. Мы снова купили этот токен, увеличив сумму инвестиций до $85.

Откуда взялась эта цифра? Дело в том, что мы приняли решение увеличить наш инвестиционный бюджет на $300 и дополнительно инвестировать в каждый актив быстрорастущего портфеля $25. А поскольку по MDT мы получили $10 прибыли, вот и получилось:
$50 (начальные инвестиции)+$10 (спекулятивная прибыль)+ $25 (дополнительные инвестиции) = $85.

По другим токенам сумма инвестиций выросла до $75.

Почему было принято решение дополнительно инвестировать $300? У нас есть значительное падение стоимости активов — в среднем, на 27%, а это хорошая возможность усреднить цену покупки. Такие действия значительно улучшат наши инвестиционные результаты в будущем.

Текущее состояние быстрорастущей доли криптопортфеля после дополнительных инвестиций представлено на скрине ниже:

Обратите внимание, что после дополнительных инвестиций нам удалось значительно улучшить положение — просадка снизилась до 15%, а, инвестировав вполовину меньшую сумму, мы купили примерно на 30% больше токенов.

Дальнейшие действия

По аналогии с фундаментальной долей криптопортфеля по всем активам, находящимся в быстрорастущей доле, выставлены стоп-лимит ордера на продажи активов при росте стоимости на 40%.

Мы ожидаем, что в обозримом будущем состоится своеобразный альтсезон, который приведет к опережению показателей прироста альткоинов над монетами фундаментальных блокчейнов.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
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Комментарии - 1

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alexkush
alexkush
5 сентября 2023, 15:00
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І надалі буде падати. здорожчання бітка це штучна маніпуляція
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