Маск не виноват? — Почему на самом деле рухнул биткоин и что будет с его ценой дальше

Неожиданный обвал крипторынка произошел в ночь на прошлую пятницу. Лишь за 10 минут биткоин, который несколько недель подряд стоил около $29 тыс., потерял 8% стоимости. Вслед за ним вниз ушли и другие криптовалюты. В чем причина этого обвала и что дальше ждет рынок, разбирался «Минфин».

В результате обвала биткоин в моменте стоил $24,7 тыс. Правда, на нижней границе его цена находилась недолго и уже в пятницу и за выходные начала медленно восстанавливаться. В первой половине понедельника цена биткоина едва превышала $26 тыс., что на 11,5% меньше, чем неделю назад.

Похожая ситуация и с другими ключевыми криптовалютами. Эфириум стоит на 9,5% дешевле, чем в прошлый понедельник, BNB — на 10,7%, Solana — на 12,5%. Еще больше пострадали XRP и Litecoin, потеряв 17% и 20% соответственно, а мемный Shiba Inu потерял почти 21% своей стоимости.

Падение крипторынка вызвало эффект домино: если в пятницу аналитики говорили о закрытии длинных позиций на несколько сотен миллионов, то, по итогам выходных, речь идет уже о распродаже примерно на $1 млрд. Главным виновником этой ситуации медиа сначала назвали Илона Маска.

Что происходит с криптой Маска

Сообщение о том, что основанная миллиардером аэрокосмическая компания SpaceX продала своих биткоинов на $373 млн, которые скупала в 2021 и 2022 гг., опубликовало издание The Wall Street Journal.

К такому выводу пришли американские журналисты, проанализировав финансовые показатели компании. В то же время, прямо о том, что компания распродает свои криптоактивы, ни SpaceX, ни сам Маск не заявляли. Более того, поскольку космическая компания является частной, она не выкладывает в публичную плоскость свои детальные отчеты, а потому все выводы о перемещении ее биткоинов сделаны на основе опосредованных данных. Когда именно могли быть проданы криптоактивы — не сообщается.

О том, что SpaceX решила инвестировать в биткоин, Маск публично объявил в 2021 г., в то же самое время о решении купить главную криптовалюту на $1,5 млрд заявила и Tesla. Тогда на фоне этой публичной активности цена биткоина взлетела до $43 тыс.

То, что Маск уже не так увлечен криптой, как прежде, не вызывает сомнений. Еще в прошлом году стало известно, что Tesla продала 75% своих биткоинов. По последним данным, производитель электрокаров все еще владеет биткоинами на «скромные» $250 млн. Сам Маск ранее заявлял, что эту распродажу не нужно воспринимать, как «приговор биткоину», мол, Tesla просто потребовалась дополнительная ликвидность.

Ряд экспертов отрицали распродажу биткоина SpaceX. Вполне возможно, что вместо этого произошла лишь переоценка активов, поскольку крипта потеряла в цене, что и отразилось в финансовых отчетах.

«Китайская» версия

Второй возможной причиной падения крипторынка эксперты называют заявление о банкротстве, поданное в США одной из крупнейших строительных компаний КНР Evergrande. Несмотря на то, что о проблемах застройщика известно еще с 2021 г., и его банкротство не должно стать неожиданностью, большое количество инвесторов боится нового кризиса на рынке недвижимости Китая. Соответственно, выросла обеспокоенность относительно рискованных активов.

К тому же, это происходит на фоне новостей об общих экономических рисках КНР. Как пишет The Wall Street Journal, экономический рост страны, который длился почти 40 лет и сделал страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу.

Журналисты отмечают, что в течение десятилетий экономический подъем позволял властям КНР инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. Однако, сегодня эта модель исчерпала себя — у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся практически неиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир остаются пустыми, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

The Wall Street Journal предполагает, что уже в ближайшее время КНР перейдет к затяжной стагнации, подобной японской. В таких условиях и у мировой экономики не будет того импульса, как в предыдущие десятилетия.

Главный виновник — ФРС?

По мнению значительной части обозревателей, стратегия Маска и глобальные проблемы Китая — лишь второстепенные факторы влияния на крипторынок. Основная же причина кроется в деятельности Федеральной резервной системы.

На прошлой неделе был опубликован протокол июльского заседания ФРС, в котором в который раз говорится о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики. Хотя раньше инвесторы во всем мире убеждали себя, что предыдущее повышение ключевой ставки — последнее в нынешнем цикле.

На этом фоне доходность по десятилетним американским гособлигациям достигала своего максимума за последние 15 лет, превысив 4,3%. Такой гарантированный доход делает их более привлекательными, по сравнению с рискованным крипторынком.

«Растущие ставки продолжат бросать вызов биткоину», — убежден основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер.

Если распродажа облигаций будет продолжаться, мы можем увидеть дальнейшее негативное движение цен на рискованные активы, — отмечает, в свою очередь, трейдер Decentral Park Capital Льюис Харланд.

Что будет дальше

Не исключено, что проседание крипторынка оказалось бы еще более существенным, если бы не некоторые положительные новости, которые поддерживают его на плаву. Так, в середине августа один из самых влиятельных криптоинвесторов CEO Galaxy Digital Майк Новограц сообщил о наличии инсайдерской информации о том, что спотовые биткоин-ETF появятся на американском рынке к февралю следующего года. Предыдущий же существенный рост крипторынка был связан именно с заявлениями об их возможном создании.

Дальнейшая судьба биткоина будет зависеть, в первую очередь, от того, будет ли оставаться на рынке эйфория от ожидания новых ETF, а также какое решение примет ФРС в сентябре.

Как отметил управляющий активами Михаил Пацан, после обвала цена биткоина стала более привлекательной для покупки. Несмотря на это, рост спроса пока не наблюдается. Аналитики же по техническому анализу указывают на риски падения цены главной криптовалюты до отметки в $23 тыс.

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Очередной обвал продемонстрировал уязвимость крипторынка перед внешними факторами. При этом даже в ситуации, когда никто точно не знает, какой фактор произвел самое большое впечатление.