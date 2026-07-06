Как купить криптовалюту в Украине и не нарушить закон

Украинец может иметь легальный доход, уплаченные налоги и понятное происхождение денег, но при этом не иметь простого способа купить крупную сумму USDT, USDC или Bitcoin . Причина не только в банковском контроле. Об этом в колонке «ЭП» рассказал Ярослав Мерецкий, генеральный директор Jurisprudential Consulting Group. Эксперт по международному налогообложению и легализации капитала. «Минфин» выбрал главное.

Что важно знать

Во время военного положения действуют валютные ограничения НБУ, а полноценное законодательство о виртуальных активах в Украине до сих пор не вступило в силу. Поэтому вопрос не в том, можно ли технически купить криптовалюту. Вопрос в другом: сможете ли вы потом объяснить эту покупку банку, органам финансового мониторинга, европейской бирже или нотариусу.

Криптовалюта не меняет происхождение денег. Она лишь изменяет форму актива. Если биткоин куплен за доход от бизнеса, источником денег остается бизнес. Если USDT куплен за средства от продажи имущества, нужно подтвердить продажу имущества, платеж и налоговую логику.

Официальность не заключается в одном документе

В Украине нет простого государственного документа, который называется «свидетельство о покупке криптовалюты». Поэтому официальность покупки состоит из цепочки доказательств.

Наиболее понятная цепочка выглядит так: законный доход, уплаченные налоги, собственный личный банковский счет, собственный проверенный аккаунт на централизованной бирже, ордер на покупку, банковская выписка, вывод актива на собственный кошелек и сохраненная история транзакций.

Именно это в Европе часто называют source of funds, то есть подтверждение источника происхождения средств. Важно показать, за какие деньги криптовалюта была приобретена, как она перемещалась и почему именно вы контролируете этот актив.

Украинский счет и ограничения

Украинец не может свободно и без ограничений покупать криптовалюту с любого украинского счета на любой иностранной бирже. География биржи не отменяет правила банка, с которого идет платеж.

Покупка криптовалюты отнесена НБУ к операциям, аналогичным получению наличных. Для физических лиц такие операции возможны только в пределах установленных лимитов и не всегда проходят даже в пределах лимита, поскольку банк может применить собственную оценку риска.

С гривневого счета такая операция может не пройти вообще. С валютного счета она может быть возможна в рамках разрешенных правил, если банк и платформа ее принимают. Но даже если платеж прошел, это еще не означает, что история актива будет принята в Европе без вопросов.

Счет ФЛП не предназначен для личных криптоинвестиций

Счет ФЛП не стоит использовать для личной покупки криптовалюты. Практически более понятен другой путь: ФЛП получил доход, уплатил налоги, перечислил чистые средства на собственный счет физического лица, а уже затем физическое лицо приобретает актив в рамках действующих правил.

Если криптовалюта приобретается якобы для предпринимательской деятельности, возникают отдельные вопросы: соответствует ли это видам деятельности, как учитывается актив, какова деловая цель операции, как затем оформляется продажа и не нарушаются ли правила упрощенной системы.

Личные инвестиции и предпринимательский счет лучше не смешивать. Иначе одна операция может повлечь за собой сразу налоговые, банковские и бухгалтерские вопросы.

P2P и наличные

Покупка через P2P или за наличные технически возможна, но для будущего европейского банка это не самый лучший вариант.

Если вы перевели гривны другому человеку и получили криптовалюту, нужно сохранить ордер, данные контрагента, банковский перевод, адрес кошелька, хеш транзакции и документы о происхождении ваших денег. Если это наличные, нужен письменный договор, расписка, данные сторон, сумма, курс, вид актива, адрес кошелька и подтверждение происхождения наличных.

Но договор между двумя людьми не отвечает на главный вопрос: откуда у продавца взялась криптовалюта. Если продавец сам не может объяснить историю актива, ваш документ о покупке не очищает прошлое этого актива.

Ссуда с возвратом в криптовалюте

Распространенная идея выглядит так: человек имеет законные гривны или наличные, дает их в долг владельцу криптовалюты, а затем получает возврат долга в USDT, USDC или Bitcoin.

На бумаге это может казаться удобным. Но обычный денежный заем предполагает возврат денег. Если вместо денег возвращается криптоактив, нужно отдельно оформлять, что именно передается, по какой стоимости, в каком количестве, на какой кошелек и почему после этого долг считается погашенным.

Даже правильно оформленное соглашение объясняет лишь то, почему вы получили криптовалюту от конкретного человека. Оно не объясняет, откуда эта криптовалюта появилась у должника.

Такая модель может быть частью доказательной базы только при нескольких условиях: ссуда была реальной, передача денег подтверждена, у вас есть документы о происхождении этих денег, у должника есть документы о происхождении криптовалюты, транзакция проходит между идентифицированными кошельками, а налоговые последствия оценены для обеих сторон.

Если же с самого начала стороны договорились не о займе, а фактически о покупке криптовалюты, банк может ориентироваться на экономический смысл операции, а не на её название.

Что примет европейский банк

Если конечная цель заключается в использовании капитала в Европе, нужно строить маршрут не под скорость покупки, а под будущую проверку.

Лучше всего работает простая логика: собственные легальные средства, собственный счет, собственная биржа, собственный кошелек, сохраненная история. Чем больше чужих карт, третьих лиц, наличных, займов и промежуточных операций, тем больше вопросов будет у банка.

Документы стоит собирать сразу: банковские выписки, подтверждения дохода, налоговые декларации, данные биржи, ордера, историю торгов, адреса кошельков, хеши транзакций и краткую хронологию.

Не стоит создавать документы задним числом, дробить платежи только для обхода контроля, покупать актив через счёт ФЛП для личных целей или использовать чужой кошелёк. Всё это не упрощает историю, а делает её менее убедительной.

Главный вывод

Украинец может приобрести криптовалюту так, чтобы её происхождение потом можно было объяснить. Но для этого нужно думать не только о самой покупке, но и о будущем банке, выводе в евро и налоговых вопросах.

Криптовалюта может изменить маршрут капитала. Она не отменяет его историю.

Если вы хотите, чтобы этот актив нормально поступил в европейский банк, нужно сохранять не только криптовалюту, но и историю её появления.