Как Китай раскручивает цену биткоина

Недавний рост биткоина был вызван притоком средств в спотовые биткоин-ETF. Однако, это не единственный фактор его роста. Стоит ли покупать BTC после халвинга, и может ли он вновь пережить взрывной рост, рассказали Investing и Zerohedge . «Минфин» выбрал главное.

С момента запуска первых спотовых биткоин-ETF «цифровое золото» выросло более чем на 50%. Этому способствовал непрерывный поток денег инвесторов, поступающих в эти биржевые фонды.

В частности, в iShares Bitcoin Trust компании BlackRock приток денег фиксировался 69 дней подряд, что усиливает позитивные настроения инвесторов в криптовалюту.

Приток биткоин-ETF

И это еще не все: общий объем предложения стейблкоинов превысил $165 млрд впервые с июня 2022 года.

Криптовалютный сектор стремительно растет, достигнув самого высокого уровня за два года. Это может сигнализировать о дальнейших бычьих ставках.

Общее предложение стейблкоинов

Главная поддержка идет из Китая

Главным драйвером роста рынка криптовалют стал значительный отток китайского капитала, который наблюдался в последние месяцы.

В октябре 2023 года он достиг максимального с 2015 года показателя в $75 млрд. В это время криптовалюта торговалась по $27 тыс. и за полгода выросла в 2,7 раза.

Чистый отток капитала из Китая с $11 млрд в феврале до $39 млрд в марте. Таких быстрых темпов оттока капитала не наблюдалось с сентября 2023 года.

В Китае действуют жесткие ограничения на вывоз и использование денег за границей. Так, для выезда с наличной суммой, превышающей $5 тыс., требуется получение отдельного разрешения. А снятие в банкоматах за рубежом ограничено ¥100 тыс. в год (около $13,8 тыс.). По этой причине криптовалюта стала для китайцев одним из приоритетных инструментов.

Помимо желания выйти за лимиты во время путешествий, интерес к Bitcoin подогревают девальвация юаня, затяжное падение фондового рынка и кризис на рынке недвижимости. Инвестиционный потенциал Китая сложно переоценить, так как объем капитала почти в три раза превышает американский.

Валютные потоки в марте

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Единственное, что осложняет инвестиции, так это запрет финансовым организациям на территории Китая проводить операции с криптовалютой. По этой причине инвесторы вынуждены искать обходные пути и обращаться к P2P-рынку.

Но даже с учетом этих сложностей, в Zerohedge считают, что при сохранении темпов оттока валюты из Китая цена Bitcoin в ближайшие полгода удвоится.

Как на цену биткоина повлияет халвинг

Investing обращает внимание на общую закономерность поведения цены криптовалюты номер один после халвинга.

В каждом из циклов 2015 и 2018 годов наблюдался значительный рост биткоина — примерно от 200% до 300%. Текущий цикл выделяется тем, что новый исторический максимум был установлен перед халвингом, чего не было в предыдущих циклах.

Стоимость BTC после халвинга



Хотя перспективы кажутся обнадеживающими, а исторические данные указывают на силу халвинга, крайне важно не упускать из виду значительные коррекции на этом пути, которые варьировались от минус 30% до минус 70%.