Фальшивый спрос, реальные убытки: как работают популярные криптосхемы

На крипторынке не каждый зелёный график или активный стакан свидетельствует о реальном спросе. За ними могут стоять искусственные объёмы, фиктивные заявки или скоординированный разгон цены. Такие приёмы порой преподносят как вполне легальные стратегии заработка, хотя их применение может грозить блокировкой аккаунта, а другим трейдерам — убытками из-за обманчивых сигналов. Как отличить допустимую стратегию от манипуляции или обхода правил и не стать участником схемы либо её жертвой? Разберём механику нескольких распространённых практик.

Вош-трейдинг: зачем трейдеру торговать с самим собой

Вош-трейдинг — это проведение искусственных сделок между подконтрольными счетами или участниками, действующими по договорённости. В торговой ленте появляются покупки и продажи, но фактический владелец актива не меняется либо сделки согласовывают для имитации независимой торговли. Такую практику используют, чтобы создать иллюзию высокой ликвидности, поднять токен в рейтингах или накрутить оборот ради торговых бонусов и призов в конкурсах.

Для отдельного пользователя соблазн может заключаться в расчёте получить от платформы больше вознаграждений, чем будет потрачено на комиссии. В пользовательских гайдах такую практику могут преподносить как способ повысить место в рейтинге трейдеров. Однако публикация подобных советов не означает их допустимости: например, в правилах конкурса Binance Alpha вош-трейдинг прямо назван основанием для лишения права на вознаграждение.

Последствия этой практики затрагивают обе стороны:

Для самого трейдера — блокировка аккаунта и средств. Условия OKX запрещают вош-трейдинг и позволяют ограничить или прекратить доступ к аккаунту, заблокировать операции либо заморозить средства при выявлении такой деятельности или обоснованном подозрении в ней. А правила VIP Referral Program от Bybit предусматривают за вош-трейдинг отмену вознаграждений и право приостановить работу связанных аккаунтов или закрыть их без предупреждения.

Для остального рынка — обманчивое представление о ликвидности. Нарисованные объёмы создают ложную уверенность в том, что актив легко продать. Однако история искусственных сделок не гарантирует наличия независимых покупателей в момент выхода из позиции.

При этом высокая частота сделок сама по себе не является нарушением: трейдер может многократно покупать актив у независимых участников рынка и продавать его им. Проблема возникает, когда торговлю намеренно имитируют через собственные счета или договорённости с другими. На американском рынке ценных бумаг сделки без смены фактического владельца, призванные создать видимость торговой активности, также являются запрещённой манипуляцией.

Спуфинг и лейеринг: ложные сигналы в стакане

Спуфинг — это размещение фиктивных заявок в биржевом стакане, чтобы создать иллюзию высокого спроса или предложения и спровоцировать других трейдеров на выгодные манипулятору действия. Когда такие заявки выставляют на нескольких ценовых уровнях, практику называют лейерингом. Изначально их планируют отменить до исполнения: они нужны для влияния на чужие решения, а не для реальной покупки или продажи.

Например, увидев огромную «стену покупателей», трейдеры могут воспринять её как поддержку цены и начать покупать. Манипулятор использует этот спрос, чтобы продать собственные токены по более выгодной цене, после чего убирает фиктивную заявку. Покупатели остаются с позициями, открытыми на основе поддержки, которой в действительности не было. Зеркальный вариант — «стена продавцов», которая побуждает других продавать и помогает манипулятору купить дешевле.

Риски этой практики:

Для манипулятора — ограничение или блокировка аккаунта. Более слабый надзор за отдельными крипторынками не означает разрешения на спуфинг. Например, OKX Singapore прямо запрещает спуфинг и лейеринг и предусматривает возможность ограничивать доступ трейдеров. На американском рынке акций такие манипуляции также запрещены и могут приводить к уголовной ответственности.

Для остальных трейдеров — сделки на основе ложного сигнала. «Стена» в стакане показывает заявку, которую можно отменить, а не уже состоявшуюся покупку или продажу. Если решение опирается только на её размер, ожидаемая поддержка или сопротивление могут исчезнуть ещё до исполнения сделки.

При этом отмена заявки сама по себе не доказывает манипуляцию: трейдеры и маркетмейкеры могут законно менять котировки в соответствии с рыночной ситуацией. Постоянное исчезновение крупных заявок перед возможным исполнением — повод насторожиться и не полагаться на такую «поддержку», но недостаточное основание, чтобы однозначно установить спуфинг.

Фарминг бонусов и аирдропов: когда множество кошельков становится нарушением

Фарминг — это практика выполнения определённых заданий (тестирование сети, торговля, пополнение баланса) ради получения вознаграждений: бесплатных токенов от новых проектов (аирдропов) или бонусов от бирж. Само по себе участие в таких программах вполне допустимо, ведь проекты сами закладывают эти бюджеты для привлечения реальных пользователей.

Граница нарушения проходит там, где участник начинает обходить правила акции. Когда один человек создаёт десятки или сотни подконтрольных адресов, выдавая их за разных независимых пользователей, это называют сибил-фармингом. На обучающих курсах его часто преподносят как «масштабирование заработка», однако техническая возможность управлять сетью кошельков не означает, что это разрешено регламентом.

Использование сибил-схем несёт риски для обеих сторон:

Для самого фармера: расходы на сетевые комиссии, аренду прокси и затраты времени уже понесены, тогда как вознаграждение могут не начислить по результатам финальной проверки. Например, Optimism сообщил о дополнительном исключении 17 000 адресов из первого аирдропа после проверки на сибил-активность и перераспределении 14 млн OP между остальными участниками. Bybit также прямо предусматривает дисквалификацию за регистрацию множества аккаунтов ради бонусов.

Для сообщества: массовая имитация новых пользователей может уменьшать долю вознаграждения для других участников проекта.

При этом само по себе владение несколькими кошельками не является нарушением, ведь это нормальная практика для разделения рисков и обеспечения безопасности. Главное предостережение касается именно искусственного обхода ограничения «один бонус в одни руки».

Памп и дамп: когда «совместный заработок» становится манипуляцией

Суть схемы памп и дамп заключается в искусственном разгоне цены малоликвидного токена ради продажи собственных позиций привлечённым покупателям. Организаторы заранее накапливают актив по низкой цене, после чего призывают сообщество к массовым покупкам и активно продвигают токен в соцсетях. Когда волна спроса со стороны других трейдеров поднимает цену, организаторы незаметно фиксируют прибыль за их счёт.

В закрытых каналах это часто преподносят как «командную стратегию», участникам которой обещают возможность зайти раньше остального рынка. Технически это напоминает обычный маркетинг проекта, а платный VIP-доступ продают под видом преимущества — гарантии узнать название токена раньше других.

Ключевое отличие от легального продвижения заключается в конфликте интересов и обмане. Сами по себе совместные покупки, обсуждения или реклама актива не являются нарушением. Манипуляция возникает тогда, когда спрос разгоняют искусственно, призывая людей покупать ради дальнейшего роста, пока сами инициаторы уже выходят из актива.

Для участника возникают сразу два риска:

Санкции биржи. Скоординированный разгон цены с последующей продажей актива привлечённым участникам может нарушать правила против рыночных манипуляций. Bybit прямо описывает такое поведение как нарушение. Подозрительная активность может повлечь проверку и временные ограничения, а подтверждённое нарушение — постоянную блокировку аккаунта.

Торговые убытки. Попытка «заработать вместе с группой» опирается на иллюзию равных условий. Организаторы могли купить задолго до сигнала и по значительно более низкой цене. Когда начинается массовая продажа, покупателей по текущей цене не хватает, котировки падают, а выйти по показанной на экране стоимости не удаётся.

Даже если трейдер понимает механику и рассчитывает «продать раньше других», он не знает объёма запасов организаторов и момента, когда они начнут выходить. Ранний сигнал может означать лишь то, что он получен раньше части группы, но уже после того, как позиции инициаторов сформированы.

Фронтраннинг и сэндвич-атаки: прибыль на чужой сделке

На децентрализованных биржах (DEX) транзакция попадает в публичную очередь (мемпул) ещё до её исполнения в блоке. Специальные боты отслеживают такие незавершённые операции и пытаются провести собственную сделку раньше пользователя, чтобы заработать на предстоящем изменении цены. Такое опережение называют фронтраннингом.

Самая распространённая его разновидность — сэндвич-атака. Обнаружив крупную покупку токена, бот за счёт более высокой комиссии покупает тот же актив первым, искусственно повышая его цену. Затем исполняется сделка обычного трейдера, но уже по худшему курсу. Сразу после этого бот фиксирует прибыль, продавая приобретённые токены. Чужая транзакция оказывается словно зажатой между двумя операциями атакующего.

В этой механике возникают следующие риски:

Для создателей и пользователей ботов: они действуют по принципу «код позволяет», однако гарантированного дохода здесь нет. Прибыль зависит от гонки скорости с другими ботами и высоких сетевых комиссий (gas). Неудачная попытка перехватить транзакцию часто заканчивается прямым убытком из-за потраченной комиссии. Кроме того, регуляторная оценка манипулирования порядком транзакций во многих юрисдикциях становится всё строже.

Для обычного трейдера — финансовые потери. Главная угроза — покупка актива по значительно худшей цене, чем ожидалось. Размер убытка напрямую зависит от настроек проскальзывания (slippage): чем выше этот допуск, тем больше пространства получает бот для искусственного разгона цены за счёт пользователя.

При этом не всякая автоматизированная торговля или извлечение MEV является атакой — сюда также относится допустимый арбитраж между биржами. Главное отличие сэндвича заключается именно в целенаправленном ухудшении условий для конкретного покупателя. Для защиты от таких атак трейдерам стоит использовать приватные RPC-узлы (например, Flashbots) и контролировать допустимое проскальзывание в настройках кошелька.

Как не стать участником схемы или её жертвой

Хотя подобных схем в криптотрейдинге значительно больше, в них часто повторяются одни и те же приёмы: имитация спроса и торговой активности, обход правил получения вознаграждений или заработок на ухудшении чужих сделок. Именно на эти признаки стоит обращать внимание, оценивая новую «стратегию заработка», торгового бота или сигнал из канала.

Чтобы снизить риск отмены вознаграждений, блокировки аккаунта, заморозки средств или ответственности за манипуляции, перед использованием стратегии или бота стоит выяснить, откуда именно берётся прибыль и соответствует ли механика правилам платформы и закону. Особого внимания требуют предложения имитировать спрос, скрывать связь между аккаунтами или многократно получать вознаграждение, предназначенное для одного участника. Наличие обучающего гайда, совета популярного трейдера или успешных примеров не подтверждает допустимости таких действий.

Следующий шаг — проверить правила конкретной платформы. Разрешение использовать ботов не распространяется автоматически на любое их поведение, а возможность создавать субаккаунты не означает права торговать между ними ради искусственного оборота. Если условия оставляют вопросы, лучше получить письменное разъяснение поддержки до запуска стратегии и внесения средств.

Для защиты от чужих манипуляций важно проверять, что стоит за привлекательным торговым сигналом. Насторожить могут:

Высокие объёмы при слабой ликвидности. Оборот выглядит значительным, но даже умеренная сделка способна существенно сдвинуть цену.

Оборот выглядит значительным, но даже умеренная сделка способна существенно сдвинуть цену. Крупные заявки, которые регулярно исчезают перед исполнением. Видимая поддержка или сопротивление могут не выдержать даже приближения цены.

Видимая поддержка или сопротивление могут не выдержать даже приближения цены. Короткие всплески активности без продолжения спроса. Первоначальный скачок ещё не подтверждает устойчивости движения.

Первоначальный скачок ещё не подтверждает устойчивости движения. Скоординированные призывы покупать по обратному отсчёту. Особенно если ранний сигнал продают отдельно, а участников поощряют привлекать новых покупателей.

Такие признаки стоит оценивать вместе, сопоставляя стакан с исполненными сделками и поведением цены. На децентрализованных биржах дополнительно важно контролировать допустимое проскальзывание и проверять возможности защищённой отправки транзакций: правильное решение о покупке не защищает от невыгодного исполнения.

Отдельная исчезнувшая заявка или неудачный пробой не доказывают манипуляцию. Однако для отказа от сделки не нужно устанавливать чужой умысел. Достаточно того, что источник обещанного заработка непонятен или решение зависит от сигнала, надёжность которого не удаётся подтвердить.