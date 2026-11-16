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16 ноября 2026, 18:33 Читати українською

Девять семерок за 3,5 млн грн: «Киевстар» продает уникальный мобильный номер

Мобильный оператор «Киевстар» выставил на аукцион номер телефона +380 77 777 77 77 со стартовой ценой 3,5 млн грн. Торги запланированы на 9 декабря 2026 года, а окончательная стоимость может оказаться еще выше. Об этом сообщает компания.

Мобильный оператор «Киевстар» выставил на аукцион номер телефона +380 77 777 77 77 со стартовой ценой 3,5 млн грн.
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Особенность номера — девять семерок подряд, включая код оператора 077. Благодаря такой комбинации его легко запомнить.

Кто может принять участие в аукционе

Соревноваться за номер могут физические лица, физические лица-предприниматели и компании.

Для участия необходимо авторизироваться на специальной аукционной платформе «Киевстар», используя мобильный номер любого оператора.

Участники могут делать ставки и отслеживать ход торгов на сайте. Если другой претендент предложит более высокую цену, оператор отправит SMS-сообщение.

При подаче ставки средства со счета не списываются. Оплатить номер нужно только после победы и оформления документов.

Победитель сможет подключить любой действующий бизнес тариф или контрактный тариф для частных абонентов.

Оператор также предусмотрел дополнительные условия:

  • в течение семи рабочих дней после завершения аукциона победитель получит SMS;
  • В течение двух рабочих дней компания попытается связаться с ним для оформления подключения;
  • если победитель откажется от номера, не подпишет документы или не оплатит услугу в установленные сроки, право на подключение перейдет к следующему участнику.

В «Киевстаре» объясняют, что фактически победитель платит за услугу «Эксклюзивный номер» — подбор и закрепление телефонного номера с комбинацией цифр.

Кроме того, компания обещает направить 20% прибыли от аукционов красивых номеров в помощь украинским военным.

Что известно о коде 077

Как ранее писал «Минфин», «Киевстар» открыл продажу номеров с кодом 077 в ноябре 2024 года. Новый код дополнил имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098 и позволил расширить номерную емкость сети примерно на 10 млн. номеров.

Уже тогда оператор анонсировал отдельную продажу эксклюзивных комбинаций, в том числе номер 077 777 77 77. Однако дату его появления на аукционе не называли.

Теперь за эту комбинацию установили начальную цену 3,5 млн. грн. Сколько будет стоить номер после завершения торгов, будет зависеть от количества участников и предложенных ставок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
16 ноября 2026, 19:45
#
«бенкет посеред чуми». Побачимо по тг, хто там буде)
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