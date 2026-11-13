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13 ноября 2026, 7:30 Читати українською

Богатые тоже плачут, но платите вы: как скандалы миллиардеров опустошают чужие портфели

Скандал вокруг личной жизни Дженсена Хуанга поставил под вопрос его будущее во главе Nvidia и раскачал акции компании: резкие обвалы сменяются отскоками, которые перечеркивает очередная новость. Пока мир обсуждает его романы, инвесторы подсчитывают потери в своих портфелях. «Минфин» разобрался, как дружба, любовь и обиды влиятельных людей становились чужими финансовыми проблемами задолго до появления интернета — и что изменилось, когда следить за скандалом и продавать акции стало возможно с одного смартфона.

Скандал вокруг личной жизни Дженсена Хуанга поставил под вопрос его будущее во главе Nvidia и раскачал акции компании: резкие обвалы сменяются отскоками, которые перечеркивает очередная новость.
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От Елены Троянской до главы Nvidia

В легенде о Трое роман Париса и Елены закончился войной, за которую заплатили целые города. Даже если сама история любви остается мифом, а историки указывают на борьбу за торговые пути, этот сюжет живет тысячелетиями: страсть в нем личная, а расплачиваться приходится всем.

В нынешнем кризисе вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга тоже переплелись личные отношения, большие деньги и государственные интересы. Сообщения о его близости с представительницей компании-покупателя переросли в историю о спецслужбах, возможных поставках чипов в обход запретов и угрозе увольнения из бизнеса, который он строил более тридцати лет.

Первые подробности стали публичными 29 октября, когда The New York Times рассказала об Элис Хуанг, китайской бизнесвумен, работавшей в сингапурской Megaspeed. Компания закупала чипы Nvidia для дата-центров, но попала под проверку из-за подозрений в их перенаправлении в Китай вопреки американским ограничениям. По информации газеты, американские спецслужбы считали Элис источником информации для Пекина, а во время наблюдения за ней обнаружили близкие отношения с руководителем Nvidia.

Сначала компания объясняла эти контакты обычной работой с клиентами. Уже на следующий день Хуанг лично назвал сотрудничество с Megaspeed нормальным и заверил, что Nvidia проверила использование проданных ей графических процессоров. Пекин отверг обвинения в шпионаже. Но 8 ноября разговор о деловых встречах сменился личным признанием: в письме сотрудникам Хуанг признал, что изменил жене, и попросил прощения у семьи и коллектива, не назвав имени женщины.

В тот же день совет директоров объявил о независимом расследовании, но публично поддержал основателя. По заявлению совета, оснований полагать, что секреты компании или национальная безопасность оказались под угрозой, не было.

Тем временем в соцсетях распространялись мемы и шутки о Хуанге — уже почти Доне Хуанге, — а его акции дешевели. 9 ноября Nvidia потеряла 4,3 %, на следующий день — еще 5,5 %, подешевев почти на десятую часть за две торговые сессии. Едва котировки начали восстанавливаться и завершили торги 11 ноября ростом на 2,9 %, появилось сообщение о новом романе — на этот раз внутри самой компании.

The New York Times со ссылкой на пятерых людей, работавших в Nvidia, назвала имя Кимберли Пауэлл, вице-президента по здравоохранению, подчиняющейся Хуангу. Когда журналисты позвонили ему за объяснениями, он ответил, что им не следует обращаться к нему напрямую, и повесил трубку. На момент публикации компания и Пауэлл не ответили на запросы, а Reuters, пересказавшее материал, отметило, что не смогло независимо проверить сообщения об этих отношениях.

В тот же вечер совет директоров, по данным Reuters, уже обсуждал возможное отстранение основателя. Если в воскресенье ему еще публично выражали доверие, то в среду решали, останется ли он во главе компании. После сообщений о возможном увольнении акции Nvidia упали более чем на 8 % на внебиржевых торгах, полностью перечеркнув дневное восстановление.

Уже на следующий день, 12 ноября, Nvidia объявила об отставке Хуанга. Он покидает и пост генерального директора, и совет директоров компании, которую основал более тридцати лет назад вместе с партнерами.

Во сколько скандал в итоге обойдется бизнесу Nvidia? Пока неизвестно. Но еще до объявления об отставке один из поставщиков Nvidia сказал Reuters, что при новом руководителе компания может менее активно резервировать производственные мощности. И если поставщики пока лишь оценивают, как отставка Хуанга скажется на их заказах, то инвесторы уже увидели ее цену в своих портфелях. Люди покупали долю в бизнесе, который зарабатывает на чипах, а теперь стоимость их инвестиций зависит и от того, чем закончится проверка личных связей его основателя.

Ужины с Джоди Фишер и отставка в Hewlett-Packard

Ситуация с Nvidia не уникальна: биржу уже лихорадило из-за личной драмы руководителя технологического гиганта. За шестнадцать лет до нынешних событий похожий скандал стоил кресла генеральному директору Hewlett-Packard. И та история начиналась вполне буднично — с обычных деловых встреч с клиентами.

Все началось еще в 2007 году, когда HP наняла актрису Джоди Фишер для работы на корпоративных мероприятиях. Она должна была встречать важных гостей и знакомить ключевых клиентов с генеральным директором компании Марком Хердом. Однако со временем их общение вышло за рамки официальных приемов и переросло в частные ужины. Эта история могла бы так и остаться внутренней тайной, но примерно через девять месяцев после того, как Фишер прекратила сотрудничество с компанией, ее адвокат направил совету директоров письмо с обвинениями в том, что Херд домогался своей бывшей подрядчицы.

Получив этот сигнал, совет директоров немедленно начал внутреннее расследование. Проверка не выявила нарушений корпоративной политики в отношении сексуальных домогательств, но обнаружила другую, не менее чувствительную для публичной компании проблему — недостоверные записи в финансовых отчетах. Как позднее выяснилось из судебных материалов и иска акционеров, топ-менеджер несколько раз списывал расходы на совместные ужины как деловые встречи со своим охранником, хотя на самом деле напротив него сидела Фишер. Это несоответствие подорвало доверие к руководителю, и в пятницу, 6 августа 2010 года, Марк Херд был вынужден подать в отставку.

Для инвесторов эта новость стала настоящим шоком: фундаментально дела компании шли отлично. Более того, в тот же день, когда объявили об увольнении генерального директора, HP даже повысила финансовый прогноз на год, подтвердив устойчивость бизнеса. Но рынок оценивал не только текущие прибыли, но и потерю человека, при котором акции корпорации за пять лет удвоились в цене. Теперь совету директоров предстояло срочно искать ему замену. Уже в понедельник, во время первой полноценной торговой сессии после отставки Херда, бумаги Hewlett-Packard обвалились на те же 8 %. Это еще раз доказало, что личные слабости руководителей способны мгновенно обесценить даже самый успешный бизнес.

McDonald’s: увольнение, после которого пришлось вернуть $105 млн

В воскресенье, 3 ноября 2019 года, McDonald’s объявила, что уволила генерального директора Стива Истербрука. Компания сразу назвала причину — отношения с сотрудницей. Они были добровольными, но нарушали корпоративные правила. В понедельник, когда открылась биржа, акции McDonald’s упали на 2,7 %. К середине декабря они отыграли падение.

На момент увольнения совет директоров знал об одной сотруднице. Истербрук сказал юристам компании, что их отношения ограничивались сообщениями и видеозвонками, и заверил, что у него не было сексуальных отношений с сотрудницами компании. Совет согласовал условия увольнения, по которым он сохранил право на денежные выплаты и вознаграждения в акциях.

Казалось, на этом история закончилась. Но следующим летом McDonald’s получила сообщение о другой сотруднице и возобновила проверку. Согласно иску компании, Истербрук пересылал интимные фотографии с рабочей почты на личную. С рабочего телефона он удалил эти письма, но копии сохранились на сервере McDonald’s. Компания утверждала, что материалы указывали на сексуальные отношения еще с тремя сотрудницами. Одной из них, по данным McDonald’s, Истербрук согласовал вознаграждение в акциях на сотни тысяч долларов, пока они встречались.

Именно эти находки дали компании основание потребовать деньги назад. McDonald’s заявила в суде, что, если бы совет знал о других отношениях в 2019 году, Истербрука уволили бы за нарушение правил и он лишился бы права на компенсацию. В декабре 2021 года стороны заключили мировое соглашение. Истербрук вернул деньги и вознаграждения в акциях, которые к тому моменту стоили более $105 млн.

В январе 2023 года SEC обвинила Истербрука в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно обстоятельств своего увольнения. Регулятор предъявил претензии и McDonald’s. Акционерам сообщили, какие выплаты сохранил бывший генеральный директор, но не объяснили, что он получил их благодаря условиям увольнения, выбранным советом директоров.

Disney и дружба стоимостью $130 млн

Иногда дорого обходятся не тайные романы, а желание привести в большой бизнес давнего друга вместо проверенного управленца. После трагической гибели президента Disney Фрэнка Уэллса в вертолетной аварии генеральный директор Майкл Айснер искал человека, который разделил бы с ним бремя управления гигантом. Вместо классического корпоративного менеджера он выбрал Майкла Овица, с которым дружил более двадцати пяти лет. В Голливуде Овиц считался одним из самых влиятельных агентов, но опыта управления крупной публичной компанией у него не было.

Чтобы переманить друга из собственного успешного бизнеса, Айснер согласовал для него роскошный пятилетний контракт с огромной компенсацией на случай досрочного увольнения. При этом сам руководитель заложил под это сотрудничество мину замедленного действия: несмотря на обещание разделить полномочия, он оставил финансового директора и главного юриста в своем прямом подчинении. Фактически Овиц получил громкую должность без реальных рычагов влияния, а ключевые топ-менеджеры компании с самого начала воспринимали его как чужака.

Медовый месяц двух друзей продлился недолго и закончился громким разрывом. Примерно через год Айснер пожаловался членам совета директоров, что Овиц так и не смог его разгрузить, не вписался в корпоративную культуру и окончательно потерял его доверие. Попытки тихо устроить бывшего друга в компанию Sony провалились, а уволить его без выплат оказалось невозможно: юристы не нашли в действиях президента грубой небрежности или нарушений закона.

В итоге в декабре 1996 года, всего через четырнадцать месяцев после громкого назначения, Овица отправили в отставку. За неудачный кадровый эксперимент своего руководителя компания заплатила сполна: уволенному другу выплатили около $38,5 млн наличными и предоставили опционы еще примерно на $91,5 млн. Возмущенные инвесторы годами пытались оспорить такую щедрость в судах, но в 2006 году Верховный суд Делавэра встал на сторону руководства Disney. Так личная дружба и нежелание вовремя признать ошибку обошлись бизнесу и его акционерам в $130 млн — столько ушло на выходное пособие человеку, который так и не успел ничем поруководить.

Маск против Трампа: как Tesla потеряла $150 млрд за одну сессию

Об разрыве Айснера и Овица акционеры Disney узнали, когда те уже расставались. Почти тридцать лет спустя инвесторы Tesla могли наблюдать за распадом союза Илона Маска и Дональда Трампа прямо во время торгов. Достаточно было переключаться между X, Truth Social и брокерским приложением.

Еще во время выборов Маск был одним из крупнейших доноров Трампа, а после его победы занялся сокращением государственных расходов в рамках инициативы DOGE. В конце мая 2025 года Маск покинул администрацию, а уже в начале июня публично раскритиковал президентский законопроект о налогах и расходах. Он считал, что тот увеличит бюджетный дефицит. У Трампа было свое объяснение. По его словам, Маск разозлился из-за того, что законопроект предусматривал отмену налоговых льгот для покупателей электромобилей.

5 июня спор о бюджете перерос в выяснение того, кто кому обязан карьерой. Маск написал в X, что без него Трамп проиграл бы выборы. Трамп в Truth Social пригрозил прекратить субсидии и государственные контракты компаний Маска. Для акционеров Tesla вопрос был вполне практическим. Пока Конгресс решал судьбу льгот для покупателей электромобилей, федеральные регуляторы влияли и на другое направление бизнеса Tesla — планы массово выпускать роботакси без руля и педалей.

К закрытию торгов акции Tesla упали на 14,3 %, а рыночная стоимость компании сократилась примерно на $150 млрд. Подешевела и компания самого Трампа. Акции Trump Media, которой принадлежит Truth Social, потеряли около 8 %. На следующий день Tesla отыграла почти 4 %, когда появились сообщения о возможном разговоре бывших союзников. За два дня владельцы акций успели увидеть, как угроза в соцсети уменьшила стоимость их пакетов, а перспектива одного звонка вернула часть потерь.

Богатые тоже плачут, но кто платит?

Личные интриги и семейные ссоры стоили денег посторонним людям задолго до появления биржевых терминалов. Достаточно вспомнить историю модного дома Gucci, где десятилетиями шла война между наследниками, едва не доведшая бренд до банкротства и заставившая новых акционеров годами разгребать чужие конфликты. Похожий сценарий разыгрался и в американской сети Market Basket: из-за ссоры двух кузенов сотрудники объявили забастовку, продажи упали примерно на 70 %, а обычным покупателям пришлось искать продукты в других магазинах.

Изменилась лишь скорость, с которой личная драма превращается в массовую финансовую реакцию. В эпоху сверхбыстрого интернета и повсеместных камер новость, паника соседей и кнопка продажи активов находятся на одном экране смартфона. Именно поэтому в марте 2023 года клиенты Silicon Valley Bank на фоне тревожных сообщений в мессенджерах вывели $42 млрд всего за один день. На фондовом рынке путь от эмоции до убытков еще короче: во время публичной ссоры Илона Маска и Дональда Трампа акции Tesla падали прямо в момент обмена угрозами в соцсетях. А когда речь идет о гиганте масштаба Nvidia, волна накрывает всех: утром 12 ноября на фоне новостей о Дженсене Хуанге дешевели и другие производители чипов, а отголоски чужого романа почувствовал даже инвестор, просто купивший индексный фонд S&P 500.

И все же в мире, где биржа реагирует на новости за считаные минуты, ящик Пандоры может годами оставаться закрытым, если ключ от него у правительства. Так происходит и с файлами Эпштейна, часть которых Минюст США до сих пор не опубликовал, несмотря на требования Конгресса. Если эти документы покажут, что руководители публичных компаний знали о его преступлениях и продолжали вести с ним дела, их акции могут обвалиться за одну торговую сессию.

В конце концов, вполне закономерно, что богатые тоже плачут и, как пели Daft Punk, остаются Human After All. Они влюбляются, обижаются, ссорятся с друзьями и порой говорят лишнее, из-за чего их состояния на бумаге худеют на миллиарды. Для инвестора это сигнал: наряду с продажами, долгами и прибылью стоит всегда оценивать зависимость бизнеса от одного человека, его политические связи и способность единолично распоряжаться ресурсами. Никакой финансовый анализ не предскажет следующий скандал, но поможет понять масштаб риска: обычные акционеры никогда не сидят за столом, где начинается чужая ссора, однако счет за эту драму почти всегда приходит именно им.

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Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Источник: Минфин
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