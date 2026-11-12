Новые правила бронирования: какие предприятия могут потерять статус критических

В Украине ужесточились требования к предприятиям, претендующим на статус критически важных для экономики и жизнедеятельности страны. Теперь бизнес должен не только соответствовать финансовым и отраслевым критериям, но и доказать, что прекращение его работы нанесет ущерб государству. Об этом сообщает Минэкономики.

В Украине ужесточились требования к предприятиям, претендующим на статус критически важных для экономики и жизнедеятельности страны.

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Изменения в порядке определения критичности правительство приняло 23 октября 2026 года, а 12 ноября министерство разъяснило этапы перехода на обновленные правила.

Какие предприятия смогут получить статус

Для получения или продления статуса критически важного предприятия бизнес должен выполнить два дополнительных условия.

Во-первых, работодатель должен обосновать, что остановка его деятельности негативно повлияет хотя бы на одно из направлений:

обороноспособность государства;

жизнеобеспечение населения;

работу объектов критической инфраструктуры;

макрофинансовая устойчивость Украины.

Во-вторых, предприятие должно работать в одной из 13 определенных сфер.

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В список вошли оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, аварийно-спасательные службы, добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, ИТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

Перечень могут расширяться по представлению профильного центрального органа исполнительной власти или областной военной администрации. Для этого необходимо согласование Координационного центра по организации бронирования.

В настоящее время 90% государственных органов, в том числе все министерства и областные военные администрации, уже пересмотрели отраслевые критерии. Координационный центр согласовал их на двух заседаниях в установленный десятидневный срок.

Остальные госорганы предложили доработать документы. После этого соответствующие акты должны пройти государственную регистрацию в течение пяти рабочих дней и вступят в силу.

Кто рискует потерять бронирование

После вступления в силу обновленных критериев государственные органы будут отменять статус критически важных предприятий, которые получили его по бездействующим основаниям.

В то же время, такие компании смогут сразу повторно подать документы по другим действующим критериям.

Для предприятий, требования к которым не изменились, процедура остается стандартной. Они должны обращаться в профильное министерство или ОВА за два-три месяца до истечения срока действия статуса.

Отдельные требования установлены для предприятий оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

До 10 ноября 2026 года они должны были привести объемы бронирования в соответствии с квотой 95%. При этом необходимо сохранить бронирование работников, непосредственно обеспечивающих производственные процессы и аварийно-восстановительные работы.

Если предприятие нарушает установленную квоту более 10 рабочих дней, это может послужить основанием для отмены статуса критичности.

Чтобы избежать перерывов в работе бизнеса, правительство подготовило проект акта о переходном периоде.

Документ предусматривает автоматическое продление до 1 февраля 2027 статуса критичности предприятий, срок действия которого завершается в ноябре или декабре 2026 года.

Однако речь идет именно о проекте, а не окончательно принятом решении.

Как изменялись требования

Как ранее писал «Минфин», в 2026 году правительство уже пересматривало правила бронирования. В частности, зарплатный критерий для большинства забронированных работников повысили до трех минимальных зарплат — 25 941 грн в месяц. Для предприятий на прифронтовых территориях предусмотрели отдельный порог — 21 618 грн.

Также изменили порядок учета работников, работающих по совместительству или имеющих право на отсрочку по другим основаниям. Такие работники могут учитываться в пределах квоты бронирования только на одном предприятии.

Очередное ужесточение правил означает, что для бизнеса соответствия формальным показателям уже недостаточно. Компаниям придется подтверждать значение своей деятельности для экономики, обороны или населения. У предприятий, которые не смогут выполнить обновленные требования, возникает риск потери статуса критичности и связанного с ним права бронировать работников.