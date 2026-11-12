Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 1,6 млн грн: сколько денег осталось

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2026, 13:13 Читати українською

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 1,6 млн грн: сколько денег осталось

В октябре 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,6 млн грн гарантированного возмещения. Всего с начала работы Фонда выплаты превысили 105 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В октябре 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,6 млн грн гарантированного возмещения.
Всего с начала работы Фонда выплаты превысили 105 млрд грн.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько получили вкладчики

По данным Фонда, общая сумма гарантированных выплат с начала его деятельности составляет 105,1 млрд грн.

Возмещение получили более 2 млн человек, обратившихся за выплатой. Это 96,1% вкладчиков ликвидируемых Фондом банков.

За время полномасштабной войны ФГВФЛ выплатил вкладчикам 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов учреждения. По состоянию на 31 октября 2026 г. объем средств Фонда составил 62,7 млрд грн.

Какие гарантии действуют для вкладчиков

С 13 апреля 2022 г. в Украине действует 100% гарантия возврата банковских вкладов физических лиц и ФЛП.

Она распространяется на срочные депозиты, а также денежные средства на текущих счетах. В случае неплатежеспособности банка вкладчик может получить всю гарантированную сумму вместе с начисленными процентами, за исключением предусмотренных законом случаев.

Полная гарантия будет действовать в течение всего военного положения и еще через три месяца после его прекращения или отмены.

Получить возмещение можно несколькими способами:

  • через мобильное приложение «Дия»;
  • через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-агентов;
  • непосредственно в отделениях банков-агентов Фонда.

Что происходит с вкладами

Как ранее писал «Минфин», по состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц и ФЛП в украинских банках достигла 1,75 трлн. Из них 1,16 трлн грн приходилось на гривневые вклады, еще 595,6 млрд грн — на валютные.

При этом средства физических лиц-предпринимателей составили 204,7 млрд грн, или 11,7% общего объема вкладов. В начале августа участниками Фонда гарантирования были 59 банков.

В сентябре 2026 года Верховная Рада приняла закон, направленный на усовершенствование механизмов вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Новые правила предусматривают более широкое использование механизмов передачи работающего банковского бизнеса другим учреждениям вместо ликвидации. Это должно помочь сохранять стоимость активов проблемных банков и уменьшать затраты на их вывод с рынка.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами