Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 1,6 млн грн: сколько денег осталось

В октябре 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,6 млн грн гарантированного возмещения. Всего с начала работы Фонда выплаты превысили 105 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Всего с начала работы Фонда выплаты превысили 105 млрд грн.

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Сколько получили вкладчики

По данным Фонда, общая сумма гарантированных выплат с начала его деятельности составляет 105,1 млрд грн.

Возмещение получили более 2 млн человек, обратившихся за выплатой. Это 96,1% вкладчиков ликвидируемых Фондом банков.

За время полномасштабной войны ФГВФЛ выплатил вкладчикам 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов учреждения. По состоянию на 31 октября 2026 г. объем средств Фонда составил 62,7 млрд грн.

Какие гарантии действуют для вкладчиков

С 13 апреля 2022 г. в Украине действует 100% гарантия возврата банковских вкладов физических лиц и ФЛП.

Она распространяется на срочные депозиты, а также денежные средства на текущих счетах. В случае неплатежеспособности банка вкладчик может получить всю гарантированную сумму вместе с начисленными процентами, за исключением предусмотренных законом случаев.

Полная гарантия будет действовать в течение всего военного положения и еще через три месяца после его прекращения или отмены.

Получить возмещение можно несколькими способами:

через мобильное приложение «Дия»;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-агентов;

непосредственно в отделениях банков-агентов Фонда.

Что происходит с вкладами

Как ранее писал «Минфин», по состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц и ФЛП в украинских банках достигла 1,75 трлн. Из них 1,16 трлн грн приходилось на гривневые вклады, еще 595,6 млрд грн — на валютные.

При этом средства физических лиц-предпринимателей составили 204,7 млрд грн, или 11,7% общего объема вкладов. В начале августа участниками Фонда гарантирования были 59 банков.

В сентябре 2026 года Верховная Рада приняла закон, направленный на усовершенствование механизмов вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Новые правила предусматривают более широкое использование механизмов передачи работающего банковского бизнеса другим учреждениям вместо ликвидации. Это должно помочь сохранять стоимость активов проблемных банков и уменьшать затраты на их вывод с рынка.