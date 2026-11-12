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12 ноября 2026, 10:52 Читати українською

Автозаводы Volkswagen и SEAT остановились, порты не работали: чем обернулась масштабная забастовка в Испании

11 ноября в Испании состоялась первая за 14 лет общенациональная забастовка. По оценкам профсоюзов, к нему присоединились около 4 млн. работников — примерно каждый пятый занят в стране. Акция повлекла за собой остановку автомобильных заводов, перебои в работе портов, отмену авиарейсов и нарушение железнодорожного сообщения. Об этом пишут Euronews.

11 ноября в Испании состоялась первая за 14 лет общенациональная забастовка.
Всеобщая забастовка в Испании
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Точную сумму экономического ущерба пока не определили. Однако экономист BBVA Research Мигель Кардосо оценил, что забастовка может снизить годовой ВВП Испании на 0,1−0,2%. Речь идет о влиянии на общий объем производства товаров и услуг за год, а не о непосредственных денежных потерях предприятий за один день.

Больше всего забастовка сказалась на промышленности, логистике и транспорте. По данным профсоюзов UGT и CCOO, участие в остановке работы в автомобильном секторе и портах достигло 90%. Полностью прекращали производство отдельные предприятия Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне.

В мясоперерабатывающей промышленности профсоюзы заявили о 85-процентном участии работников, в сфере вывоза мусора — 82%, в энергетическом секторе — 75%. Такие показатели свидетельствуют, что акция затронула не только отдельные предприятия, но и цепи снабжения и коммунальную инфраструктуру.

Отменены рейсы, остановлены порты и падение потребления электроэнергии

Одним из наиболее заметных последствий стачки стали перебои в транспорте. По предварительным данным испанского железнодорожного оператора Renfe, упразднили 24% запланированных скоростных и междугородных поездов, а также 10,2% пригородных и региональных рейсов.

Авиакомпании отменили 263 рейса из 4529 запланированных — примерно 5,8%. В портах Альхесирас, Валенсии, Барселоны и Таррагоны работа контейнерных терминалов была существенно ограничена или остановлена. Профсоюзы также блокировали подъезды в крупные распределительные центры, в частности Mercamadrid вблизи Мадрида.

В столице Испании автомобильный трафик снизился на 13%, а количество пассажиров городских автобусов в утренние часы пик — на 63%. В Барселоне метро и автобусы не работали вне периодов крупнейшего пассажиропотока.

О снижении промышленной активности свидетельствуют и данные энергетического оператора Red Eléctrica: потребление электроэнергии в стране с 10:00 до 11:00 было на 15,5% ниже прогнозируемого уровня. Это не означает, что вся разница вызвана только забастовкой, однако падение совпало с массовыми остановками производства.

Какие отрасли работали, а какие остановились

Влияние стачки было неравномерным. Более всего пострадали предприятия с высокой концентрацией работников и традиционно сильными профсоюзами: автомобильные заводы, порты, промышленные предприятия, железнодорожный и городской транспорт.

В розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе ситуация была менее однозначной. Профсоюзы сообщали, что к забастовке присоединились 60,8% работников торговли и 61,9% персонала гостиниц и ресторанов. В то же время представители работодателей заявляли, что большинство заведений продолжали работать в обычном режиме.

Так же расходятся оценки общего участия в акции. Профсоюзы говорили примерно о 4 млн. участников, тогда как главная организация работодателей CEOE называла забастовку неудачной и оценивала общее участие примерно в 5%. Поэтому цифры относительно отдельных отраслей следует рассматривать как оценки профсоюзов, а не как независимо подтвержденную статистику.

На масштаб экономических последствий повлияло и то, что часть работников могла работать дистанционно. Кроме того, сферы услуг и финансов, имеющие значительный вес в экономике Испании, оказались менее охваченными забастовкой, чем тяжелая промышленность и транспорт.

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Почему испанцы вышли на забастовку

Главной причиной протеста стал жилищный кризис и снижение покупательной способности населения. Акция проходила под лозунгом «Зарплаты. Жилье. Цены и объединила крупные профсоюзы UGT и CCOO с организациями арендаторов.

По данным, приведенным Reuters, средняя арендная плата в Испании составляет около 1176 евро в месяц. Это почти 99% средней месячной зарплаты молодого человека. Центральный банк страны оценивает дефицит жилья примерно в 750 тыс. квартир, а к 2028 году он может превысить миллион.

Сотрудники требуют от правительства расширения доступного жилищного фонда, усиления защиты арендаторов, ограничения выселений уязвимых категорий населения и борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости. Профсоюзы также настаивают на повышении зарплат, которые, по их оценкам, не успевают за ростом цен.

Забастовка прошла менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, намеченных на 29 ноября. Поэтому акция получила не только экономическое, но и политическое измерение: жилищная проблема стала одной из центральных тем предвыборной кампании.

Как мы писали: Десятки тысяч немецких автоработников вышли на протесты: что происходит с Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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