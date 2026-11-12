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12 ноября 2026, 8:26 Читати українською

Доллар укрепляется, евро упало до минимума за полтора года: что происходит на валютном рынке

Курс евро к доллару США (EUR/USD) опустился ниже 1,1105 доллара за евро, обновив минимум с весны 2025 года. Американская валюта укрепилась на фоне более высокой, чем ожидалось, базовой инфляции в США, усилившей ожидание дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс евро к доллару США (EUR/USD) опустился ниже 1,1105 доллара за евро, обновив минимум с весны 2025 года.
Курс евро к доллару США (EUR/USD) опустился ниже 1,1105 доллара за евро, обновив минимум с весны 2025 года.
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По данным Investing.com, 11 ноября валютная пара EUR/USD опускалась примерно до 1,1083, пробив предыдущий минимум 2026 года — 1,1105, зафиксированный 29 октября.

Инфляция в США превысила ожидания

По данным Бюро статистики труда США (BLS), в октябре 2026 года базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месяц.

Это превысило рыночный прогноз на уровне 0,2%. В то же время, базовая инфляция растет такими темпами уже третий месяц подряд.

Общий индекс потребительских цен в октябре повысился на 0,4% после роста на 0,6% в сентябре.

Устойчивое ценовое давление усилило ожидание, что ФРС продолжит повышать ставки для сдерживания инфляции.

Читайте: Евро потерял почти 60 копеек: курс НБУ на 12 ноября

Рынки ожидают повышения ставки в декабре и январе

По данным платформы прогнозных рынков Polymarket, вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (0,25 процентных пункта) на декабрьском заседании оценивается примерно в 86%.

В то же время, вероятность аналогичного повышения на заседании в январе 2027 года составляет около 54%.

Такие оценки отражают ставки участников прогнозного рынка и могут быстро изменяться в зависимости от новых экономических данных и заявлений представителей ФРС.

Почему доллар укрепляется

Высшие ожидаемые процентные ставки в США могут поддерживать спрос на долларовые активы, в том числе государственные облигации, доходность которых растет на фоне более жесткой монетарной политики.

Для валютных пар EUR/USD это означает дополнительное давление: укрепление доллара уменьшает количество американских долларов, которые можно получить за один евро.

На заседании 28 октября ФРС покинула целевой диапазон ставки на уровне 3,75−4,00%. Следующее решение по ставке ожидается по итогам заседания 8−9 декабря.

Проведение уровня 1,1105 свидетельствует об усилении давления на евро, однако дальнейшее движение валютного пара будет зависеть от новых данных по инфляции, экономике США и решениям центральных банков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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