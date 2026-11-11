Американец выиграл $1 млн в лотерею: сколько получил на самом деле и чем удивил семью

Житель американского штата Северная Каролина Вилли Деннис выиграл $1 млн в лотерею, однако решил не получать приз по частям в течение 20 лет. После налогов он получил $432 063. Также внимание привлекли планы победителя: он хочет впервые отвезти четырех дочерей в знаменитый парк развлечений Disney World. Об этом рассказал американский еженедельный журнал People.

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Выигрышный билет мужчина приобрел в субботу в магазине Adams Convenient Mart в городе Голдсборо. Это был лотерейный билет игры Moneybag Cashword. По словам Денниса, он не раз замечал эту игру в магазине, когда заходил туда за покупками, и наконец решил попробовать удачу.

О своем выигрыше американец узнал после покупки билета. В понедельник он уже прибыл в штаб-квартиру лотереи, где ему было предложено выбрать способ получения приза. Первый вариант предусматривал выплаты по 50 тысяч долларов ежегодно в течение 20 лет. Второй позволял забрать деньги сразу, но сумма единовременной выплаты составила $600 000.

Деннис избрал второй вариант. После обязательных федеральных и налоговых удержаний штата на его счет поступило $432 063.

Но больше победитель хочет использовать неожиданный выигрыш для семейного путешествия. Мужчина планирует отвезти четырех дочерей в Walt Disney World во Флориде. Девушки еще ни разу не посещали знаменитый парк развлечений.

«Я собираюсь отвезти их в Disney World. Они там еще никогда не были», — рассказал Деннис представителям лотереи Северной Каролины.

Игра Moneybag Cashword появилась только в октябре 2026 года. На момент оглашения выигрыша Денниса в ней оставались три главных приза по $1 млн из четырех предусмотренных условиями игры.

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Лотерея также сообщила о средствах, направляемых на нужды местных общин. Округ Уэйн, где живет победитель, получил государственные гранты на общую сумму более $28 млн из средств, собранных благодаря лотерее. Часть этих денег использовали, в частности, для строительства новой школы.

Деннис не единственный житель Северной Каролины, связавший в этом году большой выигрыш с поездкой в Disney World. В марте местная лотерея рассказала о Дженнифер Орбок из Шарлотта, выигравшей $707 600 в онлайн-игре Magic Winnings Vegas. Женщина потратила на игру всего один доллар. По данным организаторов, вероятность такого выигрыша составила один шанс на 64,5 млн. рублей.

«Я всегда думала, что у меня есть ДНК джекпота», — пошутила тогда Орбок.

В Украине готовят реформу лотерейного рынка: что изменится для операторов

В Украине планировали изменить правила работы лотерейного рынка. В середине августа 2026 года руководитель направления формирования политики в сфере азартных игр и лотерей Минцифры Зоряна Топорецкая сообщила Украинскому радио о подготовке реформы, которая предусматривает отказ от термина «государственная лотерея».

По её словам, такое название должны убрать, поскольку лотереи организуют частные операторы, а не государство. После изменений право на их проведение должны получать компании, победившие в соответствующих аукционах.

Минцифры также ориентируется на европейскую модель с одним-тремя крупными операторами, подтвердившими свою финансовую состоятельность и надежность. В министерстве поясняли, что ранее в Украине работали около 200 операторов и лотерей, часть которых, по словам Топорецкой, была связана с мошенническими схемами сбора средств.