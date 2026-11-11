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11 ноября 2026, 11:52 Читати українською

99% стейблкоинов привязаны к доллару: МВФ предупредил о рисках для национальных валют

Массовое использование долларовых стейблкоинов может усилить долларизацию экономик, усложнить валютное регулирование и повлиять на отток средств из банковской системы. Особенно уязвимыми могут оказаться страны с ограниченным доступом к иностранной валюте и недостаточно развитым финансовым регулированием. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 9 октября 2026 года, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Массовое использование долларовых стейблкоинов может усилить долларизацию экономик, усложнить валютное регулирование и повлиять на отток средств из банковской системы.
Массовое использование долларовых стейблкоинов может усилить долларизацию экономик
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Почти 99% стейблкоинов привязаны к доллару

По оценкам МВФ, почти 99% стейблкоинов номинированы в долларах США. Крупнейшими участниками этого рынка остаются USDT и USDC.

Популярность таких цифровых активов объясняется возможностью быстро переводить средства между странами, в частности, через криптокошельки и платформы, не использующие традиционные банковские каналы.

В то же время, широкое применение стейблкоинов может создавать риски для финансовых систем отдельных государств.

Какие три риска называет МВФ

Усиление долларизации. Если граждане и бизнес начнут все чаще использовать долларовые стейблкоины для сбережений и расчетов, это может снизить спрос на национальную валюту и ослабить эффективность монетарной политики центрального банка.

Обход денежных ограничений. Стейблкоины позволяют осуществлять трансграничные переводы вне традиционных банковских каналов. По оценке МВФ это может осложнять контроль за движением капитала, усиливать его отток и создавать дополнительное давление на валютные курсы.

Утечка депозитов из банков. Если население и бизнес будут переводить часть сбережений с банковских счетов в цифровые долларовые активы, то банки могут терять ресурсы для кредитования экономики.

При этом МВФ отмечает, что масштабы рисков зависят от особенностей конкретной страны. Стейблкоины также могут иметь преимущества, в частности, ускорять и удешевлять международные платежи.

Читайте также: Стейблкоины: все, что вам нужно знать о криптовалютном аналоге «настоящих» денег

Что об этих рисках говорит НБУ

Подобные оговорки ранее высказал Национальный банк Украины по законопроекту № 10225-д о регулировании рынка виртуальных активов.

НБУ не поддержал нынешнюю редакцию документа, в частности, из-за положения об упрощенном допуске иностранных токенов ART на украинский рынок.

По мнению регулятора, под видом таких активов могут распространяться токены, фактически выполняющие функции валютных стейблкоинов, но не подпадающие под соответствующие механизмы контроля Нацбанка.

Это, по оценке НБУ, создает риски усиления долларизации и формирования параллельной системы расчетов.

В то же время, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддерживает принятие законопроекта, считая его необходимым для создания регулируемого рынка криптоактивов.

Законопроект № 10225-д пока не принят во втором чтении. Дальнейшее урегулирование рынка будет зависеть от позиций регуляторов и решения парламента.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
11 ноября 2026, 12:44
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От подобається мені ця езопова мова… чому не сказати прямо? Вплив дрібних капосників типу НБУ на активи громадян під загрозою. Крипта то дуже цікава штука, якщо буде широкий доступ та анонімність з адекватиними комісіями то це ера занепаду дрібних центробанків, але порятунок для ЄЦБ та ФРС. Стейбли стабільні на відміну від біткоїна… і в цьому їх сила. Якщо буде вільний обіг… він то є, але ще не аж такий вільний, бо мало клієнтів, готових приймати платежі в стейблах, а через біржу конвертуватися то наразі втрата на комісіях.
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