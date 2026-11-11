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11 ноября 2026, 9:41 Читати українською

Туристы принесли местным бюджетам 287 млн грн: какие области заработали больше всего

За девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 млн. грн. туристического сбора. Это на 23%, или на 53 млн грн, больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего средств поступило в бюджеты Киева и Львовской области. Об этом сообщает «Опендатабот».

За девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 млн.
За девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 млн. грн. туристического сбора.
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Где больше всего оплатили туристический сбор

По итогам января-сентября 2026 Львовщина догнала Киев по объему поступлений от туристического сбора. Оба региона получили по 55,21 млн грн, а разница между ними составляет всего около 6 тыс. грн.

В то же время, темпы роста существенно отличаются. В Киеве поступления увеличились на 8% в год, тогда как во Львовской области — на 30%.

В четверку регионов с наибольшими поступлениями вошли:

  • Киев — 55,21 млн грн;
  • Львовская область — 55,21 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 40 млн грн;
  • Закарпатская область — 30,42 млн грн.

Итого эти четыре региона обеспечили 63% всех поступлений туристического сбора в Украине.

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Где поступления растут быстрее всего

Наибольший рост туристического сбора за год зафиксировали в Ровенской области — на 47%.

Также существенно увеличились поступления в Закарпатье (+44%) и Черкасской области (+43%).

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года поступления туристического сбора в местные бюджеты выросли почти вдвое.

Кто платит больше всего: компании или ФОПы

По данным «Опендатабота», большую часть туристического сбора перечислили компании — 154,25 млн грн, или 54% общей суммы.

На физических лиц-предпринимателей пришлось 132,97 млн грн, или 46%.

В то же время в 16 регионах основную часть поступлений обеспечивают именно ФОПы. Самая высокая их доля зафиксирована в Черновицкой области — 87%.

В шести регионах преобладают поступления от компаний. В частности, в Киеве юридические лица обеспечили 81% туристического сбора.

Что такое туристический сбор

Туристический сбор — это местный налог, который платят лица во время проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Размер ставки устанавливается местными властями, а средства поступают в бюджеты соответствующих общин.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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