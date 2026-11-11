Туристы принесли местным бюджетам 287 млн грн: какие области заработали больше всего

За девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 млн. грн. туристического сбора. Это на 23%, или на 53 млн грн, больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего средств поступило в бюджеты Киева и Львовской области. Об этом сообщает «Опендатабот».

За девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 млн. грн. туристического сбора.

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Где больше всего оплатили туристический сбор

По итогам января-сентября 2026 Львовщина догнала Киев по объему поступлений от туристического сбора. Оба региона получили по 55,21 млн грн, а разница между ними составляет всего около 6 тыс. грн.

В то же время, темпы роста существенно отличаются. В Киеве поступления увеличились на 8% в год, тогда как во Львовской области — на 30%.

В четверку регионов с наибольшими поступлениями вошли:

Киев — 55,21 млн грн;

Львовская область — 55,21 млн грн;

Ивано-Франковская область — 40 млн грн;

Закарпатская область — 30,42 млн грн.

Итого эти четыре региона обеспечили 63% всех поступлений туристического сбора в Украине.

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Где поступления растут быстрее всего

Наибольший рост туристического сбора за год зафиксировали в Ровенской области — на 47%.

Также существенно увеличились поступления в Закарпатье (+44%) и Черкасской области (+43%).

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года поступления туристического сбора в местные бюджеты выросли почти вдвое.

Кто платит больше всего: компании или ФОПы

По данным «Опендатабота», большую часть туристического сбора перечислили компании — 154,25 млн грн, или 54% общей суммы.

На физических лиц-предпринимателей пришлось 132,97 млн грн, или 46%.

В то же время в 16 регионах основную часть поступлений обеспечивают именно ФОПы. Самая высокая их доля зафиксирована в Черновицкой области — 87%.

В шести регионах преобладают поступления от компаний. В частности, в Киеве юридические лица обеспечили 81% туристического сбора.

Что такое туристический сбор

Туристический сбор — это местный налог, который платят лица во время проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Размер ставки устанавливается местными властями, а средства поступают в бюджеты соответствующих общин.