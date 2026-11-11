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11 ноября 2026, 8:00 Читати українською

НБУ сократил количество участников финрынка: сколько банков и финкомпаний работает в Украине

В октябре 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений — до 702. В то же время количество банков с действующей банковской лицензией осталось неизменным — 59 учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины 10 ноября.

В октябре 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений — до 702.
В октябре 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений - до 702.
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Сколько финансовых учреждений работает в Украине

По данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2026 года на небанковском финансовом рынке работали:

  • 365 финансовых компаний — по сравнению с 370 месяцем ранее;
  • 43 рисковых страховщика (non-life) и 10 компаний по страхованию жизни (life);
  • один страховщик со особым статусом;
  • 96 ломбардов;
  • 76 кредитных союзов;
  • один лизингодатель;
  • 40 страховых брокеров;
  • 70 коллекторских компаний — против 71 в сентябре.

Таким образом, сокращение произошло за счет пяти финансовых компаний и одной коллекторской компании. В других сегментах количество участников не изменилось.

Кому НБУ аннулировал лицензии

В октябре Национальный банк аннулировал все лицензии пяти финансовым компаниям. Два учреждения потеряли лицензии по собственной инициативе, еще три — принудительно.

Кроме того, регулятор принудительно исключил из реестров пять финансовых компаний и одну коллекторскую.

Также одной финансовой компании НБУ расширил объем лицензии на предоставление финансовых услуг, а другой исключил из лицензии отдельный вид услуг.

Читайте: НБУ нашел российский след в структуре пяти финкомпаний: кто попал под проверку

Что изменилось на платежном рынке

В отличие от небанковского финансового рынка количество отдельных категорий участников платежного рынка увеличилось.

В частности, количество платежных учреждений выросло с 17 до 18, а предоставлятелей нефинансовых платежных услуг — с четырех до пяти.

В то же время, на рынке остаются девять финансовых учреждений с правом предоставлять платежные услуги, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

Количество коммерческих агентов составляет 103, а технологических операторов платежных услуг — 31.

Количество платежных систем, созданных резидентами, не изменилось — их 13. Также работают 10 международных платежных систем.

Сколько обращений получил Нацбанк

В октябре НБУ получил 219 запросов от участников рынка по поводу регистрационных и лицензионных действий.

Больше всего обращений — 136 — касались финансовых компаний и лизингодателей. Еще 50 запросов поступило от страховщиков, по 16 — от банков и кредитных союзов и ломбардов. Одно обращение касалось платежного учреждения.

Количество банковских групп осталось неизменным — 14, в то время как небанковских финансовых групп стало на две больше — 42.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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